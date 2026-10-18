Economie

Lyon : une cagnotte solidaire lancée pour aider les commerçants pillés de la Presqu’île

Suivez-nous sur Google
Lyon : une cagnotte solidaire lancée pour aider les commerçants pillés de la Presqu’île

Après les pillages et les dégradations qui ont touché de nombreux commerces de la Presqu’île lors de la manifestation du 17 octobre, une cagnotte solidaire a été lancée sur Leetchi. Son initiateur, Simon Berna, PDG d’Axe Capital, veut aider les commerçants à remplacer leurs vitrines, reconstituer leurs stocks et rouvrir rapidement.

La solidarité s’organise après les violences qui ont frappé le centre de Lyon.

Installé au 34 rue Victor-Hugo, au cœur de la Presqu’île, Simon Berna, PDG d’Axe Capital, annonce avoir lancé une cagnotte destinée aux commerçants touchés par les pillages et les dégradations survenus à partir du samedi 17 octobre.

"Les commerçants qui ont été pillés, ce sont nos voisins : ceux que nous croisons chaque matin et qui font vivre ces rues. Nous ne pouvions pas rester sans rien faire", explique le chef d’entreprise.

"Les aider à se relever vite"

Des dizaines de commerces ont été saccagés ou pillés dans la Presqu’île, avec des dégradations qui se sont poursuivies jusqu’au dimanche matin.

"Vitrines brisées, stocks volés, boutiques dévastées : pour beaucoup de commerçants indépendants, c’est des semaines de chiffre d’affaires qui s’envolent, et parfois l’avenir même de leur activité qui vacille", écrit Simon Berna.

L’objectif affiché est d’apporter une aide financière rapide pour faire face aux premières dépenses.

La cagnotte doit notamment permettre de remplacer une vitrine, reconstituer un stock, payer des salaires en attendant les assurances ou encore permettre la réouverture des boutiques.

L’intégralité des fonds promise aux commerçants

Simon Berna assure que l’intégralité des sommes récoltées sera reversée aux commerçants bénéficiaires et aux associations de commerçants.

La répartition doit être effectuée à parts égales, avec un engagement de transparence sur l’utilisation de l’argent.

Tags :

17 octobre

Lyon

commerçants

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Titus69 le 18/10/2026 à 18:59

Cagnotte?
Avec quel fric ?

On paye énormément d'impôts pour avoir une vie paisible et sécure et on voit quoi depuis des années ???

Ou va tout cet argent, dans les poches de qui ?

combien de milliards dans des associations de gauche?
si tu parles du business des migrants et des avocats millionnaires sur argent public car en relation avec les associations tu es condamnés et traités de facho.
Car oui notre Etat a laissé se monter depuis des décennies un système mafieux de détournement d'argent public au profit de toute cette merde.

On verse des milliards à des pays étrangers et je vous signale que dans des départements comme la Gaudeloupe, Mayotte etc etc il ne vaut mieux pas boire l'eau du robinet ... oui il y a des bidonvilles aux Antilles

On se fou de la gueule de qui ???

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 18/10/2026 à 18:23
Ex Précisions a écrit le 18/10/2026 à 17h21

Sans problème, ce sont des "commerçants" ils savent rebondir, pas tous par contre.

Normal ExP 🙂

Ce fût la jungle urbaine malheureusement et, les FDO n'ont clairement rien vue venir et, encore moins observées la motivation inédite des protagonistes qui souhaitaient " reconstruire " une nouvelle FRANCE !
Vraiment désolé pour les petits artisans .

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 18/10/2026 à 17:21
Calahann a écrit le 18/10/2026 à 16h42

Ça passe si on donne rien ?

Sans problème, ce sont des "commerçants" ils savent rebondir, pas tous par contre.

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 18/10/2026 à 16:42

Ça passe si on donne rien ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 18/10/2026 à 16:33

Les gens n'ont plus un radis, ça s'adresse aux bobos lyonnais.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.