Lyon : une cagnotte solidaire lancée pour aider les commerçants pillés de la Presqu’île

La solidarité s’organise après les violences qui ont frappé le centre de Lyon.

Installé au 34 rue Victor-Hugo, au cœur de la Presqu’île, Simon Berna, PDG d’Axe Capital, annonce avoir lancé une cagnotte destinée aux commerçants touchés par les pillages et les dégradations survenus à partir du samedi 17 octobre.

"Les commerçants qui ont été pillés, ce sont nos voisins : ceux que nous croisons chaque matin et qui font vivre ces rues. Nous ne pouvions pas rester sans rien faire", explique le chef d’entreprise.

"Les aider à se relever vite"

Des dizaines de commerces ont été saccagés ou pillés dans la Presqu’île, avec des dégradations qui se sont poursuivies jusqu’au dimanche matin.

"Vitrines brisées, stocks volés, boutiques dévastées : pour beaucoup de commerçants indépendants, c’est des semaines de chiffre d’affaires qui s’envolent, et parfois l’avenir même de leur activité qui vacille", écrit Simon Berna.

L’objectif affiché est d’apporter une aide financière rapide pour faire face aux premières dépenses.

La cagnotte doit notamment permettre de remplacer une vitrine, reconstituer un stock, payer des salaires en attendant les assurances ou encore permettre la réouverture des boutiques.

L’intégralité des fonds promise aux commerçants

Simon Berna assure que l’intégralité des sommes récoltées sera reversée aux commerçants bénéficiaires et aux associations de commerçants.

La répartition doit être effectuée à parts égales, avec un engagement de transparence sur l’utilisation de l’argent.