Lyon : une cagnotte solidaire lancée pour aider les commerçants pillés de la Presqu’île

La solidarité s’organise après les violences qui ont frappé le centre de Lyon.
Installé au 34 rue Victor-Hugo, au cœur de la Presqu’île, Simon Berna, PDG d’Axe Capital, annonce avoir lancé une cagnotte destinée aux commerçants touchés par les pillages et les dégradations survenus à partir du samedi 17 octobre.
"Les commerçants qui ont été pillés, ce sont nos voisins : ceux que nous croisons chaque matin et qui font vivre ces rues. Nous ne pouvions pas rester sans rien faire", explique le chef d’entreprise.
"Les aider à se relever vite"
Des dizaines de commerces ont été saccagés ou pillés dans la Presqu’île, avec des dégradations qui se sont poursuivies jusqu’au dimanche matin.
"Vitrines brisées, stocks volés, boutiques dévastées : pour beaucoup de commerçants indépendants, c’est des semaines de chiffre d’affaires qui s’envolent, et parfois l’avenir même de leur activité qui vacille", écrit Simon Berna.
L’objectif affiché est d’apporter une aide financière rapide pour faire face aux premières dépenses.
La cagnotte doit notamment permettre de remplacer une vitrine, reconstituer un stock, payer des salaires en attendant les assurances ou encore permettre la réouverture des boutiques.
L’intégralité des fonds promise aux commerçants
Simon Berna assure que l’intégralité des sommes récoltées sera reversée aux commerçants bénéficiaires et aux associations de commerçants.
La répartition doit être effectuée à parts égales, avec un engagement de transparence sur l’utilisation de l’argent.
Cagnotte?Signaler Répondre
Avec quel fric ?
On paye énormément d'impôts pour avoir une vie paisible et sécure et on voit quoi depuis des années ???
Ou va tout cet argent, dans les poches de qui ?
combien de milliards dans des associations de gauche?
si tu parles du business des migrants et des avocats millionnaires sur argent public car en relation avec les associations tu es condamnés et traités de facho.
Car oui notre Etat a laissé se monter depuis des décennies un système mafieux de détournement d'argent public au profit de toute cette merde.
On verse des milliards à des pays étrangers et je vous signale que dans des départements comme la Gaudeloupe, Mayotte etc etc il ne vaut mieux pas boire l'eau du robinet ... oui il y a des bidonvilles aux Antilles
On se fou de la gueule de qui ???
Normal ExP 🙂Signaler Répondre
Ce fût la jungle urbaine malheureusement et, les FDO n'ont clairement rien vue venir et, encore moins observées la motivation inédite des protagonistes qui souhaitaient " reconstruire " une nouvelle FRANCE !
Vraiment désolé pour les petits artisans .
Sans problème, ce sont des "commerçants" ils savent rebondir, pas tous par contre.Signaler Répondre
Ça passe si on donne rien ?Signaler Répondre
Les gens n'ont plus un radis, ça s'adresse aux bobos lyonnais.Signaler Répondre