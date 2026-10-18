Violences du 17 octobre à Lyon : Cœur Lyonnais propose un fonds de solidarité pour les commerçants touchés

Les initiatives politiques se multiplient après les violences du 17 octobre à Lyon.

Ce dimanche matin, les élus municipaux du groupe Cœur Lyonnais se sont réunis autour de Jean-Michel Aulas avant d’échanger avec des représentants de la CCI Lyon Métropole sur les conséquences des saccages et des pillages qui ont touché de nombreux commerces et bâtiments publics.

À l’initiative d’Anne Delaigle, les élus sont ensuite allés à la rencontre de plusieurs commerçants concernés.

L’objectif était de recueillir leurs témoignages et d’évaluer les conséquences à la fois humaines et économiques des événements.

Un fonds de solidarité public-privé

Cœur Lyonnais avance désormais deux propositions.

La première consiste à créer un fonds de solidarité public-privé et transpartisan destiné à accompagner les commerçants sinistrés.

Le groupe souhaite associer à ce dispositif "l’ensemble des collectivités du territoire, les acteurs économiques et la CCI", avec également un appel plus large à la solidarité.

Ce fonds aurait vocation à apporter un soutien complémentaire aux professionnels touchés par les dégradations et les pillages.

Un soutien psychologique pour commerçants et salariés

Deuxième proposition : la mise en place d’un accompagnement psychologique.

Celui-ci serait destiné aux commerçants et aux salariés ayant assisté aux dégradations de leur établissement, ainsi qu’à ceux qui auraient eux-mêmes subi des violences.

Pour les élus de Cœur Lyonnais, la réponse aux événements ne doit pas s’arrêter aux déclarations politiques.

"Face à l’épreuve que traversent ces commerçants et leurs salariés, la solidarité doit se traduire par des actes", conclut le groupe.