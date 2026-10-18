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Violences du 17 octobre à Lyon : Cœur Lyonnais propose un fonds de solidarité pour les commerçants touchés

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Violences du 17 octobre à Lyon : Cœur Lyonnais propose un fonds de solidarité pour les commerçants touchés

Au lendemain des violences et des pillages qui ont frappé le centre de Lyon, les élus du groupe Cœur Lyonnais, réunis autour de Jean-Michel Aulas, ont rencontré des représentants de la CCI et des commerçants sinistrés. Ils proposent la création d’un fonds de solidarité public-privé ainsi qu’un accompagnement psychologique pour les professionnels concernés.

Les initiatives politiques se multiplient après les violences du 17 octobre à Lyon.

Ce dimanche matin, les élus municipaux du groupe Cœur Lyonnais se sont réunis autour de Jean-Michel Aulas avant d’échanger avec des représentants de la CCI Lyon Métropole sur les conséquences des saccages et des pillages qui ont touché de nombreux commerces et bâtiments publics.

À l’initiative d’Anne Delaigle, les élus sont ensuite allés à la rencontre de plusieurs commerçants concernés.
L’objectif était de recueillir leurs témoignages et d’évaluer les conséquences à la fois humaines et économiques des événements.

Un fonds de solidarité public-privé

Cœur Lyonnais avance désormais deux propositions.

La première consiste à créer un fonds de solidarité public-privé et transpartisan destiné à accompagner les commerçants sinistrés.

Le groupe souhaite associer à ce dispositif "l’ensemble des collectivités du territoire, les acteurs économiques et la CCI", avec également un appel plus large à la solidarité.

Ce fonds aurait vocation à apporter un soutien complémentaire aux professionnels touchés par les dégradations et les pillages.

Un soutien psychologique pour commerçants et salariés

Deuxième proposition : la mise en place d’un accompagnement psychologique.

Celui-ci serait destiné aux commerçants et aux salariés ayant assisté aux dégradations de leur établissement, ainsi qu’à ceux qui auraient eux-mêmes subi des violences.

Pour les élus de Cœur Lyonnais, la réponse aux événements ne doit pas s’arrêter aux déclarations politiques.
"Face à l’épreuve que traversent ces commerçants et leurs salariés, la solidarité doit se traduire par des actes", conclut le groupe.

Tags :

Coeur Lyonnais

Jean-Michel Aulas

Anne Delaigle

17 octobre

Lyon

22 commentaires
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Calahaine le 18/10/2026 à 19:04
Calahann a écrit le 18/10/2026 à 18h54

Cours toujours copain 🤣🤣🤣🤣🤣

Tu me fais vomir, tu n'es qu'une vulgaire racaille

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Forêt-Noire le 18/10/2026 à 19:03
Jérémy a écrit le 18/10/2026 à 17h35

Jean-Michel Aulas est un macroniste avéré, il veut aider ce que sa politique a produit, le chaos.
Un pompier pyromane.

Les racailles sauvages et les gauchistes haineux existent depuis plusieurs décennies.

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Calahann le 18/10/2026 à 18:54
encartés LFI a écrit le 18/10/2026 à 18h17

c est aux encartés et élus de LFI de payer et de faire une saisie sur la fortune de melenchon.

Cours toujours copain 🤣🤣🤣🤣🤣

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Black Star le 18/10/2026 à 18:45

Pfff. Celui-là il a fait quoi pour toutes les autres boutiques mortes sur le presqu'île avant les émeutes ? L'idéologie écolofasciste avait condamné beaucoup d'enseignes en ville. Mais Aulas agit en grand opportuniste d'une sale situation visuellement spectaculaire...

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Bastos le 18/10/2026 à 18:36
Il n'a pas l'habitude de faire du bien de proximité a écrit le 18/10/2026 à 18h27

Lyon n'est pas assez éloigné, il a l'habitude de s'occuper des migrants isolés(mon oeil) mais ne sait pas aider son voisin , pas assez valorisant pour un bobo

Il faudrait que les bad gones descendent tous à bellecour, en centre ville et dans les banlieues pour éliminer ces casseurs un par un pour nettoyer notre belle ville lumière

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Il n'a pas l'habitude de faire du bien de proximité le 18/10/2026 à 18:27
Aveuglement militant a écrit le 18/10/2026 à 17h01

Pourquoi le militant écolo Doucet ne propose rien ? Le militant écolo qui est cessé être maire de Lyon n'a fait que constater les dégâts sans nommer clairement le rôle de l'extrême gauche ni le profil des casseurs/pilleurs à cause de son militantisme qui lui interdit de dire les choses. Ce militant écolo veut résoudre quoi en refusant de voir les choses en face ?

Lyon n'est pas assez éloigné, il a l'habitude de s'occuper des migrants isolés(mon oeil) mais ne sait pas aider son voisin , pas assez valorisant pour un bobo

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encartés LFI le 18/10/2026 à 18:17
Calahann a écrit le 18/10/2026 à 17h05

C'est absolument pas au peuple lyonnais de ce substitué aux contrats ASSURANCES des boutiques saccagées !
C'était de la responsabilité des gérants des boutiques de fermer le rideau et de donner un jour de tranquillité aux employés par principe de sécurité .
Ils ne l'ont pas faient, vraiment dommage !

c est aux encartés et élus de LFI de payer et de faire une saisie sur la fortune de melenchon.

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Anti gauchosphere le 18/10/2026 à 18:11
Calahann a écrit le 18/10/2026 à 17h05

C'est absolument pas au peuple lyonnais de ce substitué aux contrats ASSURANCES des boutiques saccagées !
C'était de la responsabilité des gérants des boutiques de fermer le rideau et de donner un jour de tranquillité aux employés par principe de sécurité .
Ils ne l'ont pas faient, vraiment dommage !

Visiblement, tu t'es substitué à l'éducation nationale mon copain 🤣

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avis le 18/10/2026 à 18:02
Jérémy a écrit le 18/10/2026 à 16h57

Qu'il commence à rendre l'argent public qu'il s'est accaparé comme les hordes qui se sont accaparés les biens des commerçants.

Bien dit

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Hino le 18/10/2026 à 17:52

Y'en a ras le bol de payer, allez saisir les avoirs de Mélenchon et des autres députés LFI.

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Calahann le 18/10/2026 à 17:44
Nicole responsable magasin a écrit le 18/10/2026 à 17h34

JMA bravo pour cette initiative ! un peu dhummanité vous au moins vous agissez !

Ce sont ses " belles " idées qui vont agir, mais pas son portefeuille à + de 500 millions d'euros 😭😭😭
Le creuvard !

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bien d'accord le 18/10/2026 à 17:42

Je suis bien d'accord, il faudrait une sorte d'assurance qui permettrait de rembourser les propriétaires, mais je pense surtout aux salariés qui risquent de perdre tout ou partie de leurs revenus !

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Jérémy le 18/10/2026 à 17:35

Jean-Michel Aulas est un macroniste avéré, il veut aider ce que sa politique a produit, le chaos.
Un pompier pyromane.

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Nicole responsable magasin le 18/10/2026 à 17:34

JMA bravo pour cette initiative ! un peu dhummanité vous au moins vous agissez !

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saco697 le 18/10/2026 à 17:32

la mairie ne pourra pas participer elle a déjà distribué toutes les subvention aux associations amies qui n’ont pas brûlé l’ombriere du maire …

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merou69. le 18/10/2026 à 17:31

peut on faire confiance a des gens qui sitôt élu ce sont bagarres entre eux et qui ont loges .136 sans papier qui pour une partie seront quelques annees plus tard les auteurs de ces cassés

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lyon avec Zemmour le 18/10/2026 à 17:27

Je préfère que cet argent aille aux retraités qui ont travaillé toute leur vie.

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Calahann le 18/10/2026 à 17:25
Ex Précisions a écrit le 18/10/2026 à 17h19

Mais NON je ne veux pas payer pour les dégradations et les pillages des commerces, un fond privé c'est tout !
Déjà que l'on va va payer pour tout ce qui est du domaine public.
Il devrait s'occuper de ses petits enfants plutôt que d'essayer de faire de la politique...

Bien dit !

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Traveler le 18/10/2026 à 17:20

ce serait un bon geste de leur part

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Ex Précisions le 18/10/2026 à 17:19

Mais NON je ne veux pas payer pour les dégradations et les pillages des commerces, un fond privé c'est tout !
Déjà que l'on va va payer pour tout ce qui est du domaine public.
Il devrait s'occuper de ses petits enfants plutôt que d'essayer de faire de la politique...

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Romulus le 18/10/2026 à 17:14

Je propose que tous les élus Lyonnais versent leurs indemnités d’élu aux commerçants pendant 3 mois (puisque ces indemnités sont faibles parait il, et qu’ils ne font pas cela pour l’argent )

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Calahann le 18/10/2026 à 17:05

C'est absolument pas au peuple lyonnais de ce substitué aux contrats ASSURANCES des boutiques saccagées !
C'était de la responsabilité des gérants des boutiques de fermer le rideau et de donner un jour de tranquillité aux employés par principe de sécurité .
Ils ne l'ont pas faient, vraiment dommage !

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Aveuglement militant le 18/10/2026 à 17:01

Pourquoi le militant écolo Doucet ne propose rien ? Le militant écolo qui est cessé être maire de Lyon n'a fait que constater les dégâts sans nommer clairement le rôle de l'extrême gauche ni le profil des casseurs/pilleurs à cause de son militantisme qui lui interdit de dire les choses. Ce militant écolo veut résoudre quoi en refusant de voir les choses en face ?

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Jérémy le 18/10/2026 à 16:57

Qu'il commence à rendre l'argent public qu'il s'est accaparé comme les hordes qui se sont accaparés les biens des commerçants.

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