Violences du 17 octobre à Lyon : Cœur Lyonnais propose un fonds de solidarité pour les commerçants touchés

Les initiatives politiques se multiplient après les violences du 17 octobre à Lyon.
Ce dimanche matin, les élus municipaux du groupe Cœur Lyonnais se sont réunis autour de Jean-Michel Aulas avant d’échanger avec des représentants de la CCI Lyon Métropole sur les conséquences des saccages et des pillages qui ont touché de nombreux commerces et bâtiments publics.
À l’initiative d’Anne Delaigle, les élus sont ensuite allés à la rencontre de plusieurs commerçants concernés.
L’objectif était de recueillir leurs témoignages et d’évaluer les conséquences à la fois humaines et économiques des événements.
Un fonds de solidarité public-privé
Cœur Lyonnais avance désormais deux propositions.
La première consiste à créer un fonds de solidarité public-privé et transpartisan destiné à accompagner les commerçants sinistrés.
Le groupe souhaite associer à ce dispositif "l’ensemble des collectivités du territoire, les acteurs économiques et la CCI", avec également un appel plus large à la solidarité.
Ce fonds aurait vocation à apporter un soutien complémentaire aux professionnels touchés par les dégradations et les pillages.
Un soutien psychologique pour commerçants et salariés
Deuxième proposition : la mise en place d’un accompagnement psychologique.
Celui-ci serait destiné aux commerçants et aux salariés ayant assisté aux dégradations de leur établissement, ainsi qu’à ceux qui auraient eux-mêmes subi des violences.
Pour les élus de Cœur Lyonnais, la réponse aux événements ne doit pas s’arrêter aux déclarations politiques.
"Face à l’épreuve que traversent ces commerçants et leurs salariés, la solidarité doit se traduire par des actes", conclut le groupe.
Tu me fais vomir, tu n'es qu'une vulgaire racailleSignaler Répondre
Les racailles sauvages et les gauchistes haineux existent depuis plusieurs décennies.Signaler Répondre
Cours toujours copain 🤣🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Pfff. Celui-là il a fait quoi pour toutes les autres boutiques mortes sur le presqu'île avant les émeutes ? L'idéologie écolofasciste avait condamné beaucoup d'enseignes en ville. Mais Aulas agit en grand opportuniste d'une sale situation visuellement spectaculaire...Signaler Répondre
Il faudrait que les bad gones descendent tous à bellecour, en centre ville et dans les banlieues pour éliminer ces casseurs un par un pour nettoyer notre belle ville lumièreSignaler Répondre
Lyon n'est pas assez éloigné, il a l'habitude de s'occuper des migrants isolés(mon oeil) mais ne sait pas aider son voisin , pas assez valorisant pour un boboSignaler Répondre
c est aux encartés et élus de LFI de payer et de faire une saisie sur la fortune de melenchon.Signaler Répondre
Visiblement, tu t'es substitué à l'éducation nationale mon copain 🤣Signaler Répondre
Bien ditSignaler Répondre
Y'en a ras le bol de payer, allez saisir les avoirs de Mélenchon et des autres députés LFI.Signaler Répondre
Ce sont ses " belles " idées qui vont agir, mais pas son portefeuille à + de 500 millions d'euros 😭😭😭Signaler Répondre
Le creuvard !
Je suis bien d'accord, il faudrait une sorte d'assurance qui permettrait de rembourser les propriétaires, mais je pense surtout aux salariés qui risquent de perdre tout ou partie de leurs revenus !Signaler Répondre
Jean-Michel Aulas est un macroniste avéré, il veut aider ce que sa politique a produit, le chaos.Signaler Répondre
Un pompier pyromane.
JMA bravo pour cette initiative ! un peu dhummanité vous au moins vous agissez !Signaler Répondre
la mairie ne pourra pas participer elle a déjà distribué toutes les subvention aux associations amies qui n’ont pas brûlé l’ombriere du maire …Signaler Répondre
peut on faire confiance a des gens qui sitôt élu ce sont bagarres entre eux et qui ont loges .136 sans papier qui pour une partie seront quelques annees plus tard les auteurs de ces cassésSignaler Répondre
Je préfère que cet argent aille aux retraités qui ont travaillé toute leur vie.Signaler Répondre
Bien dit !Signaler Répondre
ce serait un bon geste de leur partSignaler Répondre
Mais NON je ne veux pas payer pour les dégradations et les pillages des commerces, un fond privé c'est tout !Signaler Répondre
Déjà que l'on va va payer pour tout ce qui est du domaine public.
Il devrait s'occuper de ses petits enfants plutôt que d'essayer de faire de la politique...
Je propose que tous les élus Lyonnais versent leurs indemnités d’élu aux commerçants pendant 3 mois (puisque ces indemnités sont faibles parait il, et qu’ils ne font pas cela pour l’argent )Signaler Répondre
C'est absolument pas au peuple lyonnais de ce substitué aux contrats ASSURANCES des boutiques saccagées !Signaler Répondre
C'était de la responsabilité des gérants des boutiques de fermer le rideau et de donner un jour de tranquillité aux employés par principe de sécurité .
Ils ne l'ont pas faient, vraiment dommage !
Pourquoi le militant écolo Doucet ne propose rien ? Le militant écolo qui est cessé être maire de Lyon n'a fait que constater les dégâts sans nommer clairement le rôle de l'extrême gauche ni le profil des casseurs/pilleurs à cause de son militantisme qui lui interdit de dire les choses. Ce militant écolo veut résoudre quoi en refusant de voir les choses en face ?Signaler Répondre
Qu'il commence à rendre l'argent public qu'il s'est accaparé comme les hordes qui se sont accaparés les biens des commerçants.Signaler Répondre