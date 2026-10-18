Violences du 17 octobre à Lyon : un guichet unique et des premières mesures d’urgence pour les commerçants touchés

Les premières mesures d’urgence se mettent en place pour les commerçants touchés par les violences du 17 octobre à Lyon.

Le préfet de région a réuni dimanche après-midi les services de l’État, les collectivités et la Chambre de commerce et d’industrie afin d’organiser l’accompagnement des professionnels victimes des actes de vandalisme commis jusqu’à samedi soir, essentiellement dans la Presqu’île.

Autour de la table figuraient notamment la présidente de la Métropole de Lyon, le président de la CCI, ainsi que des représentants des Finances publiques, de la Banque de France, de l’Urssaf et des services de l’emploi et du travail.

Un accompagnement pour déposer plainte mercredi à la CCI

Parmi les premières priorités figure l’aide aux commerçants pour leurs dépôts de plainte.

Ceux-ci peuvent être réalisés en ligne. Une séquence spécifique d’accompagnement sera également organisée mercredi 21 octobre à la CCI, en présence des forces de sécurité.

Les professionnels concernés doivent également être accompagnés dans leurs déclarations auprès de leurs assurances, afin d’engager rapidement les démarches d’indemnisation.

Un guichet unique déjà ouvert

La CCI a par ailleurs mis en place un guichet unique pour le compte de l’État, des collectivités et des organisations d’employeurs.

Celui-ci doit répondre aux questions économiques des commerçants mais aussi proposer un soutien psychologique aux professionnels confrontés aux violences et aux dégâts.

Le guichet est joignable au 04 72 40 59 59 ou par mail à solidarite@lyon-metropole.cci.fr.

Une nouvelle réunion lundi à la Métropole

Une nouvelle réunion doit se tenir lundi matin à la Métropole de Lyon, avec les acteurs politiques, économiques et institutionnels, afin de coordonner les réponses concrètes à apporter aux professionnels sinistrés.

Une présentation spécifique à destination des commerçants et de leurs associations doit ensuite être organisée prochainement. Elle permettra de détailler les mesures d’urgence mais aussi les dispositifs de moyen terme auxquels ils pourront prétendre.