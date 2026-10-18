Violences du 17 octobre à Lyon : un guichet unique et des premières mesures d’urgence pour les commerçants touchés

Les premières mesures d’urgence se mettent en place pour les commerçants touchés par les violences du 17 octobre à Lyon.
Le préfet de région a réuni dimanche après-midi les services de l’État, les collectivités et la Chambre de commerce et d’industrie afin d’organiser l’accompagnement des professionnels victimes des actes de vandalisme commis jusqu’à samedi soir, essentiellement dans la Presqu’île.
Autour de la table figuraient notamment la présidente de la Métropole de Lyon, le président de la CCI, ainsi que des représentants des Finances publiques, de la Banque de France, de l’Urssaf et des services de l’emploi et du travail.
Un accompagnement pour déposer plainte mercredi à la CCI
Parmi les premières priorités figure l’aide aux commerçants pour leurs dépôts de plainte.
Ceux-ci peuvent être réalisés en ligne. Une séquence spécifique d’accompagnement sera également organisée mercredi 21 octobre à la CCI, en présence des forces de sécurité.
Les professionnels concernés doivent également être accompagnés dans leurs déclarations auprès de leurs assurances, afin d’engager rapidement les démarches d’indemnisation.
Un guichet unique déjà ouvert
La CCI a par ailleurs mis en place un guichet unique pour le compte de l’État, des collectivités et des organisations d’employeurs.
Celui-ci doit répondre aux questions économiques des commerçants mais aussi proposer un soutien psychologique aux professionnels confrontés aux violences et aux dégâts.
Le guichet est joignable au 04 72 40 59 59 ou par mail à solidarite@lyon-metropole.cci.fr.
Une nouvelle réunion lundi à la Métropole
Une nouvelle réunion doit se tenir lundi matin à la Métropole de Lyon, avec les acteurs politiques, économiques et institutionnels, afin de coordonner les réponses concrètes à apporter aux professionnels sinistrés.
Une présentation spécifique à destination des commerçants et de leurs associations doit ensuite être organisée prochainement. Elle permettra de détailler les mesures d’urgence mais aussi les dispositifs de moyen terme auxquels ils pourront prétendre.
Évidemment, Doucet ne participe pas à cette caisse de soutien aux commerçants. Il préfère visiblement dépenser l'argent municipal dans des urinoirs dégenrés et dans des congés menstruels. Ce maire idéologue et pédant est insupportable. Vraiment pas à la hauteur des enjeux et des attentes des habitants. Il gouverne au profit de la minorité d'extrême gauche, et méprise profondément les lyonnaises et les lyonnais.Signaler Répondre
Un contrat d'assurance c'est d'abord un contrat et éventuellement une assurance.Signaler Répondre
Souvent il y a une clause d'exclusion en cas de violences urbaines, la terminologie devient importante : "insurrection", "soulèvement", "émeutes", ...
Bon courage à eux pour avoir des remboursements
Bon courage à nous pour payer l'augmentation des primes...
Si les casseurs auraient détruits des banques et rentrés dans leurs agences, détruit des DAB …c’est le GIPN qui serait intervenu dans les 15 mn, les casseurs savent bien que s’attaquer à des commerçants n’intéressent pas l’état ! CQFDSignaler Répondre
évidemment le maire ne fait rien il n’aime pas l’économie lyonnaise il ne pense qu à couler la ville lui qui à toujours soutenu les groupuscules et milices violentes d’extrême gauche. Rappelez vous son soutient sans faille contre la dissolution de la milice « la jeune garde » les amis de Melenchon et fondée par un député LFI l’équipe municipale de Doycet l’es considéraient comme « les partenaires privilégiés de la mairie pour lutter contre la droite » les mêmes qui constituent les rangs des casseurs des blacks blocs qui ont soigneusement évité de s’en prendre à la fameuse ombriere du maire située à quelques mètres du monument historique de l’office du tourisme qu’ils ont totalement brûlé…. n’y aurait il pas eut consigne de Doucet de ne pas brûlé son ombriere ??? ce qui est surprenant c’est que tout lyon a brûlé et a été saccagé sauf l’ombriere de Doucet … mais pas un mot pou me les commerçantsSignaler Répondre
Au lieu d'investir dans les services publics pour améliorer la vie des français et mitiger les conséquences du changement climatique, l'état préfère laisser la colère monter et payer les dégats...Signaler Répondre
ça doit couter moins cher...
La plupart des journalistes veulent faire voter Mélenchon ! ! !Signaler Répondre
Et il va sortir d'ou ce pognon ? ? de nos poches une fois de plus !Signaler Répondre
C'est nous. Avec nos impôts, c'est facile!Signaler Répondre
Lors des troubles nocturnes à Paris, un couple de retraités octogénaires a été victime d'un vol.Signaler Répondre
Il ne s'agissait pas d'un simple vol, mais d'une humiliation ostensible infligée à ces personnes âgées : ils ont été déshabillés jusqu'à leurs sous-vêtements, dépouillés de tout ce qu'ils possédaient et soumis à des sévices.... Les médias, ces salauds, ne disent rien, alors qu'il y a des photos et des vidéos.