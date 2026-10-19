Lyon : une dizaine de pilleurs encore interpellés dimanche

Ce dimanche, l'après-midi et le soir ont à nouveau été le théâtre d'affrontements entre casseurs et forces de l'ordre. Place Bellecour, des bandes de pilleurs se sont formées, du gaz lacrymogène a été utilisé pour tenter de les disperser.
Alors qu'il ne restait plus grand chose à voler dans les commerces restés éventrés tout le week-end, certains ont tout de même tenté de profiter de l'occasion pour mettre la main sur des marchandises, voire attaquer des boutiques restées miraculeusement intactes.
La préfecture du Rhône annonce 18 interpellations, essentiellement pour vol et recel.
Le dispositif policier devrait être reconduit en ce début de semaine pour jauger un possible retour en force d'individus mal intentionnés en centre-ville de Lyon.
Ceux qui ne sont pas dans l'aveuglement voient très bien qui sont ces prédateurs barbares qui pourrissent la vie en France depuis des années.Signaler Répondre
et les flics qui ont été vu en train de voler ils ont été arrêté également ??Signaler Répondre
mais ils font les 3 ,, 8??? en algérie ils auraient vite été calmés une bonne dictature pour avoir la paixSignaler Répondre
La police suit les ordres qui viennent de la hiérarchieSignaler Répondre
bordel c est quand quil mette l armée ca peu plus durer il faut foutre melenchon au bagneSignaler Répondre
Interpellés, mais après ?Signaler Répondre
Je sais que ça rentre pas dans la mentalité et l'idéologie française, mais il faudrait communiquer sur leurs noms, prénoms, et afficher de partout leurs visages (ça se fait en Suisse par exemple).Signaler Répondre
Aussi arrêter de flouter les visages des pilleurs...
Marre de protéger cette racaille
Encore bravo à cette police de bisounourses !Signaler Répondre
A cette heure les gentils juges les ont surement déjà relâchesSignaler Répondre
La prochaine étape sera de s'en prendre directement aux gens.Signaler Répondre
Et cela avec la validation de notre classe intellectuelle d'extrême gauche car pour faire la révolution ils diront qu'il faut entrer dans la violence.
Par contre si ses jeunes barbares rentrent dans les appartements de ses intellectuels de gauche pour massacrer leurs familles, ils diront quoi?
Car ses intellectuels bien planqués dans leur luxe s'en foutent royalement du peuple qui souffre, et on le sait ils ont toujours soutenus les massacres de masse de population ... voir ils la veulent avec gourmandise
et Doucet et toute la clique EELV font partie de ses pseudo intellectuels de gauche.
Mais tout le monde déteste la police disent les alliés de Doucet!Signaler Répondre
Mais noooooooooooooooon, ce sont des victimes de la société ......Signaler Répondre
10 personnes quand il y en avait encore plusieurs centaines hier. C’est une nouvelle honte qui mérite de rester discret.Signaler Répondre
Des policiers bras croisés place Bellecour…
Personne ne veut oser dans ce pays
C'était calme dans la périphérie ce WE ils étaient tous au pillage de Lyon ;-)Signaler Répondre
A part à Rillieux de ce que j'ai lu.
Des rats d'égout, à traiter comme tels.Signaler Répondre
Les touristes mettront une grande croix sur Lyon jusqu'à nouvel ordre. Il faut annuler la 'fête ' des lumières cette année, les conditions de sécurité ne sont pas évidemment réunies pour ce genre d'événement à haut risque.Signaler Répondre
Avant la guerre avec les Merloques l'Iran a fait descendre entre 20.000 et 30.000 manifestants.Signaler Répondre
Le régime est toujours debout.
Et ils seront sévèrement punis dixit l'incompétent chef des armées 🤣🤣🤣Signaler Répondre