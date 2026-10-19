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Lyon : une dizaine de pilleurs encore interpellés dimanche

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Lyon : une dizaine de pilleurs encore interpellés dimanche

Avec les commerces éventrés en Presqu'île, certains pilleurs sont revenus à la charge dimanche à Lyon. La préfecture annonce plus d'une dizaine d'interpellations.

Ce dimanche, l'après-midi et le soir ont à nouveau été le théâtre d'affrontements entre casseurs et forces de l'ordre. Place Bellecour, des bandes de pilleurs se sont formées, du gaz lacrymogène a été utilisé pour tenter de les disperser.

Alors qu'il ne restait plus grand chose à voler dans les commerces restés éventrés tout le week-end, certains ont tout de même tenté de profiter de l'occasion pour mettre la main sur des marchandises, voire attaquer des boutiques restées miraculeusement intactes.

La préfecture du Rhône annonce 18 interpellations, essentiellement pour vol et recel.

Le dispositif policier devrait être reconduit en ce début de semaine pour jauger un possible retour en force d'individus mal intentionnés en centre-ville de Lyon.

18 commentaires
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Simple constat le 19/10/2026 à 11:59
identité a écrit le 19/10/2026 à 10h47

Je sais que ça rentre pas dans la mentalité et l'idéologie française, mais il faudrait communiquer sur leurs noms, prénoms, et afficher de partout leurs visages (ça se fait en Suisse par exemple).
Aussi arrêter de flouter les visages des pilleurs...

Marre de protéger cette racaille

Ceux qui ne sont pas dans l'aveuglement voient très bien qui sont ces prédateurs barbares qui pourrissent la vie en France depuis des années.

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Milla man le 19/10/2026 à 11:54

et les flics qui ont été vu en train de voler ils ont été arrêté également ??

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peuple le 19/10/2026 à 11:09

mais ils font les 3 ,, 8??? en algérie ils auraient vite été calmés une bonne dictature pour avoir la paix

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Pffffffffff le 19/10/2026 à 11:07
Voler c'est pas bien a écrit le 19/10/2026 à 10h41

Encore bravo à cette police de bisounourses !

La police suit les ordres qui viennent de la hiérarchie

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sarde le 19/10/2026 à 10:58

bordel c est quand quil mette l armée ca peu plus durer il faut foutre melenchon au bagne

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Jay le 19/10/2026 à 10:53

Interpellés, mais après ?

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identité le 19/10/2026 à 10:47

Je sais que ça rentre pas dans la mentalité et l'idéologie française, mais il faudrait communiquer sur leurs noms, prénoms, et afficher de partout leurs visages (ça se fait en Suisse par exemple).
Aussi arrêter de flouter les visages des pilleurs...

Marre de protéger cette racaille

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Voler c'est pas bien le 19/10/2026 à 10:41

Encore bravo à cette police de bisounourses !

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Pauvres petits le 19/10/2026 à 10:27

A cette heure les gentils juges les ont surement déjà relâches

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Vandales le 19/10/2026 à 09:51

La prochaine étape sera de s'en prendre directement aux gens.
Et cela avec la validation de notre classe intellectuelle d'extrême gauche car pour faire la révolution ils diront qu'il faut entrer dans la violence.
Par contre si ses jeunes barbares rentrent dans les appartements de ses intellectuels de gauche pour massacrer leurs familles, ils diront quoi?

Car ses intellectuels bien planqués dans leur luxe s'en foutent royalement du peuple qui souffre, et on le sait ils ont toujours soutenus les massacres de masse de population ... voir ils la veulent avec gourmandise

et Doucet et toute la clique EELV font partie de ses pseudo intellectuels de gauche.

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Lyonnais06 le 19/10/2026 à 09:46

Mais tout le monde déteste la police disent les alliés de Doucet!

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Lolotoooooooooooooooooo le 19/10/2026 à 09:45

Mais noooooooooooooooon, ce sont des victimes de la société ......

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Morientes69 le 19/10/2026 à 09:36

10 personnes quand il y en avait encore plusieurs centaines hier. C’est une nouvelle honte qui mérite de rester discret.
Des policiers bras croisés place Bellecour…
Personne ne veut oser dans ce pays

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Ex Précisions le 19/10/2026 à 09:28

C'était calme dans la périphérie ce WE ils étaient tous au pillage de Lyon ;-)
A part à Rillieux de ce que j'ai lu.

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Obsdu9 le 19/10/2026 à 09:23

Des rats d'égout, à traiter comme tels.

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Prophétie sinistre le 19/10/2026 à 09:19

Les touristes mettront une grande croix sur Lyon jusqu'à nouvel ordre. Il faut annuler la 'fête ' des lumières cette année, les conditions de sécurité ne sont pas évidemment réunies pour ce genre d'événement à haut risque.

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En Iran le 19/10/2026 à 09:15

Avant la guerre avec les Merloques l'Iran a fait descendre entre 20.000 et 30.000 manifestants.
Le régime est toujours debout.

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cipasmoimissiou le 19/10/2026 à 09:12

Et ils seront sévèrement punis dixit l'incompétent chef des armées 🤣🤣🤣

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