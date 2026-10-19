Lyon : une dizaine de pilleurs encore interpellés dimanche

Ce dimanche, l'après-midi et le soir ont à nouveau été le théâtre d'affrontements entre casseurs et forces de l'ordre. Place Bellecour, des bandes de pilleurs se sont formées, du gaz lacrymogène a été utilisé pour tenter de les disperser.

Alors qu'il ne restait plus grand chose à voler dans les commerces restés éventrés tout le week-end, certains ont tout de même tenté de profiter de l'occasion pour mettre la main sur des marchandises, voire attaquer des boutiques restées miraculeusement intactes.

La préfecture du Rhône annonce 18 interpellations, essentiellement pour vol et recel.

Le dispositif policier devrait être reconduit en ce début de semaine pour jauger un possible retour en force d'individus mal intentionnés en centre-ville de Lyon.