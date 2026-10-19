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Violences à Lyon : la Ville annonce plusieurs mesures de soutiens envers les commerçants touchés par les pillages

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Violences à Lyon : la Ville annonce plusieurs mesures de soutiens envers les commerçants touchés par les pillages

Après les violences et les pillages survenus samedi à Lyon, la Ville de Lyon a dévoilé ce lundi une série de mesures destinées à soutenir les commerçants et artisans sinistrés.

Selon les chiffres communiqués par la Ville de Lyon, plus de 200 établissements ont été touchés par les dégradations et les pillages, dont 157 dans la Presqu'île. Face à l'ampleur des dégâts, la municipalité a annoncé le doublement des effectifs de police municipale mobilisés dans les secteurs commerçants.

La Ville souhaite également mettre en place, avec la préfecture, un système d'information en temps réel pour prévenir les professionnels d'éventuelles situations à risque, sur le modèle du dispositif utilisé lors du mouvement des Gilets jaunes.

Sur le plan financier, Grégory Doucet, le maire, salue la décision de la Métropole de Lyon de débloquer une enveloppe de 10 millions d'euros pour venir en aide aux commerçants et artisans sinistrés et appelle désormais la Région Auvergne-Rhône-Alpes à participer à l'effort financier. L'élu EELV qui souhaite également obtenir la création d'un fonds exceptionnel de solidarité nationale, une demande qui doit être présentée au Premier ministre.

D'autres mesures ont été annoncées avec l'objectif de soutenir l'activité commerciale dans les prochains mois. La municipalité prévoit notamment de consacrer 100 000 euros aux illuminations de Noël, de reporter l'augmentation des tarifs des terrasses et de proposer l'ouverture des commerces jusqu'à douze dimanches en 2027. Cette dernière mesure devra être soumise au conseil municipal en décembre.

À quelques semaines de la Fête des Lumières, la Ville souhaite par ailleurs accélérer les réparations pour permettre au maximum d'établissements de rouvrir avant l'événement. La vente à emporter sera également facilitée pour les restaurateurs dans les rues où les conditions le permettront.

Enfin, la Ville dit travailler avec la Métropole à la recherche d'un lieu permettant la réouverture rapide de l'Office de tourisme. 

La municipalité entend maintenant poursuivre son dialogue avec les commerçants et leurs représentants. Éric Lambert, adjoint au Maire en charge du Commerce, a reçu ce lundi matin les associations de commerçants touchées par les événements "afin de recueillir leurs préoccupations et d’échanger sur les réponses à apporter". "De nouvelles rencontres seront organisées pour suivre l’évolution de la situation et adapter les mesures aux besoins identifiés", assurent les services de la Ville.

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11 commentaires
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D'où c'est ? le 19/10/2026 à 19:23

Au lieu de subventionner des associations de kassos pro migrants, il faut donner cet argent aux victimes des racailles.

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Es crolo le 19/10/2026 à 19:20

100 000 pour les commerçants après avoir dilapider 150 000 pour gaza.... DÉMISSION ! ! !

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Habitude le 19/10/2026 à 19:18
Soutien palestin casseurs a écrit le 19/10/2026 à 19h12

Tout rassemblement pour sois disant un soutien à palestin doit être interdit à Lyon ! Ce drapeau est un souffleur de braises de haine, ce drapeau est un signal du désordre ! Doucet doit démissionner

Oui et ils ont pris l’habitude manifester donc de ce rassembler pour gaza c’est ait un stratagème.. c’est quoi la suite

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Rorola coquil le 19/10/2026 à 19:16
Je mapel kafour a écrit le 19/10/2026 à 18h55

Ils von prendre les mesur pour les Travos? c’est tri bian au moin pas derer

apprend à parler et t’exprimer en français et tu reviens après ok?

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Soutien palestin casseurs le 19/10/2026 à 19:12

Tout rassemblement pour sois disant un soutien à palestin doit être interdit à Lyon ! Ce drapeau est un souffleur de braises de haine, ce drapeau est un signal du désordre ! Doucet doit démissionner

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Leont148 le 19/10/2026 à 19:00

Le président français a quitté un pays en proie aux flammes pour se rendre à Dubaï, afin d'y observer des troupes étrangères.

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Ex Précisions le 19/10/2026 à 18:59

Au lieu de claquer un pognon monstre avec des aides de la ville, de la métropole, du département et en plus de l'État, si on l'investissait contre tous ces casseurs à leur recherche, leur interpellation et leur emprisonnement ?

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jeanj69 le 19/10/2026 à 18:59

Les commerçants veulent vivre de leur travail non et de subventions publiques!!

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Anti verts le 19/10/2026 à 18:58

Que ce triste personnage commence par donner l'exemple en versant ne serait-ce que 5% de ses indemnités, lui et ses sbires...Et qu'il reconnaisse ses erreurs , son alliance nauséabonde avec les LFI.

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Je mapel kafour le 19/10/2026 à 18:55

Ils von prendre les mesur pour les Travos? c’est tri bian au moin pas derer

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etat d’urgence vite ! le 19/10/2026 à 18:55

ça suffit de payer pour des voyous ! La moindre des choses est de les mettre hors de nuire dans les jours qui viennent. le droit de manifester n’a rien à voir avec ça et le devoir de sûreté doit primer

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saco697 le 19/10/2026 à 18:40

le maire pourrait rendre aux lyonnais ses 300% d’augmentation de ses frais de bouche et les 15 % d’augmentation de salaire de lui même et ses adjoints Verts … et on attend qu’ik clarifie officiellement ses liens avec les groupuscules violents de l’extrême gauche qu’il a toujours officiellement soutenu militant activement contre la dissolution de la Nouvelle Garde ceux grossissent les rangs des black blocs , contre la décision de dissolution de cette milice de LFI par ministre de l’intérieur de l’époque… car c’est visiblement bien parce que les liens entre Doucet et ces groupuscules d’extrême gauche casseurs et violent que l’ombriere du maire a été épargnée…

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Jérémy le 19/10/2026 à 18:24

Que des mesures financées par Nicolas.
Aucune mesure pour mettre hors de nuire les pillards et ceux qui appellent au chaos.
Enfin bref, comme d'habitude.

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Anti verts le 19/10/2026 à 18:18

Et la suppression de la ZTL ? Non par idéologie ?

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entre Rhône & Saône le 19/10/2026 à 18:16

Comme à son habitude, il salut les efforts des autres institutions, mais la ville par elle-même ne fait pas grand chose.

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OQTH le 19/10/2026 à 18:13

Nicolas... Pense à acheter du lubrifiant, c'est encore toi qui va payer !

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Les cocus du binôme ! le 19/10/2026 à 18:01

Sans oublier qu'en mai 2023, le khmer invitait les lyonnais.es à la désobéissance citoyenne. Les riverains et les commercants s'en souviennent !

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