Violences à Lyon : la Ville annonce plusieurs mesures de soutiens envers les commerçants touchés par les pillages

Selon les chiffres communiqués par la Ville de Lyon, plus de 200 établissements ont été touchés par les dégradations et les pillages, dont 157 dans la Presqu'île. Face à l'ampleur des dégâts, la municipalité a annoncé le doublement des effectifs de police municipale mobilisés dans les secteurs commerçants.

La Ville souhaite également mettre en place, avec la préfecture, un système d'information en temps réel pour prévenir les professionnels d'éventuelles situations à risque, sur le modèle du dispositif utilisé lors du mouvement des Gilets jaunes.

Sur le plan financier, Grégory Doucet, le maire, salue la décision de la Métropole de Lyon de débloquer une enveloppe de 10 millions d'euros pour venir en aide aux commerçants et artisans sinistrés et appelle désormais la Région Auvergne-Rhône-Alpes à participer à l'effort financier. L'élu EELV qui souhaite également obtenir la création d'un fonds exceptionnel de solidarité nationale, une demande qui doit être présentée au Premier ministre.

D'autres mesures ont été annoncées avec l'objectif de soutenir l'activité commerciale dans les prochains mois. La municipalité prévoit notamment de consacrer 100 000 euros aux illuminations de Noël, de reporter l'augmentation des tarifs des terrasses et de proposer l'ouverture des commerces jusqu'à douze dimanches en 2027. Cette dernière mesure devra être soumise au conseil municipal en décembre.

À quelques semaines de la Fête des Lumières, la Ville souhaite par ailleurs accélérer les réparations pour permettre au maximum d'établissements de rouvrir avant l'événement. La vente à emporter sera également facilitée pour les restaurateurs dans les rues où les conditions le permettront.

Enfin, la Ville dit travailler avec la Métropole à la recherche d'un lieu permettant la réouverture rapide de l'Office de tourisme.

La municipalité entend maintenant poursuivre son dialogue avec les commerçants et leurs représentants. Éric Lambert, adjoint au Maire en charge du Commerce, a reçu ce lundi matin les associations de commerçants touchées par les événements "afin de recueillir leurs préoccupations et d’échanger sur les réponses à apporter". "De nouvelles rencontres seront organisées pour suivre l’évolution de la situation et adapter les mesures aux besoins identifiés", assurent les services de la Ville.