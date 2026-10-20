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Beaujolais : une voiture termine sa course dans un ruisseau, deux jeunes blessés

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Beaujolais : une voiture termine sa course dans un ruisseau, deux jeunes blessés

Un accident de la circulation s'est produit ce lundi 19 octobre en soirée, sur la commune du Perréon, dans le Rhône. Une voiture transportant deux jeunes de 19 et 16 ans a terminé sa course dans un ruisseau. Les deux occupants ont été légèrement blessés et hospitalisés.

Une sortie de route s'est terminée dans l'eau ce lundi soir dans le Beaujolais.

Peu après 20 heures, une voiture circulant sur la RD49, au Perréon, a quitté la chaussée avant de terminer sa course dans le ruisseau de La Vauxonne.

Le véhicule a été retrouvé couché sur le flanc, avec deux personnes à son bord : un conducteur âgé de 19 ans et une adolescente de 16 ans.

Malgré les circonstances de l'accident, les deux occupants ne souffrent que de blessures légères.

Les deux victimes transportées à l'hôpital

Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur les lieux, accompagnés du SAMU et des gendarmes. Après leur prise en charge, les deux jeunes ont été transportés à l'hôpital.

Les circonstances exactes de cette sortie de route restent pour l'heure inconnues.

1 commentaire
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Ex Précisions le 20/10/2026 à 06:37

Il y en a qui ont ouvert du beaujolpif nouveau avant l'heure ;-)

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