Lyon : le couvre-feu renouvelé mardi soir sur une partie de la Presqu’île

Le dispositif exceptionnel mis en place dans le centre de Lyon est prolongé.

Le préfet du Rhône Étienne Guyot annonce ce mardi le renouvellement du couvre-feu instauré la veille dans une partie de la Presqu’île, ainsi que de l’interdiction des manifestations et rassemblements revendicatifs.

Selon la préfecture, le couvre-feu appliqué dans la nuit de lundi à mardi "a contribué au calme dans les rues de la Presqu’île de Lyon" et aucun trouble à l’ordre public n’a été constaté.

Les rassemblements interdits dès 16h

La première mesure prendra effet plus tôt que lundi.

Toutes les manifestations, cortèges, défilés, attroupements et rassemblements revendicatifs sur la voie publique seront interdits ce mardi de 16h à 21h dans le périmètre concerné.

À partir de 21h, le couvre-feu prendra le relais : la circulation des personnes et leur présence sur la voie publique seront interdites jusqu’à 6h mercredi 21 octobre.

Étienne Guyot indique avoir pris cette décision après de nouveaux échanges avec le maire de Lyon et après avoir consulté des représentants des commerçants, de l’artisanat, de la restauration et de l’hôtellerie. Selon la préfecture, ces professionnels ont collectivement fait part de leur satisfaction vis-à-vis des mesures appliquées la veille.

Bars, restaurants et cinémas restent ouverts

Comme lors de la première nuit de couvre-feu, les bars, restaurants, cinémas et salles de spectacles pourront rester ouverts.

Les transports en commun et les véhicules continueront également à circuler.

Plusieurs dérogations sont prévues pour les personnes devant rejoindre ou quitter leur domicile, leur hôtel ou leur lieu de travail, pour des motifs médicaux ou familiaux impérieux, ou encore pour assister une personne vulnérable.

Les agents participant à une mission de service public, les journalistes dans l’exercice de leur activité et les élus dans le cadre de leur mandat pourront également circuler.

Des contrôles renforcés

Les forces de sécurité seront à nouveau déployées dans le périmètre afin de vérifier les motifs de présence sur la voie publique pendant le couvre-feu.

La zone concernée couvre une large partie de la Presqu’île, entre la rue Constantine au nord, avec la place des Terreaux exclue, les quais du Rhône à l’est, la rue de Condé au sud et les quais de Saône à l’ouest.

Les ponts franchissant le Rhône et la Saône restent exclus du périmètre.

Le préfet justifie cette reconduction par la volonté de maintenir "une sécurisation et une protection rassurante et efficace pour les commerçants et les habitants de la Presqu’île", tout en permettant la poursuite des activités en soirée.