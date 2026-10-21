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Lyon : le toit de l'Office du tourisme incendié le 17 octobre menace de s'effondrer, sa démolition programmée

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Lyon : le toit de l'Office du tourisme incendié le 17 octobre menace de s'effondrer, sa démolition programmée

Les dégâts sont plus importants que prévu à l'Office du tourisme de Lyon, incendié lors des violences du samedi 17 octobre. Le toit de ce bâtiment historique de 174 ans, fortement fragilisé par les flammes, présente désormais un risque d'effondrement. Sa démolition doit intervenir dans les prochains jours.

L'Office du tourisme de Lyon, ravagé par un incendie volontaire samedi 17 octobre, n'en a pas fini avec les conséquences des violences qui ont frappé la Presqu'île.

Le bâtiment historique, d'abord saccagé puis incendié lors des émeutes, a subi des dégâts considérables. Une grande partie de son intérieur a été détruite et sa toiture a particulièrement souffert de la chaleur dégagée par les flammes.

Selon les informations du Progrès, le toit en pierres s'est déformé sous l'effet de la chaleur et menace désormais de s'effondrer.

Un périmètre de sécurité renforcé

Face au danger, une intervention spécialisée doit être organisée d'ici à la semaine prochaine afin de procéder à la démolition de la toiture fragilisée.

L'objectif est d'éviter un effondrement incontrôlé susceptible de provoquer un nouvel accident.

En attendant les travaux, un second périmètre de sécurité doit être installé autour du bâtiment pour empêcher toute intrusion. Les importantes précipitations qui se sont abattues sur Lyon mardi ont également touché l'édifice déjà très endommagé.

Un bâtiment historique lourdement endommagé

L'incendie de l'Office du tourisme avait constitué l'une des images marquantes des violences du 17 octobre dans le centre de Lyon.

Construit il y a 174 ans, l'édifice a vu une grande partie de sa structure intérieure et de sa toiture ravagée par les flammes.

La démolition annoncée du toit marque une nouvelle étape dans les conséquences de cet incendie, alors que l'avenir du bâtiment reste à déterminer.

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Office de tourisme

Lyon

17 octobre

3 commentaires
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PICATAR le 21/10/2026 à 06:47

Des ombrières...Elles résistent bien.

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Mais le 21/10/2026 à 06:35
Calagwer a écrit le 21/10/2026 à 05h56

Doucet n'a qu'à construire une mosquée à la place.

Il est capable d’y songer sérieusement !

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Calagwer le 21/10/2026 à 05:56

Doucet n'a qu'à construire une mosquée à la place.

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