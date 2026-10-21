Couvre-feu à Lyon : cinq verbalisations pour la seconde nuit d'interdiction de la Presqu'île

Le message n'est pas passé pour tout le monde.
Lors du premier couvre-feu en Presqu'île à Lyon, deux verbalisations à 135 euros et une interpellation avaient été menées.
Dans la nuit de mardi à mercredi, pour la seconde nuit d'interdiction de se déplacer sur la voie publique en centre-ville, ce sont cette fois cinq verbalisations qui ont été dressées selon la préfecture du Rhône.
On ignore encore si la mesure sera reconduite ou non ce mercredi soir à 21h.
Peut-on traverser la Presqu'île en voiture ou en transports en commun ?
Plusieurs déplacements restent autorisés malgré le couvre-feu.
Les habitants du secteur peuvent naturellement rentrer chez eux, tout comme les personnes séjournant dans un hôtel. Il leur faudra cependant pouvoir justifier leur situation lors d'un éventuel contrôle.
Les déplacements urgents pour raisons médicales, familiales ou pour assister une personne vulnérable bénéficient également de dérogations.
Les professionnels de la santé, des secours, de la sécurité, des transports, de la propreté et de la presse, ainsi que les élus dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent aussi circuler.
Autre particularité : les automobilistes et les passagers des transports en commun peuvent traverser la zone sans s'y arrêter.
Cette possibilité de transit ne concerne toutefois pas les piétons, les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes.
Restaurants, bars et cinémas : les sorties restent possibles
C'est l'une des principales exceptions du dispositif.
Malgré le couvre-feu, les bars, restaurants, cinémas et salles de spectacles peuvent rester ouverts, comme l'a précisé la préfecture du Rhône.
Les Lyonnais peuvent ainsi entrer dans un établissement avant 21h et en ressortir après cette heure pour rejoindre leur domicile.
Il est toutefois recommandé de conserver une preuve de sa présence dans l'établissement, comme un ticket de caisse ou une réservation, afin de pouvoir la présenter aux forces de l'ordre en cas de contrôle.
Pour les séances de cinéma programmées après 21h, notamment au Pathé de la rue de la Ré, réserver son billet en ligne à l'avance apparaît comme une précaution utile pour justifier son déplacement.
Le mc Donald et les pizzerias de Bellecour...bref passons...solution pour les commerçants installer de l'interieur des gros barreaux de prison indeboulonnables sur les vitrines comme on en voit dans les pays sujets à des troubles à répétition.Signaler Répondre
N'oublie pas qu'Amazon pollue la planète !Signaler Répondre
De toutes façons on ne va déjà plus dans le centre ville, se faire dépouiller de son portable ou sac ou portefeuille, c'est terminé depuis longtemps. Achat sur Amazon et sortie chez des amis uniquement. Trop dangereux cette ville.Signaler Répondre
Vous connaissez beaucoup de commerces ouverts entre 21h et 6h, à part les bars et quelques commerces de nuit souvent sources de troubles de voisinage ? Vous êtes vraiment de mauvaise fois !Signaler Répondre
aucun problème de circulation ... je suis sorti du restaurant a 22h30 (CASA NOBILE) ... je suis rentré dans le 7ème sans problème .. croisé la police qui nous a rien demandé ....Signaler Répondre
les fameux « partenaires privilégiés du maire » avaient visiblement l’intention de recommencer… la mairie était opposée à deuxième couvre-feu on sait pourquoi … car le grand principe avec lui le soixante huitard attardé et angoissé c’est « il est interdit d’interdire » principe qu’il a vite oublié quand il faut interdire aux lyonnais de se déplacer en voiture chez les angoissés les logiques sont spéciales … les lyonnais l’ont voulu ils l’ont mais comme il fait aussi chier les grand lyonnais on a élu la métropole pour lui mettre la pression .. on lui laisse les écoles maternelles et le jardinage ce sont les élues compétences qu’il lui reste … on compte sur les journalistes d’investigation pour enquêter sur la destination des subventions du maire puisqu’il est le champion de France de la subventionnite … c’est sans doute avec cet agrègent qu’il a négocié avec les casseurs pour que sa très très chère ombriere survive à la casse sans accroc… c’est surtout ça dont il parlait quand il a déclaré qu’il avait été angoissé… les commerce pas grave, « il y a les assurances.. » a t il répondu rue de la républiqueSignaler Répondre
Comment achever le commerce... Y a pas moyen que je me rende sur la presqu'île et de risquer 135 euros d'amende, même en conservant une "preuve". On reste à la merci des FDO qui peuvent verbaliser impunément. Comme sous le Covid.Signaler Répondre
Il faut s'y habituer aux couvre-feux si ça continue comme ça...Signaler Répondre