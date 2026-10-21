Couvre-feu à Lyon : cinq verbalisations pour la seconde nuit d'interdiction de la Presqu'île

Le message n'est pas passé pour tout le monde.

Lors du premier couvre-feu en Presqu'île à Lyon, deux verbalisations à 135 euros et une interpellation avaient été menées.

Dans la nuit de mardi à mercredi, pour la seconde nuit d'interdiction de se déplacer sur la voie publique en centre-ville, ce sont cette fois cinq verbalisations qui ont été dressées selon la préfecture du Rhône.

On ignore encore si la mesure sera reconduite ou non ce mercredi soir à 21h.

Peut-on traverser la Presqu'île en voiture ou en transports en commun ?

Plusieurs déplacements restent autorisés malgré le couvre-feu.

Les habitants du secteur peuvent naturellement rentrer chez eux, tout comme les personnes séjournant dans un hôtel. Il leur faudra cependant pouvoir justifier leur situation lors d'un éventuel contrôle.

Les déplacements urgents pour raisons médicales, familiales ou pour assister une personne vulnérable bénéficient également de dérogations.

Les professionnels de la santé, des secours, de la sécurité, des transports, de la propreté et de la presse, ainsi que les élus dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent aussi circuler.

Autre particularité : les automobilistes et les passagers des transports en commun peuvent traverser la zone sans s'y arrêter.

Cette possibilité de transit ne concerne toutefois pas les piétons, les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes.

Restaurants, bars et cinémas : les sorties restent possibles

C'est l'une des principales exceptions du dispositif.

Malgré le couvre-feu, les bars, restaurants, cinémas et salles de spectacles peuvent rester ouverts, comme l'a précisé la préfecture du Rhône.

Les Lyonnais peuvent ainsi entrer dans un établissement avant 21h et en ressortir après cette heure pour rejoindre leur domicile.

Il est toutefois recommandé de conserver une preuve de sa présence dans l'établissement, comme un ticket de caisse ou une réservation, afin de pouvoir la présenter aux forces de l'ordre en cas de contrôle.

Pour les séances de cinéma programmées après 21h, notamment au Pathé de la rue de la Ré, réserver son billet en ligne à l'avance apparaît comme une précaution utile pour justifier son déplacement.