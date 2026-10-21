Lyon : le couvre-feu prolongé une nouvelle nuit dans la Presqu’île, les horaires allégés

Le dispositif exceptionnel est de nouveau reconduit dans le centre de Lyon.

Le préfet du Rhône Étienne Guyot annonce ce mercredi 21 octobre le maintien de l’interdiction des attroupements et du couvre-feu sur une partie de la Presqu’île.

La préfecture estime que les mesures appliquées ces dernières nuits ont "contribué au calme dans les rues de la Presqu’île de Lyon". Aucun trouble à l’ordre public n’a été constaté dans la nuit de mardi à mercredi, selon les services de l’État, même si cinq verbalisations ont été dressées.

Les rassemblements interdits de 16h à 23h

Ce mercredi, toutes les manifestations, cortèges, défilés, attroupements et rassemblements revendicatifs seront interdits sur la voie publique dans le périmètre concerné de 16h à 23h.

Le couvre-feu prendra ensuite le relais à 23h, soit deux heures plus tard que les nuits précédentes.

La circulation des personnes et leur présence sur la voie publique seront alors interdites jusqu’à 6h jeudi 22 octobre, sauf dérogation.

Étienne Guyot indique avoir de nouveau échangé avec le maire de Lyon et consulté les représentants des commerçants, de l’artisanat, de la restauration et de l’hôtellerie. Selon la préfecture, ces professionnels ont fait part de leur satisfaction concernant le dispositif, même si on imagine que le décalage à 23h du couvre-feu leur conviendra davantage.

Bars, restaurants et cinémas restent ouverts

Comme lors des deux précédentes nuits, les bars, restaurants, cinémas et salles de spectacles pourront continuer à accueillir du public.

Les transports en commun et les véhicules pourront également circuler dans la zone.

Des dérogations sont prévues notamment pour rejoindre ou quitter son domicile, son hôtel ou son lieu de travail, pour des raisons médicales ou familiales impérieuses, ou pour assister une personne vulnérable.

Les professionnels assurant une mission de service public, les journalistes et les élus dans l’exercice de leurs fonctions pourront également se déplacer.

Le même périmètre maintenu

Le périmètre reste inchangé.

Il s’étend entre la rue Constantine au nord, avec la place des Terreaux exclue, les quais Jean-Moulin, Jules-Courmont et Gailleton à l’est, la rue de Condé au sud et les quais Joffre, Tilsitt, des Célestins, Saint-Antoine et de la Pêcherie à l’ouest.

Les ponts franchissant le Rhône et la Saône restent exclus du dispositif.

Les forces de sécurité intérieure seront de nouveau déployées afin de contrôler les personnes présentes dans le périmètre pendant le couvre-feu et de vérifier le motif de leur déplacement.