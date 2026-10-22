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Un patient infecté par le virus Shamonda est mort aux HCL, une première mondiale chez l’humain

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Un patient infecté par le virus Shamonda est mort aux HCL, une première mondiale chez l’humain
LyonMag DR

Un homme sévèrement immunodéprimé, pris en charge aux Hospices civils de Lyon, est décédé début octobre après une infection par ce virus jusqu’ici considéré comme non transmissible à l’être humain.

C’est une découverte inédite annoncée ce jeudi 22 octobre par le ministère de la Santé, et qui prend place ici à Lyon.

Le virus Shamonda, qui circule dans les élevages bovins, a été identifié chez un patient hospitalisé pour une pathologie grave.

Atteint d’une immunodépression sévère, l’homme est mort début octobre. Il s’agit du premier cas humain documenté dans le monde.

Les investigations privilégient une contamination par la piqûre d’un moucheron du genre Culicoides, dans l’Est de la France. Une circulation du virus chez les animaux y avait été signalée au printemps et à l’été 2026.

Les autorités sanitaires se veulent toutefois rassurantes : au vu des connaissances actuelles, aucun risque sanitaire n’est identifié pour la population générale.

Identifié au Nigeria dans les années 1960, puis signalé ailleurs en Afrique et au Japon, le virus a été détecté dans les élevages bovins européens, dont français, à l’été 2026, selon le ministère.

En France, quelques petits ruminants et équidés ont aussi été infectés.

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HCL

Lyon

Shamonda

4 commentaires
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maxPTT le 22/10/2026 à 13:06
Solidarité 69 a écrit le 22/10/2026 à 11h09

Ce virus est finalement bien moins dangereux pour l'homme que le virus du gauchisme.
Faut le dire.

Votre obsession pour le "gauchisme" serait à étudier de près, également. Avez-vous déjà pensé à recevoir des soins pour pallier votre obstination à caler les mots "LFI" ou "Gauchiste" dans absolument TOUS vos commentaires ?

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l’histoire recommance le 22/10/2026 à 12:50

tient Macron va confiné la france et prolonge son mandat de 5 ans nous n’oublions pas que à lyon a GERLAND nous avons un laboratoire P4

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Le tocard de la finance le 22/10/2026 à 12:18

Une bonne occas pour Micron de confiner et rester au pouvoir.

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Dormez tranquille le 22/10/2026 à 11:29

Tout va bien, tout va bien les moutons.

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RIP le 22/10/2026 à 11:11

RIP, en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres

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Solidarité 69 le 22/10/2026 à 11:09

Ce virus est finalement bien moins dangereux pour l'homme que le virus du gauchisme.
Faut le dire.

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