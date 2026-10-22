Tour de France 2027 : le Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes accueillera le départ de la 9e étape

Le parcours de la 114e édition de la Grande Boucle a été dévoilé ce jeudi, avec une neuvième étape qui s'élancera du Parc des Oiseaux, à Villars-les-Dombes, à quelques kilomètres de Lyon, dans le département de l'Ain, pour prendre la direction du Grand Colombier, le 11 juillet prochain.

Une belle exposition en perspective pour ce site touristique emblématique de la Dombes, qui avait déjà accueilli une arrivée du Tour en 2016, remportée par Mark Cavendish.

Avant de rejoindre l'Ain, les coureurs auront déjà parcouru plusieurs centaines de kilomètres. Cette 114e édition du Tour de France débutera le 2 juillet à Édimbourg, en Écosse, avant de traverser l'Angleterre puis le Pays de Galles. Le peloton retrouvera ensuite les routes françaises par la Normandie, avant de poursuivre sa progression à travers les Alpes et les Pyrénées.

L'arrivée se fera à Paris le 25 juillet, lors d'une étape qui mènera de nouveau le peloton dans les rues de Montmartre.