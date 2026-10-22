Lyon : les restrictions se prolongent, ce qui est encore interdit ce jeudi soir

Le dispositif de sécurité est une nouvelle fois prolongé à Lyon. Ce jeudi 22 octobre, les autorités ont décidé de maintenir les mesures exceptionnelles instaurées dans la Presqu'île à la suite des importants pillages et dégradations survenus samedi 17 octobre.

Selon la préfecture du Rhône, ces restrictions ont permis de préserver le calme dans le secteur. Aucun nouveau trouble à l'ordre public n'aurait été constaté depuis leur mise en place lundi.

Rassemblements interdits cet après-midi , couvre-feu à 23h

Concrètement, les manifestations, cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sur la voie publique sont interdits de 16h à 23h ce jeudi dans le périmètre concerné.

Un couvre-feu prendra ensuite le relais de 23h à 6h du matin, vendredi 23 octobre. Durant cette période, la circulation des piétons et leur présence sur la voie publique seront interdites, sauf dérogations.

Ces mesures concernent toujours une partie du 2e arrondissement de Lyon, notamment le secteur de la place Bellecour. Le périmètre reste inchangé, entre la rue Constantine et la rue Joseph-Serlin au nord, la rue de Condé au sud, les quais du Rhône à l'est et ceux de la Saône à l'ouest. La place des Terreaux et les ponts sont exclus du dispositif.

Les commerces et transports restent accessibles

Malgré ces restrictions, les bars, restaurants, cinémas et salles de spectacle peuvent poursuivre leur activité. La circulation des véhicules et des transports en commun est également maintenue.

Plusieurs exceptions au couvre-feu sont prévues, notamment pour les déplacements professionnels, les soins médicaux, les motifs familiaux impérieux ou encore les trajets permettant de rejoindre son domicile. Les journalistes en exercice et les personnes assurant des missions de service public bénéficient également de dérogations.

Cette quatrième soirée sous restrictions intervient alors que les autorités cherchent toujours à éviter de nouveaux débordements dans le centre-ville lyonnais, cinq jours après les violences qui ont frappé la Presqu'île.