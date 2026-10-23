Manifestation du 24 octobre à Lyon : un tract appelant à "multiplier les fronts" inquiète les services de sécurité

La mobilisation annoncée ce samedi 24 octobre à Lyon est suivie avec une attention particulière par les services de sécurité, moins d’une semaine après les violences, dégradations et pillages du 17 octobre.

Selon une source sécuritaire, un tract anonyme circule actuellement en vue de cette nouvelle journée. Son mot d’ordre serait de "multiplier les fronts" et "d’amplifier la révolte".

Le document proposerait notamment de répartir les participants sur plusieurs points de rassemblement dans le centre de Lyon plutôt que de privilégier la place Bellecour, avec des lieux alternatifs en cas d’intervention ou de blocage par les forces de l’ordre.

L’objectif affiché serait, selon cette même source, de compliquer le déploiement du dispositif de sécurité et de favoriser la formation de plusieurs cortèges simultanés.

Des conseils pour limiter l’identification des participants

Le tract comporterait également plusieurs recommandations destinées à limiter l’identification des manifestants et les traces laissées lors de la mobilisation. Il conseillerait notamment de réduire l’usage des téléphones et la diffusion d’images permettant d’identifier des participants, ainsi que de dissimuler son visage au cours des cortèges.

Ces consignes renforcent les inquiétudes des services de sécurité quant à la possible présence de groupes cherchant à agir de manière organisée en marge des rassemblements.

Des "lieux de pouvoir" également recensés

Parallèlement, un article publié sur le site militant Rebellyon recenserait différents lieux institutionnels, économiques et sécuritaires de l’agglomération lyonnaise.

Selon la source sécuritaire, le texte inciterait les participants à se rapprocher de certains de ces sites lors de la mobilisation.

Une attention particulière serait portée aux infrastructures de transport et de logistique, présentées comme des points de pression susceptibles de perturber fortement l’activité de l’agglomération.

Le texte évoquerait notamment des actions de blocage de flux routiers, ferroviaires ou logistiques avec l’objectif revendiqué de perturber le fonctionnement normal de la ville. Le cas du port Edouard-Herriot est notamment évoqué.

Les services de sécurité redoutent surtout que des rassemblements déclarés ou pacifiques puissent servir de point de départ à des groupes plus radicaux. Selon notre source, il existe un soupçon que certains cortèges puissent être utilisés par des membres de l’ultragauche ou des groupes autonomes pour lancer des actions violentes, auxquelles pourraient ensuite se greffer des pillages.

Après les graves incidents du samedi précédent, les autorités s’attendent donc à une nouvelle journée particulièrement surveillée à Lyon, avec la crainte d’une stratégie plus éclatée et plus difficile à contenir.