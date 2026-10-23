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Manifestation du 24 octobre à Lyon : un tract appelant à "multiplier les fronts" inquiète les services de sécurité

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Manifestation du 24 octobre à Lyon : un tract appelant à "multiplier les fronts" inquiète les services de sécurité

A la veille d’une nouvelle journée de mobilisation à Lyon, un tract circulant parmi les manifestants suscite l’inquiétude des services de sécurité. Le document appellerait notamment à multiplier les points de rassemblement pour compliquer le dispositif policier et à mener des actions de blocage visant des infrastructures stratégiques.

La mobilisation annoncée ce samedi 24 octobre à Lyon est suivie avec une attention particulière par les services de sécurité, moins d’une semaine après les violences, dégradations et pillages du 17 octobre.

Selon une source sécuritaire, un tract anonyme circule actuellement en vue de cette nouvelle journée. Son mot d’ordre serait de "multiplier les fronts" et "d’amplifier la révolte".

Le document proposerait notamment de répartir les participants sur plusieurs points de rassemblement dans le centre de Lyon plutôt que de privilégier la place Bellecour, avec des lieux alternatifs en cas d’intervention ou de blocage par les forces de l’ordre.

L’objectif affiché serait, selon cette même source, de compliquer le déploiement du dispositif de sécurité et de favoriser la formation de plusieurs cortèges simultanés.

Des conseils pour limiter l’identification des participants

Le tract comporterait également plusieurs recommandations destinées à limiter l’identification des manifestants et les traces laissées lors de la mobilisation. Il conseillerait notamment de réduire l’usage des téléphones et la diffusion d’images permettant d’identifier des participants, ainsi que de dissimuler son visage au cours des cortèges.

Ces consignes renforcent les inquiétudes des services de sécurité quant à la possible présence de groupes cherchant à agir de manière organisée en marge des rassemblements.

Des "lieux de pouvoir" également recensés

Parallèlement, un article publié sur le site militant Rebellyon recenserait différents lieux institutionnels, économiques et sécuritaires de l’agglomération lyonnaise.

Selon la source sécuritaire, le texte inciterait les participants à se rapprocher de certains de ces sites lors de la mobilisation.

Une attention particulière serait portée aux infrastructures de transport et de logistique, présentées comme des points de pression susceptibles de perturber fortement l’activité de l’agglomération.

Le texte évoquerait notamment des actions de blocage de flux routiers, ferroviaires ou logistiques avec l’objectif revendiqué de perturber le fonctionnement normal de la ville. Le cas du port Edouard-Herriot est notamment évoqué.

Les services de sécurité redoutent surtout que des rassemblements déclarés ou pacifiques puissent servir de point de départ à des groupes plus radicaux. Selon notre source, il existe un soupçon que certains cortèges puissent être utilisés par des membres de l’ultragauche ou des groupes autonomes pour lancer des actions violentes, auxquelles pourraient ensuite se greffer des pillages.

Après les graves incidents du samedi précédent, les autorités s’attendent donc à une nouvelle journée particulièrement surveillée à Lyon, avec la crainte d’une stratégie plus éclatée et plus difficile à contenir.

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ultragauche

32 commentaires
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Merci les neuneux de rebellyon le 23/10/2026 à 13:14
silège69 a écrit le 23/10/2026 à 12h50

Le site Rebellyon mentionné dans l'article se permet aussi de donner des conseils aux pilleurs pour écouler leur marchandise. C'est possible, sans faire l'objet de poursuite judiciaire en France ???
https://rebellyon.info/Precautions-post-pillage-41235

Rebellyon, ce sont les idiots utiles du RN.

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maxOrange le 23/10/2026 à 13:09
maxPTT a écrit le 23/10/2026 à 12h35

On bosse tous mon coco, t'iras dire ça aux profs, aux médecins, aux infirmières, aux ouvriers, aux pompiers, aux agriculteurs.. tous ont été accueillis par les coups de matraque des CRS.

Tu veux qu'on s'excuse d'avoir dérangé la tranquillité de ton samedi ? Je t'envie si ton quotidien est si paisible. Cela fait donc de toi un privilégié. Maintenant laisse les gens se battre pour leur droits.

t'iras dire ça aux profs, aux médecins, aux infirmières, aux ouvriers, aux pompiers, aux agriculteurs qui ont été agressés par les pillards et les militants d'ultra-gauche.

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Interdire les manifestations le 23/10/2026 à 13:06

Doucet lui n’est pas d’accord avec Matignon pour interdire complètement les manifs

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il est des situations le 23/10/2026 à 12:55
Jacques20 a écrit le 23/10/2026 à 11h49

Merci pour les gens honnêtes.
Pourquoi tu la ramènes, tu n’es pas de Lyon ?
Moi, je suis de Lyon, je subis et contrairement aux conneries que tu racontes, je n’ai pas voté pour mais ça te demande trop de neurones pour comprendre.
Alors gère ta commune et pas la nôtre.

dans lesquelles il faut savoir prendre temporairement d'énergiques et impopulaires mesures:le bouclage du centre ville ,par la fermeture des métros,empêchant des mouvements de guerillas , me paraissent au contraire une idée pertinente

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silège69 le 23/10/2026 à 12:50

Le site Rebellyon mentionné dans l'article se permet aussi de donner des conseils aux pilleurs pour écouler leur marchandise. C'est possible, sans faire l'objet de poursuite judiciaire en France ???
https://rebellyon.info/Precautions-post-pillage-41235

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Ouvrir les yeux et sortir de l’endoctrinement le 23/10/2026 à 12:40
2012 2017 2022 2026 a écrit le 23/10/2026 à 10h48

Il n'y a qu'un homme de Paix comme Jean Luc qui pourra redresser la Nouvelle france.
Mélenchon Président dès dimanche !

Allez voir chez ses amis du Venezuella si les gens sont heureux, vous pourrez observer ce qu’un gouvernement totalitaire est capable de faire, ce qu’est une police qui tue et torture...

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maxPTT le 23/10/2026 à 12:35
Ras le bol 69006 a écrit le 23/10/2026 à 11h27

Franchement, il faut vraiment n’avoir rien d’autre à faire pour aller manifester un samedi sous la pluie ! Pendant que certains travaillent et essaient de vivre tranquillement, d’autres préfèrent bloquer et emmerder tout le monde. Le droit de manifester, d’accord, mais le droit des autres à vivre sans subir vos revendications, ça compte aussi ! À force de toujours réclamer, il serait peut-être temps de se retrousser les manches et de se mettre au boulot !

On bosse tous mon coco, t'iras dire ça aux profs, aux médecins, aux infirmières, aux ouvriers, aux pompiers, aux agriculteurs.. tous ont été accueillis par les coups de matraque des CRS.

Tu veux qu'on s'excuse d'avoir dérangé la tranquillité de ton samedi ? Je t'envie si ton quotidien est si paisible. Cela fait donc de toi un privilégié. Maintenant laisse les gens se battre pour leur droits.

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Indicateur Idéologique le 23/10/2026 à 12:13

Le militant écolo Doucet ne semble pas inquiet lui qui étant angoissé le week-end dernier, après ce militant se moque des commerçants et de Lyon,, lui c'est l'idéologie de son parti qui guide ses choix.

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Ben alors le 23/10/2026 à 12:09

Si on revient des tracts, moi je rajeunit des 50 ans

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papyrebel le 23/10/2026 à 12:07

Si les services de renseignements s'avèrent aussi précis qu'ils le furent samedi 17 octobre , nous aurons droit à de sacrées animations ...D'après ce qui est dit de ce tract , son contenu semble avoir été élaboré par une ou plusieurs personnes ayant déjà été confrontées aux forces de l'ordre dans de précédentes manifestations , les ayant analysées à partir de photos ,films diffusés sur le net et formées à rudes épreuves...Les manifestations des Gilets- Jaunes , scindées par tactiques policières , isolées , et aussi fortement réprimées ont été riches d'enseignements...Le tout associé aux techniques des révolutionnaires fera un mélanges explosif .

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Traveler le 23/10/2026 à 12:03

c’est des grands malades !!!!

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Bravo les gars le 23/10/2026 à 11:52

L'extreme-gauche, les meilleurs allié du RN

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Jacques20 le 23/10/2026 à 11:49
Gaza pour ces racailles a écrit le 23/10/2026 à 11h12

Je ne comprends pas comment les dispositions suivantes n'ont pas encore été prises:
- Terminus du Métro D à Grange Blanche
- Terminus du Métro A à Charpennes
- Terminus des différents trams avancé pour ne pas rentrer dans les trois V

Et je ne parle pas que de ce weekend, désormais un couvre-feu s'impose pour ces trois villes. Transports en commun qui ne rejoignent plus leurs villes après 18h, pendant toute l'année. Et tant pis pour les citoyens honnêtes, qui ne doivent pas être nombreux, ils ont voté pour.

Merci pour les gens honnêtes.
Pourquoi tu la ramènes, tu n’es pas de Lyon ?
Moi, je suis de Lyon, je subis et contrairement aux conneries que tu racontes, je n’ai pas voté pour mais ça te demande trop de neurones pour comprendre.
Alors gère ta commune et pas la nôtre.

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Laurent Nu-Niais le 23/10/2026 à 11:48
Dok ki? a écrit le 23/10/2026 à 11h44

Une attaque anarchiste

L'office du tourisme:
"Mon toit est tombé par terre c'est la faute a Voltaire
Je n'ai pas bonne mine, la faute a Kropotkine"

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Lfi au pouvoir le 23/10/2026 à 11:46

si lfi n’avait aucune chance de gagner le gouvernement ne ferait pas autant d’efforts pour lui nuire.

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Dok ki? le 23/10/2026 à 11:44

Une attaque anarchiste

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Va vérifier le 23/10/2026 à 11:37
2012 2017 2022 2026 a écrit le 23/10/2026 à 10h48

Il n'y a qu'un homme de Paix comme Jean Luc qui pourra redresser la Nouvelle france.
Mélenchon Président dès dimanche !

Va à CUBA ou au VENEZUELA, ils te diront le bonheur d'une dictature de la révolution
Je connais j'y ai vécu

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Ras le bol 69006 le 23/10/2026 à 11:27

Franchement, il faut vraiment n’avoir rien d’autre à faire pour aller manifester un samedi sous la pluie ! Pendant que certains travaillent et essaient de vivre tranquillement, d’autres préfèrent bloquer et emmerder tout le monde. Le droit de manifester, d’accord, mais le droit des autres à vivre sans subir vos revendications, ça compte aussi ! À force de toujours réclamer, il serait peut-être temps de se retrousser les manches et de se mettre au boulot !

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Nimbus le 23/10/2026 à 11:21
Gui a écrit le 23/10/2026 à 10h52

Doucet qui réclame une BRAV-M à Lyon. C'est le monde à l'envers 🤣🤣🤣

Non en fait c'est logique. Les gars furax car pressés par le prix de l'essence ne sont pas ses potes, les jeunes de quartier non plus.
Doucet là, il a les biquettes.. y'a que les débiles qui commentent ici pour penser qu'il contrôle quoi que ce soit.

A qui profite le crime ? C'est la base.
Et là ce n'est pas la gauche en général, ni les écolo en particulier, qui vont en profiter.

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Gaza pour ces racailles le 23/10/2026 à 11:12

Je ne comprends pas comment les dispositions suivantes n'ont pas encore été prises:
- Terminus du Métro D à Grange Blanche
- Terminus du Métro A à Charpennes
- Terminus des différents trams avancé pour ne pas rentrer dans les trois V

Et je ne parle pas que de ce weekend, désormais un couvre-feu s'impose pour ces trois villes. Transports en commun qui ne rejoignent plus leurs villes après 18h, pendant toute l'année. Et tant pis pour les citoyens honnêtes, qui ne doivent pas être nombreux, ils ont voté pour.

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Resistance Lyonnaise le 23/10/2026 à 11:06

Conseil à nos commerçants : mettez 1 ou 2 pitbulls dans vos boutiques.
C'est tout à fait légal et vu le courage des abrutis-casseurs vous êtes assurés d'être tranquille.

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FEELV le 23/10/2026 à 11:00
2012 2017 2022 2026 a écrit le 23/10/2026 à 10h48

Il n'y a qu'un homme de Paix comme Jean Luc qui pourra redresser la Nouvelle france.
Mélenchon Président dès dimanche !

Un homme de la paix ?
C’est plutôt un homme de la dévastation, de la destruction
Il veut avoir le prix Nobel ?
Il se comporte comme le président américain qu’il le critique (je n’étais pas pour lui lors de l’élection présidentielle américaine)

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Watt le 23/10/2026 à 10:54

Il suffit d'envoyer Doucet vu qu'il semble être pour les rassemblements !

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merci Macron le 23/10/2026 à 10:52

La Ligue des droits de l’Homme dénonce le déploiement de « l’armée contre la jeunesse » : elle demande à l’ONU une mission d’observation en France

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Gui le 23/10/2026 à 10:52

Doucet qui réclame une BRAV-M à Lyon. C'est le monde à l'envers 🤣🤣🤣

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Jérémy le 23/10/2026 à 10:51

Cela n'inquiète pas Doucet au contraire, son objectif de pillages étendus dans toute la ville commerçants et riverains se met en place comme LFI lui a ordonné.
Lyonnais méfiez-vous et pas que les commerçants, même vous dans votre appartement, maison, ... la gauche appelle ses sympathisants et ses vaches sacrées à l'insurrection.

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2012 2017 2022 2026 le 23/10/2026 à 10:48

Il n'y a qu'un homme de Paix comme Jean Luc qui pourra redresser la Nouvelle france.
Mélenchon Président dès dimanche !

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Chris6969699 le 23/10/2026 à 10:47

Pourquoi le Maire de Lyon ne demande pas au ministre de l'intérieur les mêmes règles pour tous sur ce sujet ?

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Avis aux intéressés le 23/10/2026 à 10:36

Avis aux intéressés. Et aux responsables...irresponsables. La destruction de l'office du tourisme est sûrement une entrée pour ces vandales nihilistes qui veulent gommer toutes traces du passé historique de Lyon. Les bons petits disciples de Pol Pot veulent nous amener vers l'année zéro. Même Staline n'a pas rasé toutes les églises en Russie.

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moi j'ai choisi le 23/10/2026 à 10:35

Je vais bloquer la rue de Monsieur le Maire, voir si je peux brûler une poubelle et faire chier ses voisins, pardon à eux

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HardRockeuse le 23/10/2026 à 10:32

faites venir l’armée. Ça sera le seule solution afin de préserver notre ville, nos commerces, nos habitants. Nous ne sommes pas un pays en guerre, mais certains apparement le souhaitent

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saco697 le 23/10/2026 à 10:30

étant donné les position affirmées d Doycet, le tract est il produit sur les photocopieurs de la mairie aux frais des lyonnais ?

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