Manifestation du 24 octobre à Lyon : un tract appelant à "multiplier les fronts" inquiète les services de sécurité

La mobilisation annoncée ce samedi 24 octobre à Lyon est suivie avec une attention particulière par les services de sécurité, moins d’une semaine après les violences, dégradations et pillages du 17 octobre.
Selon une source sécuritaire, un tract anonyme circule actuellement en vue de cette nouvelle journée. Son mot d’ordre serait de "multiplier les fronts" et "d’amplifier la révolte".
Le document proposerait notamment de répartir les participants sur plusieurs points de rassemblement dans le centre de Lyon plutôt que de privilégier la place Bellecour, avec des lieux alternatifs en cas d’intervention ou de blocage par les forces de l’ordre.
L’objectif affiché serait, selon cette même source, de compliquer le déploiement du dispositif de sécurité et de favoriser la formation de plusieurs cortèges simultanés.
Des conseils pour limiter l’identification des participants
Le tract comporterait également plusieurs recommandations destinées à limiter l’identification des manifestants et les traces laissées lors de la mobilisation. Il conseillerait notamment de réduire l’usage des téléphones et la diffusion d’images permettant d’identifier des participants, ainsi que de dissimuler son visage au cours des cortèges.
Ces consignes renforcent les inquiétudes des services de sécurité quant à la possible présence de groupes cherchant à agir de manière organisée en marge des rassemblements.
Des "lieux de pouvoir" également recensés
Parallèlement, un article publié sur le site militant Rebellyon recenserait différents lieux institutionnels, économiques et sécuritaires de l’agglomération lyonnaise.
Selon la source sécuritaire, le texte inciterait les participants à se rapprocher de certains de ces sites lors de la mobilisation.
Une attention particulière serait portée aux infrastructures de transport et de logistique, présentées comme des points de pression susceptibles de perturber fortement l’activité de l’agglomération.
Le texte évoquerait notamment des actions de blocage de flux routiers, ferroviaires ou logistiques avec l’objectif revendiqué de perturber le fonctionnement normal de la ville. Le cas du port Edouard-Herriot est notamment évoqué.
Les services de sécurité redoutent surtout que des rassemblements déclarés ou pacifiques puissent servir de point de départ à des groupes plus radicaux. Selon notre source, il existe un soupçon que certains cortèges puissent être utilisés par des membres de l’ultragauche ou des groupes autonomes pour lancer des actions violentes, auxquelles pourraient ensuite se greffer des pillages.
Après les graves incidents du samedi précédent, les autorités s’attendent donc à une nouvelle journée particulièrement surveillée à Lyon, avec la crainte d’une stratégie plus éclatée et plus difficile à contenir.
Rebellyon, ce sont les idiots utiles du RN.Signaler Répondre
t'iras dire ça aux profs, aux médecins, aux infirmières, aux ouvriers, aux pompiers, aux agriculteurs qui ont été agressés par les pillards et les militants d'ultra-gauche.Signaler Répondre
Doucet lui n’est pas d’accord avec Matignon pour interdire complètement les manifsSignaler Répondre
dans lesquelles il faut savoir prendre temporairement d'énergiques et impopulaires mesures:le bouclage du centre ville ,par la fermeture des métros,empêchant des mouvements de guerillas , me paraissent au contraire une idée pertinenteSignaler Répondre
Le site Rebellyon mentionné dans l'article se permet aussi de donner des conseils aux pilleurs pour écouler leur marchandise. C'est possible, sans faire l'objet de poursuite judiciaire en France ???Signaler Répondre
https://rebellyon.info/Precautions-post-pillage-41235
Allez voir chez ses amis du Venezuella si les gens sont heureux, vous pourrez observer ce qu’un gouvernement totalitaire est capable de faire, ce qu’est une police qui tue et torture...Signaler Répondre
On bosse tous mon coco, t'iras dire ça aux profs, aux médecins, aux infirmières, aux ouvriers, aux pompiers, aux agriculteurs.. tous ont été accueillis par les coups de matraque des CRS.Signaler Répondre
Tu veux qu'on s'excuse d'avoir dérangé la tranquillité de ton samedi ? Je t'envie si ton quotidien est si paisible. Cela fait donc de toi un privilégié. Maintenant laisse les gens se battre pour leur droits.
Le militant écolo Doucet ne semble pas inquiet lui qui étant angoissé le week-end dernier, après ce militant se moque des commerçants et de Lyon,, lui c'est l'idéologie de son parti qui guide ses choix.Signaler Répondre
Si on revient des tracts, moi je rajeunit des 50 ansSignaler Répondre
Si les services de renseignements s'avèrent aussi précis qu'ils le furent samedi 17 octobre , nous aurons droit à de sacrées animations ...D'après ce qui est dit de ce tract , son contenu semble avoir été élaboré par une ou plusieurs personnes ayant déjà été confrontées aux forces de l'ordre dans de précédentes manifestations , les ayant analysées à partir de photos ,films diffusés sur le net et formées à rudes épreuves...Les manifestations des Gilets- Jaunes , scindées par tactiques policières , isolées , et aussi fortement réprimées ont été riches d'enseignements...Le tout associé aux techniques des révolutionnaires fera un mélanges explosif .Signaler Répondre
c’est des grands malades !!!!Signaler Répondre
L'extreme-gauche, les meilleurs allié du RNSignaler Répondre
Merci pour les gens honnêtes.Signaler Répondre
Pourquoi tu la ramènes, tu n’es pas de Lyon ?
Moi, je suis de Lyon, je subis et contrairement aux conneries que tu racontes, je n’ai pas voté pour mais ça te demande trop de neurones pour comprendre.
Alors gère ta commune et pas la nôtre.
L'office du tourisme:Signaler Répondre
"Mon toit est tombé par terre c'est la faute a Voltaire
Je n'ai pas bonne mine, la faute a Kropotkine"
si lfi n’avait aucune chance de gagner le gouvernement ne ferait pas autant d’efforts pour lui nuire.Signaler Répondre
Une attaque anarchisteSignaler Répondre
Va à CUBA ou au VENEZUELA, ils te diront le bonheur d'une dictature de la révolutionSignaler Répondre
Je connais j'y ai vécu
Franchement, il faut vraiment n’avoir rien d’autre à faire pour aller manifester un samedi sous la pluie ! Pendant que certains travaillent et essaient de vivre tranquillement, d’autres préfèrent bloquer et emmerder tout le monde. Le droit de manifester, d’accord, mais le droit des autres à vivre sans subir vos revendications, ça compte aussi ! À force de toujours réclamer, il serait peut-être temps de se retrousser les manches et de se mettre au boulot !Signaler Répondre
Non en fait c'est logique. Les gars furax car pressés par le prix de l'essence ne sont pas ses potes, les jeunes de quartier non plus.Signaler Répondre
Doucet là, il a les biquettes.. y'a que les débiles qui commentent ici pour penser qu'il contrôle quoi que ce soit.
A qui profite le crime ? C'est la base.
Et là ce n'est pas la gauche en général, ni les écolo en particulier, qui vont en profiter.
Je ne comprends pas comment les dispositions suivantes n'ont pas encore été prises:Signaler Répondre
- Terminus du Métro D à Grange Blanche
- Terminus du Métro A à Charpennes
- Terminus des différents trams avancé pour ne pas rentrer dans les trois V
Et je ne parle pas que de ce weekend, désormais un couvre-feu s'impose pour ces trois villes. Transports en commun qui ne rejoignent plus leurs villes après 18h, pendant toute l'année. Et tant pis pour les citoyens honnêtes, qui ne doivent pas être nombreux, ils ont voté pour.
Conseil à nos commerçants : mettez 1 ou 2 pitbulls dans vos boutiques.Signaler Répondre
C'est tout à fait légal et vu le courage des abrutis-casseurs vous êtes assurés d'être tranquille.
Un homme de la paix ?Signaler Répondre
C’est plutôt un homme de la dévastation, de la destruction
Il veut avoir le prix Nobel ?
Il se comporte comme le président américain qu’il le critique (je n’étais pas pour lui lors de l’élection présidentielle américaine)
Il suffit d'envoyer Doucet vu qu'il semble être pour les rassemblements !Signaler Répondre
La Ligue des droits de l’Homme dénonce le déploiement de « l’armée contre la jeunesse » : elle demande à l’ONU une mission d’observation en FranceSignaler Répondre
Doucet qui réclame une BRAV-M à Lyon. C'est le monde à l'envers 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Cela n'inquiète pas Doucet au contraire, son objectif de pillages étendus dans toute la ville commerçants et riverains se met en place comme LFI lui a ordonné.Signaler Répondre
Lyonnais méfiez-vous et pas que les commerçants, même vous dans votre appartement, maison, ... la gauche appelle ses sympathisants et ses vaches sacrées à l'insurrection.
Il n'y a qu'un homme de Paix comme Jean Luc qui pourra redresser la Nouvelle france.Signaler Répondre
Mélenchon Président dès dimanche !
Pourquoi le Maire de Lyon ne demande pas au ministre de l'intérieur les mêmes règles pour tous sur ce sujet ?Signaler Répondre
Avis aux intéressés. Et aux responsables...irresponsables. La destruction de l'office du tourisme est sûrement une entrée pour ces vandales nihilistes qui veulent gommer toutes traces du passé historique de Lyon. Les bons petits disciples de Pol Pot veulent nous amener vers l'année zéro. Même Staline n'a pas rasé toutes les églises en Russie.Signaler Répondre
Je vais bloquer la rue de Monsieur le Maire, voir si je peux brûler une poubelle et faire chier ses voisins, pardon à euxSignaler Répondre
faites venir l’armée. Ça sera le seule solution afin de préserver notre ville, nos commerces, nos habitants. Nous ne sommes pas un pays en guerre, mais certains apparement le souhaitentSignaler Répondre
étant donné les position affirmées d Doycet, le tract est il produit sur les photocopieurs de la mairie aux frais des lyonnais ?Signaler Répondre