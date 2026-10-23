Lyon Politiques : 17 octobre et ses suites - 23/10/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, l'enseignant à l'université Joris Hadj, la conseillère municipale de Lyon Anne Delaigle et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Colère des Gilets Jaunes vs. colère des commerçants : Lyon, grande perdante du 17 octobre ?

- Grégory Doucet hué et sommé de démissionner : comprenez-vous cette colère dirigée contre le maire de Lyon plutôt que le préfet ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.