Manifestations interdites samedi à Lyon : Grégory Doucet "prend acte" de la décision du préfet

À la veille du samedi 24 octobre, Grégory Doucet appelle à la responsabilité et à l’apaisement.

Dans une déclaration diffusée ce vendredi, le maire de Lyon revient sur les violences, pillages et saccages qui ont frappé la ville depuis le 17 octobre.

"Les violences, les pillages et les saccages que notre ville a connus sont inacceptables. Rien ne saurait les justifier, moins encore quand des vies humaines sont mises en danger", affirme-t-il.

Grégory Doucet assure être depuis lors "pleinement mobilisé" avec le préfet, dont il a pourtant critiqué le travail samedi dernier ainsi que sa décision d'interdire les manifestations du 24 octobre, et les partenaires institutionnels, aux côtés des forces de sécurité, agents municipaux, commerçants et habitants.

"Le retour au calme est une nécessité absolue"

Au-delà des violences, le maire de Lyon s’inquiète d’un possible "déchirement de notre société".

"Le pire serait que nous finissions par ne plus nous regarder comme des concitoyens, mais comme des adversaires", estime-t-il, jugeant nécessaire d’éviter que les fractures actuelles deviennent "irréparables".

Il pose donc une priorité : "Le retour au calme est une nécessité absolue, même s’il ne se suffira pas à lui seul."

Grégory Doucet continue toutefois de défendre la nécessité d’entendre certaines revendications, notamment celles portées par la jeunesse.

"Notre pays a trop souvent payé le prix de dialogues refusés ou engagés trop tard. Nous ne devons pas répéter ces erreurs", écrit-il.

Alors que la position du maire sur l’organisation de nouveaux rassemblements avait suscité des critiques ces derniers jours, désormais Grégory Doucet "prend acte" de la décision préfectorale.

Le maire annonce qu’il sera mobilisé samedi avec l’ensemble de son exécutif et les maires d’arrondissement afin de garantir le bon fonctionnement de Lyon.

"Dans ce moment de gravité, le sens des responsabilités et le respect de nos valeurs républicaines doivent primer", poursuit-il.

Des "espaces de dialogue" annoncés

Grégory Doucet assure également que l’accompagnement des commerçants et des habitants touchés se poursuivra après le week-end, avec l’objectif que Lyon "retrouve pleinement sa sérénité".

Mais le premier magistrat écologiste veut maintenir en parallèle une possibilité de dialogue.

"Protéger notre ville, c’est aussi préserver ce qui nous unit. C’est refuser que la violence ait le dernier mot, sans jamais renoncer au dialogue, aux libertés et à la fraternité qui fondent notre République", affirme-t-il. Il annonce ainsi vouloir proposer "dans les jours qui viennent" l’ouverture d’"espaces de dialogue", qu’il considère comme les seuls susceptibles de conduire à l’apaisement.