Manifestations interdites samedi à Lyon : Grégory Doucet "prend acte" de la décision du préfet

À la veille du samedi 24 octobre, Grégory Doucet appelle à la responsabilité et à l’apaisement.
Dans une déclaration diffusée ce vendredi, le maire de Lyon revient sur les violences, pillages et saccages qui ont frappé la ville depuis le 17 octobre.
"Les violences, les pillages et les saccages que notre ville a connus sont inacceptables. Rien ne saurait les justifier, moins encore quand des vies humaines sont mises en danger", affirme-t-il.
Grégory Doucet assure être depuis lors "pleinement mobilisé" avec le préfet, dont il a pourtant critiqué le travail samedi dernier ainsi que sa décision d'interdire les manifestations du 24 octobre, et les partenaires institutionnels, aux côtés des forces de sécurité, agents municipaux, commerçants et habitants.
"Le retour au calme est une nécessité absolue"
Au-delà des violences, le maire de Lyon s’inquiète d’un possible "déchirement de notre société".
"Le pire serait que nous finissions par ne plus nous regarder comme des concitoyens, mais comme des adversaires", estime-t-il, jugeant nécessaire d’éviter que les fractures actuelles deviennent "irréparables".
Il pose donc une priorité : "Le retour au calme est une nécessité absolue, même s’il ne se suffira pas à lui seul."
Grégory Doucet continue toutefois de défendre la nécessité d’entendre certaines revendications, notamment celles portées par la jeunesse.
"Notre pays a trop souvent payé le prix de dialogues refusés ou engagés trop tard. Nous ne devons pas répéter ces erreurs", écrit-il.
Alors que la position du maire sur l’organisation de nouveaux rassemblements avait suscité des critiques ces derniers jours, désormais Grégory Doucet "prend acte" de la décision préfectorale.
Le maire annonce qu’il sera mobilisé samedi avec l’ensemble de son exécutif et les maires d’arrondissement afin de garantir le bon fonctionnement de Lyon.
"Dans ce moment de gravité, le sens des responsabilités et le respect de nos valeurs républicaines doivent primer", poursuit-il.
Des "espaces de dialogue" annoncés
Grégory Doucet assure également que l’accompagnement des commerçants et des habitants touchés se poursuivra après le week-end, avec l’objectif que Lyon "retrouve pleinement sa sérénité".
Mais le premier magistrat écologiste veut maintenir en parallèle une possibilité de dialogue.
"Protéger notre ville, c’est aussi préserver ce qui nous unit. C’est refuser que la violence ait le dernier mot, sans jamais renoncer au dialogue, aux libertés et à la fraternité qui fondent notre République", affirme-t-il. Il annonce ainsi vouloir proposer "dans les jours qui viennent" l’ouverture d’"espaces de dialogue", qu’il considère comme les seuls susceptibles de conduire à l’apaisement.
La gauche, on se réveille ! Il faut arrêter de se planquerSignaler Répondre
Ces potes les casseurs auraient pu lui ramener du gel ....Signaler Répondre
Courage a tous nos commerçants..❤️❤️
Tout s'organise à merveille pour l'extrême gauche.Signaler Répondre
Une fusillade attribuée à l'extrême droite en région parisienne pour chauffer les vaches sacrées de l'extrême gauche dès ce soir.
Toujours bien coiffé, la barbe bien taillée, le noeud de cravate un modèle du genre, quelle classe !Signaler Répondre
Non, je déconne !
On est loin d'avoir tout vu d'ici les élections et après..... quelque soit le résultat. Bonne chance à ceux qui vont récupérer un tel chaos pour 5 ans.Signaler Répondre
Et si les élections peuvent se dérouler, normalement, démocratiquement, avec des assesseurs formés et intègres.
En attendant, BCE et FMI scrutent notre pays devenu le bonnet d'âne de l'Europe en terme de bonne gestion des deniers publics.
Des espaces de dialogue, et en face de l empathie demande aux FDO..Signaler Répondre
Ils font un concours de conneries pour continuer a bénéficier de l argent de Nicolas😡😡?
Bientôt , on ira tous chanter et embrasser les arbres en une farandole joyeuse..
Problème, on n a pas le temps, nous on bosse..
Et hop la pastèque, mets ça dans ta poche et pose ton mouchoir dessus !!Signaler Répondre
Va prendre un verre avec tes "amis" LFI pour noyer ton chagrin !
Belle photo d'illustration "s'ils vous plaît donnez moi" avec les cheveux en pétardSignaler Répondre
Même un punk à chien passerait mieux
l' ambigu doucet voulait que les casseurs terminent le boulot commencé la semaine dernière dernière ? 🤔Signaler Répondre
Doucet est ridicule à se contredire tout les trois jours. C'est un âne !Signaler Répondre
Et dire que c'est ce type EELV qui est maire de Lyon : lol ça pique qu'avoir ça.Signaler Répondre
Je crains le pire pour la suite. Le gouvernement laisse pourrir la situation depuis un mois et n'apporte aucune réponse aux revendications sociales.Signaler Répondre
Pour une fois qu il n apas les mains dans ses poches.....serait il prêt à ce sortir les doigts ?Signaler Répondre
OUIN OUIN hurle Doudou, Maman SARSSELI avec Papa GUYOT l'ont mis au piquet avec son bonnet d'âne.Signaler Répondre
C'est quand le même Monsieur le Maire qui veut autoriser les manifestations samedi alors que Monsieur le Préfet les interdit.Signaler Répondre
C'est le même qui a critiqué le préfet le we dernier et qui demande à ce que les manifestations soient maintenues.
On marche sur la tête en France, encore plus à Lyon.
Le problème des manifestations n'est pas les manifestants mais les casseurs, dont tout le monde connait les origines, dont les services de police connaissent les identités mais qui n'ont pas le droit d'agir (et oui il faut les laisser faire ...), dont les syndicats qui doivent encadrer les manifestants mais n'en sont incapables, ...
Ma pauvre France est bien mal en point, j'espère que les Français, les vrais, vont se réveiller l'année prochaine pour les élections, ce dont j'en suis moins sûr car nous sommes de moins au moins de vrais Français.
La désorganisation du pays est également un argument pour certains partis politiques (LFI et les autres merdes) et étant donné que nous avons de plus en plus de "votants" venant de l'extérieur, j'ai peur pour les résultats de 2027.
Bref, Ma France est malade, il faut vite la soigner.
Et oui M Doucet, vous n'êtes pas au dessus des lois. Votre suffisance commence à me gonfler !Signaler Répondre
Comme notre maire est mignon sur la photo d'illustration.Signaler Répondre
Les mains jointes en prière sans doute
Une bonne dose de methode Couet et surtout surtout des "espaces de dialogue"
Dialogue de ..... sourd sans doute
J'avais prévu d'aller manifester tout seul dans ta rue,peut être brûler une poubelle, pour l'ambianceSignaler Répondre
Moi je ne réclame rien , et je n'obtiendrai rien, au moins je ne serai pas déçu
Si vous voulez me soutenir pacifiquement vous serez les biens venus, les cons seront refoulés
Pauvre Doucet, il a barricadé sa mairie pour rienSignaler Répondre
Heureusement que c est MME SARSELLI qui commande, car comme adjoint a la sécurité , nous avons PRIETO , conseiller a la mairie du 4eme, seul arrondissement qui ne dispose pas de caméras......ca en dit long sur leur capacité et volonté de réellement protéger les lyonnais...Signaler Répondre
Doucet est satisfait que le préfet ait accédé à ses demandes de laisser officiellement quelques secteurs ouverts au pillage.Signaler Répondre
Bien entendu comme chez tout bon gauchiste, officieusement c'est en réalité journée portes ouvertes de partout, surtout dans les secteurs prohibés ainsi Doucet pourra encore accuser l'état d'avoir failli.
Bon LFI a dit, il faut contester les ordres du préfet...Signaler Répondre
Mme SARSELLI a dit, j approuve le préfet...
Fin de la récré.....
Merci au préfet et a la métropole d assurer notre sécurité pour nous lyonnais d'entre les murs....
Le question se pose.....suit il avec autant d assiduité les casseurs de l extrême gauche qu il ne l a fait pour l extrême droite avec son copain de la jeune garde, Raphael ARNAULT ?Signaler Répondre
La police nationale est elle en direct derrière les caméras que nous lyonnais avons payé pour notre sécurité ?