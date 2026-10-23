Lyon : 40 agents de sécurité privée déployés samedi pour protéger les commerces du centre-ville

Le dispositif de sécurité sera encore renforcé ce samedi dans le centre de Lyon.

Face au risque de nouveaux débordements lors de la journée de mobilisation du 24 octobre, la Métropole de Lyon et la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne ont décidé de mettre à disposition 40 agents de sécurité privée.

Cette mesure a été préparée en concertation avec la préfecture du Rhône, la police nationale, la CMA, l’Umih, les unions commerciales, les managers de centre-ville, le Medef Lyon-Rhône et les Entrepreneurs du Rhône.

Deux équipes de 20 agents

Le dispositif sera constitué de deux équipes de 20 agents, prépositionnées dans deux zones considérées comme sensibles du centre-ville lyonnais.

Leur mission sera notamment de surveiller et garder les commerces, en complément des moyens de sécurité privée déjà engagés directement par certains commerçants.

Les agents devront également patrouiller, transmettre des informations à la cellule de crise économique, prévenir les intrusions, vols et dégradations, ou encore alerter immédiatement les forces de l’ordre en cas de violences ou de danger. Ils pourront également assister les personnes en difficulté.

Un rôle de "base arrière"

En cas de nouvelles dégradations, ces équipes doivent intervenir en "base arrière" afin d’accompagner le travail des forces d’intervention de l’État.

Leur action sera pilotée par le centre opérationnel départemental de la préfecture, auquel participeront également la Métropole et la CCI, en lien avec la cellule de crise économique spécialement mise en place.

La Métropole et la CCI insistent toutefois sur les limites de leur mission : "la sécurité privée ne se substitue ni à la police nationale, ni à la gendarmerie".

Ces agents ne pourront donc exercer aucune mission de maintien de l’ordre ni aucune prérogative relevant de la puissance publique.

Un guichet unique pour les commerçants touchés

Ce dispositif s’inscrit dans le plan d’urgence mis en place après les violences du 17 octobre pour soutenir les commerçants du centre-ville.

La CCI a notamment ouvert un guichet unique à destination des professionnels impactés, joignable au 04 72 40 59 59 et à l’adresse solidarite@lyon-metropole.cci.fr.

L’objectif est de leur apporter des premières réponses et de les orienter dans leurs démarches après les dégradations et pillages.