Lyon : 40 agents de sécurité privée déployés samedi pour protéger les commerces du centre-ville

Le dispositif de sécurité sera encore renforcé ce samedi dans le centre de Lyon.
Face au risque de nouveaux débordements lors de la journée de mobilisation du 24 octobre, la Métropole de Lyon et la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne ont décidé de mettre à disposition 40 agents de sécurité privée.
Cette mesure a été préparée en concertation avec la préfecture du Rhône, la police nationale, la CMA, l’Umih, les unions commerciales, les managers de centre-ville, le Medef Lyon-Rhône et les Entrepreneurs du Rhône.
Deux équipes de 20 agents
Le dispositif sera constitué de deux équipes de 20 agents, prépositionnées dans deux zones considérées comme sensibles du centre-ville lyonnais.
Leur mission sera notamment de surveiller et garder les commerces, en complément des moyens de sécurité privée déjà engagés directement par certains commerçants.
Les agents devront également patrouiller, transmettre des informations à la cellule de crise économique, prévenir les intrusions, vols et dégradations, ou encore alerter immédiatement les forces de l’ordre en cas de violences ou de danger. Ils pourront également assister les personnes en difficulté.
Un rôle de "base arrière"
En cas de nouvelles dégradations, ces équipes doivent intervenir en "base arrière" afin d’accompagner le travail des forces d’intervention de l’État.
Leur action sera pilotée par le centre opérationnel départemental de la préfecture, auquel participeront également la Métropole et la CCI, en lien avec la cellule de crise économique spécialement mise en place.
La Métropole et la CCI insistent toutefois sur les limites de leur mission : "la sécurité privée ne se substitue ni à la police nationale, ni à la gendarmerie".
Ces agents ne pourront donc exercer aucune mission de maintien de l’ordre ni aucune prérogative relevant de la puissance publique.
Un guichet unique pour les commerçants touchés
Ce dispositif s’inscrit dans le plan d’urgence mis en place après les violences du 17 octobre pour soutenir les commerçants du centre-ville.
La CCI a notamment ouvert un guichet unique à destination des professionnels impactés, joignable au 04 72 40 59 59 et à l’adresse solidarite@lyon-metropole.cci.fr.
L’objectif est de leur apporter des premières réponses et de les orienter dans leurs démarches après les dégradations et pillages.
Non en France les délinquants ne vont même pas en prison. Donc pas besoin que des députés Lei aillent les voir en maison d arrêt.Signaler Répondre
40 contre 40 peut-être, mais 40 contre 4000 ...Signaler Répondre
Dans le passé il y avait les gros bras du SAC pour le maintien de l'ordre, c'était pour un parti politique mais ils servait aussi ailleurs.Signaler Répondre
Manifester oui, organiser des émeutes pour casser, piller, terroriser la population, non c est de la sédition et c est répréhensible pénalement.Signaler Répondre
Dans tout pays normal, soucieux de la paix sociale et de la démocratie certaines organisations politiques et syndicales auraient dû être arrêtées..
Le gouvernement n’a rien proposé pour les lycéens, comme si leur avenir ne comptait pas. Demain, la colère va se faire entendre dans les rues ! Les jeunes méritent des réponses concrètes, pas des promesses dans le vide.Signaler Répondre
Un ami algérien m a dit que la bas, si tu voles, tu ne passes pas vivants le coin de la rue.Signaler Répondre
En Asie, 1, ou 2 vigiles par magasin, tu voles, en 10 secondes c est fait, la police est d accord..
En France, tu agresses, tu voles, les députés de gauche viennent voir si ton lit est bon en prison, la société te paye un avocat, tu as iphone et repas chaud en prison, et si tu te casses un ongle tu interpelles les associations et les droits de l homme...
Il faudrait sans doute revoir nos méthodes......et réajuster...
Israël et les USA nous fournissent en pétrole ?Signaler Répondre
Je parie qu eux mêmes ne le savent pas🤣🤣
C’est l’armée qu il fallait dans leurs sécurité privé ils servent à rienSignaler Répondre
40 gars envoyés a l'abattoirSignaler Répondre
La liberté de manifester c’est ce qui fait la différence entre une démocratie et une dictatureSignaler Répondre
Des agents de sécurité face aux fachos haineux d'extrême gauche et les racailles prédatrices des quartiers : cela va suffire pour endiguer ces nuisibles ?Signaler Répondre
Coût estimé des émeutes, 4 milliards d eurosSignaler Répondre
Coût des subventions annuelles aux associations politisés et syndicats , 4 milliards
Bon voilà où trouver l argent, pas besoin de faire encore payer Nicolas...
Du vent inutile qui coûte et permet la corruption.Signaler Répondre
115$ le prix du baril aujourd’hui. La première fois depuis 5 mois. La fermeture du détroit est entrain de provoquer l’effondrement de l’économie mondiale. merci a Israël et usa qui ont mis kao le monde demain on doit défendre nos droitsSignaler Répondre