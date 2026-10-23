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Lyon : 40 agents de sécurité privée déployés samedi pour protéger les commerces du centre-ville

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Lyon : 40 agents de sécurité privée déployés samedi pour protéger les commerces du centre-ville
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Quarante agents de sécurité privée seront déployés ce samedi 24 octobre dans le centre-ville de Lyon pour protéger les commerces et appuyer le dispositif de sécurité. L’opération, organisée par la Métropole de Lyon et la CCI, intervient une semaine après les dégradations et pillages du 17 octobre.

Le dispositif de sécurité sera encore renforcé ce samedi dans le centre de Lyon.

Face au risque de nouveaux débordements lors de la journée de mobilisation du 24 octobre, la Métropole de Lyon et la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne ont décidé de mettre à disposition 40 agents de sécurité privée.

Cette mesure a été préparée en concertation avec la préfecture du Rhône, la police nationale, la CMA, l’Umih, les unions commerciales, les managers de centre-ville, le Medef Lyon-Rhône et les Entrepreneurs du Rhône.

Deux équipes de 20 agents

Le dispositif sera constitué de deux équipes de 20 agents, prépositionnées dans deux zones considérées comme sensibles du centre-ville lyonnais.

Leur mission sera notamment de surveiller et garder les commerces, en complément des moyens de sécurité privée déjà engagés directement par certains commerçants.

Les agents devront également patrouiller, transmettre des informations à la cellule de crise économique, prévenir les intrusions, vols et dégradations, ou encore alerter immédiatement les forces de l’ordre en cas de violences ou de danger. Ils pourront également assister les personnes en difficulté.

Un rôle de "base arrière"

En cas de nouvelles dégradations, ces équipes doivent intervenir en "base arrière" afin d’accompagner le travail des forces d’intervention de l’État.

Leur action sera pilotée par le centre opérationnel départemental de la préfecture, auquel participeront également la Métropole et la CCI, en lien avec la cellule de crise économique spécialement mise en place.

La Métropole et la CCI insistent toutefois sur les limites de leur mission : "la sécurité privée ne se substitue ni à la police nationale, ni à la gendarmerie".

Ces agents ne pourront donc exercer aucune mission de maintien de l’ordre ni aucune prérogative relevant de la puissance publique.

Un guichet unique pour les commerçants touchés

Ce dispositif s’inscrit dans le plan d’urgence mis en place après les violences du 17 octobre pour soutenir les commerçants du centre-ville.

La CCI a notamment ouvert un guichet unique à destination des professionnels impactés, joignable au 04 72 40 59 59 et à l’adresse solidarite@lyon-metropole.cci.fr.

L’objectif est de leur apporter des premières réponses et de les orienter dans leurs démarches après les dégradations et pillages.

Tags :

24 octobre

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14 commentaires
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Jean690 le 23/10/2026 à 18:17
Toujours intéressant d aller voir ailleurs... a écrit le 23/10/2026 à 17h33

Un ami algérien m a dit que la bas, si tu voles, tu ne passes pas vivants le coin de la rue.
En Asie, 1, ou 2 vigiles par magasin, tu voles, en 10 secondes c est fait, la police est d accord..
En France, tu agresses, tu voles, les députés de gauche viennent voir si ton lit est bon en prison, la société te paye un avocat, tu as iphone et repas chaud en prison, et si tu te casses un ongle tu interpelles les associations et les droits de l homme...
Il faudrait sans doute revoir nos méthodes......et réajuster...

Non en France les délinquants ne vont même pas en prison. Donc pas besoin que des députés Lei aillent les voir en maison d arrêt.

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Et oui le 23/10/2026 à 17:59

40 contre 40 peut-être, mais 40 contre 4000 ...

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Rob le 23/10/2026 à 17:50

Dans le passé il y avait les gros bras du SAC pour le maintien de l'ordre, c'était pour un parti politique mais ils servait aussi ailleurs.

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Stop aux émeutiers et commanditaires.. le 23/10/2026 à 17:39
liberte a écrit le 23/10/2026 à 16h56

La liberté de manifester c’est ce qui fait la différence entre une démocratie et une dictature

Manifester oui, organiser des émeutes pour casser, piller, terroriser la population, non c est de la sédition et c est répréhensible pénalement.
Dans tout pays normal, soucieux de la paix sociale et de la démocratie certaines organisations politiques et syndicales auraient dû être arrêtées..

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genZ 33 le 23/10/2026 à 17:38

Le gouvernement n’a rien proposé pour les lycéens, comme si leur avenir ne comptait pas. Demain, la colère va se faire entendre dans les rues ! Les jeunes méritent des réponses concrètes, pas des promesses dans le vide.

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Toujours intéressant d aller voir ailleurs... le 23/10/2026 à 17:33
villageois a écrit le 23/10/2026 à 16h56

40 gars envoyés a l'abattoir

Un ami algérien m a dit que la bas, si tu voles, tu ne passes pas vivants le coin de la rue.
En Asie, 1, ou 2 vigiles par magasin, tu voles, en 10 secondes c est fait, la police est d accord..
En France, tu agresses, tu voles, les députés de gauche viennent voir si ton lit est bon en prison, la société te paye un avocat, tu as iphone et repas chaud en prison, et si tu te casses un ongle tu interpelles les associations et les droits de l homme...
Il faudrait sans doute revoir nos méthodes......et réajuster...

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Le scoop du jour .. le 23/10/2026 à 17:26
pire en pire a écrit le 23/10/2026 à 16h22

115$ le prix du baril aujourd’hui. La première fois depuis 5 mois. La fermeture du détroit est entrain de provoquer l’effondrement de l’économie mondiale. merci a Israël et usa qui ont mis kao le monde demain on doit défendre nos droits

Israël et les USA nous fournissent en pétrole ?
Je parie qu eux mêmes ne le savent pas🤣🤣

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Pff le 23/10/2026 à 17:12

C’est l’armée qu il fallait dans leurs sécurité privé ils servent à rien

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villageois le 23/10/2026 à 16:56

40 gars envoyés a l'abattoir

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liberte le 23/10/2026 à 16:56

La liberté de manifester c’est ce qui fait la différence entre une démocratie et une dictature

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Anti facho le 23/10/2026 à 16:47

Des agents de sécurité face aux fachos haineux d'extrême gauche et les racailles prédatrices des quartiers : cela va suffire pour endiguer ces nuisibles ?

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Qui cherche trouve... le 23/10/2026 à 16:42

Coût estimé des émeutes, 4 milliards d euros
Coût des subventions annuelles aux associations politisés et syndicats , 4 milliards
Bon voilà où trouver l argent, pas besoin de faire encore payer Nicolas...

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Jérémy le 23/10/2026 à 16:35

Du vent inutile qui coûte et permet la corruption.

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pire en pire le 23/10/2026 à 16:22

115$ le prix du baril aujourd’hui. La première fois depuis 5 mois. La fermeture du détroit est entrain de provoquer l’effondrement de l’économie mondiale. merci a Israël et usa qui ont mis kao le monde demain on doit défendre nos droits

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