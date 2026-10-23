Manifestations à Lyon : le musée des Confluences et Lugdunum fermés samedi par précaution

Les conséquences de la journée de mobilisation annoncée samedi se font également sentir sur l’offre culturelle lyonnaise.

La Métropole de Lyon annonce la fermeture préventive, pour toute la journée du samedi 24 octobre, du musée des Confluences et de Lugdunum – musée et théâtres romains.

La décision a été prise "en coordination avec la préfecture" dans le contexte des rassemblements attendus à Lyon.

Visiteurs, agents et œuvres à protéger

La collectivité explique vouloir ainsi "prévenir tout risque d'incident" et garantir à la fois la sécurité des visiteurs et des agents, mais aussi celle des œuvres conservées dans les deux établissements.

Cette fermeture restera limitée à la seule journée de samedi.

"Cette mesure de précaution [...] s'inscrit dans une démarche de prévention et de responsabilité, afin de protéger les personnes comme le patrimoine culturel", précise la Métropole.

Deux sites de la Biennale également fermés

D’autres établissements culturels lyonnais seront également concernés.

Deux sites accueillant la Biennale d’art contemporain de Lyon, le musée des Tissus et des Arts décoratifs et la Fondation Bullukian, seront eux aussi fermés samedi.

Les visiteurs du musée des Confluences et de Lugdunum seront informés par affichage sur place ainsi que par l’intermédiaire des sites internet et des réseaux sociaux des deux établissements métropolitains.