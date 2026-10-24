Manifestations à Lyon : 10 000 personnes dans les rues, des affrontements sur la Rive Gauche

Mise à jour à 19h : Un petit groupe de nationalistes a également défilé dans les rues de Lyon. Aucun affrontement n'aurait eu lieu avec les manifestants selon les premiers retours.
Un défilé de nationalistes à Lyon ce samedi 24 octobre. Selon les premiers éléments, il n’y a pas eu d’affrontements avec les manifestants. Ici, une Marseillaise suivie du « Avant! Avant! Lyon le Melhor » https://t.co/bqRoUvim9X— Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026
Mise à jour 18h31 : La gare de Jean-Macé est fermée. Les trains passent sans s’arrêter.
Mise à jour 18h20 : Un véritable jeu du chat et de la souris se déroule à Jean-Macé, où les manifestants déambulent dans les rues du quartier, poursuivis par les CRS.
Dans une rue perpendiculaire à la place Jean-Macé, les pompiers interviennent pour maîtriser un début d’incendie dans un conteneur.
Mise à jour 18h07 : Des CRS auraient effectué des tirs de gaz lacrymogène en direction des véhicules à Jean Macé.
Mise à jour 18h00 : À Jean-Macé, des tirs de mortier ont été signalés. Les centaines de manifestants présents sur place ont été dispersés par les forces de l’ordre.
Mise à jour 17h56 : À Jean-Macé, des véhicules de CRS roulent sur les trottoirs pour repousser les manifestants.
Mise à jour 17h43 : Bloqués dans le secteur de Jean-Macé, des manifestants tentent de passer par les voies ferrées de la gare pour contourner le dispositif policier. Ils ont également été visés par des tirs de gaz lacrymogène.
Retour à Jean Macé pour les manifestants toujours tenus à l’écart de la Presqu’île de Lyon https://t.co/T1hZxUJAwa— Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026
Mise à jour 17h00 : La situation reste calme sur la Presqu’île, où les forces de l’ordre tiennent les ponts et empêchent les manifestants d’y accéder. Ces derniers déambulent de manière désorganisée entre la Guillotière, Saxe-Gambetta, le secteur des universités et les abords de la Part-Dieu, selon la préfecture.
Mise à jour 16h55 : Des individus s’en prennent à une station-service avenue Berthelot. La police est intervenue pour mettre fin aux agissements.
À cette heure, 25 interpellations ont été recensées à Lyon.
Mise à jour 16h39 : Des tirs et une charge des CRS sont signalés aux abords de l’université Lyon 2.
Affrontements près de l’université Lyon 2 https://t.co/vm4dpMpb3V— Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026
Mise à jour à 16h28 : La mobilisation est importante à Lyon. Selon un dernier bilan provisoire, 10 000 personnes ont pris part aux rassemblements ce samedi.
Mise à jour 16h23 : Le croisement de la rue Paul-Bert et de l’avenue de Saxe est actuellement l’épicentre du rassemblement des black blocs. Ces derniers ont notamment déplacé un conteneur à verre sur la chaussée, entravant la circulation.
Au croisement rue Paul Bert/avenue de Saxe, environ 300 black blocs tentent de barrer la route avec un silo à verre. Malgré la lacrymo, ils tiennent leur barrage https://t.co/dzXXVebzNX— Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026
Mise à jour 16h07 : Des individus présentés comme des black blocs caillassent des véhicules de CRS dans le secteur de Saxe-Gambetta. Face aux tensions, plusieurs commerçants abaissent les rideaux métalliques de leurs établissements.
Près de Guillotière à 16h, les camions de CRS ont été caillassés par des Blacks Blocs armés de bouteilles en verre et de palettes de bois. Plusieurs véhicules ont été touchés. https://t.co/5rJv1bkOSw— Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026
Mise à jour 16h01 : Environ 300 personnes présentés comme appartenant au mouvement des black blocs sont actuellement regroupés dans le secteur de Saxe-Gambetta. Des tirs de gaz lacrymogène ont eu lieu rue Paul-Bert, après que des manifestants ont scandé les slogans « Tout le monde déteste la police » et « ACAB ».
Mise à jour 15h37 : Des tirs de gaz lacrymogène sont en cours sur la place Bellecour.
Selon la préfecture, environ 2 000 manifestants sont actuellement recensés à Lyon, tous cortèges et groupes confondus.
Mise à jour 15h24 : Les CRS déployés dans le secteur de la Part-Dieu se dirigent actuellement vers le quartier de la Guillotière.
Mise à jour 15h13 : Des CRS bloquent le Pont Lafayette côté quai Victor Augagneur pour empêcher le passage en Presqu'île.
#Lyon : les CRS bloquent l’accès au pont Lafayette des deux côtés. Les passants se voient refuser l’accès. Les forces de l’ordre empêche le passage en Presqu’île. https://t.co/0YJYjZ76ea— Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026
Mise à jour à 14h57 : Alors que la légalité du rassemblement place Jean-Macé suscite des interrogations, la préfecture du Rhône apporte des précisions. Une manifestation avait initialement été déclarée entre Jean-Macé et la place Guichard, située dans le périmètre d'interdiction. L'arrêté préfectoral a donc rendu impossible le parcours prévu.
Mise à jour 14h55 : Sur le millier de manifestants initialement rassemblés place Jean-Macé, il ne resterait désormais qu’environ 200 personnes. Ce groupe est actuellement poursuivi par les CRS et repoussé en direction de Garibaldi.
Stratégie du reculoir à Garibaldi, les forces de l’ordre repoussent inlassablement les manifestants pourtant dénués de casseurs https://t.co/d3I1loaBLO— Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026
Mise à jour 14h50 : Dans le 7e arrondissement, les forces de l’ordre devraient poursuivre leurs interventions pour repousser les manifestants et disperser les différents cortèges.
Depuis, aucune nouvelle déclaration n'a été déposée. Les services de l'État indiquent également avoir contacté les organisateurs initiaux pour engager un dialogue. Ces derniers auraient précisé ne plus être responsables du rassemblement actuel.
Mise à jour à 14h45 : La préfecture ordonne la dispersion des rassemblements non déclarés. Les autorités demandent aux participants des rassemblements non déclarés de quitter immédiatement les lieux : "Tout attroupement sera dispersé".
Les forces de l'ordre interviennent notamment lors de tentatives d'installation de barricades ou de jets de projectiles. Interrogée sur les interventions visant également des manifestants pacifiques, la préfecture estime que ces derniers doivent se disperser et se désolidariser des groupes hostiles.
Elle affirme par ailleurs que les CRS sont actuellement visés par de nombreux jets de projectiles, notamment des billes en fer.
Mise à jour à 14h40 : La tension est montée d'un cran place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement de Lyon. Environ un millier de personnes s'étaient rassemblées avec l'intention de former un cortège lorsque les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser la foule.
Si la place Jean-Macé ne se trouve pas dans le périmètre d'interdiction des manifestations, la présence d'individus cagoulés, considérés comme hostiles par la police, aurait motivé cette intervention, selon les services de l'État.
Des tirs de gaz lacrymogène avaient déjà été constatés quelques minutes auparavant, alors que le rassemblement se déroulait jusque-là dans le calme.
Mise à jour 14h35 : Important dispositif policier déployé sur la place Bellecour, avec une forte présence de CRS. Les forces de l’ordre procèdent à des contrôles de sacs ainsi qu’à des fouilles corporelles.
Mise à jour 14h32 : Environ un millier de manifestants ont été évacués de la place Jean-Macé par les forces de l’ordre. Le cortège s’est dispersé en direction du sud et de l’est de Lyon.
Jean Macé et ses centaines de manifestants ont été évacués. La préfecture justifie la charge par la présence d’individus belliqueux qui se préparaient https://t.co/HJWbcW7Y92— Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026
Mise à jour 14h18 : Des tirs de gaz lacrymogène viennent d’avoir lieu sur la place Jean-Macé, alors que le rassemblement se déroulait jusqu’ici dans le calme.
La place Jean Macé noyée dans le gaz lacrymogène pour disperser le cortège pourtant tranquille https://t.co/1uYKYlChuR— Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026
Mise à jour 14h10 : Environ 500 personnes sont actuellement rassemblées sur la place Jean-Macé. L’ambiance reste calme pour le moment, avec quelques slogans scandés par les manifestants. Un hélicoptère survole le secteur, tandis que la présence policière au sol est très limitée.
Mise à jour à 13h50 : quelques centaines de personnes sont réunies place Jean Macé, un cortège s’est formé. Il y a très peu de forces de l’ordre sur place.
Mise à jour à 12h42 : le métro D ne circule plus jusqu’à 15h.
Mise à jour à 12h25 : La préfecture annonce que 17 interpellations pour attroupements et détention d'armes et de stupéfiants ont été réalisées depuis ce matin.
Mise à jour à 11h49 : Un gérant de brasserie place des Terreaux peste face à la fréquentation famélique de ce samedi. "Je n'ai jamais vu ça depuis 2020", indique-t-il, prévoyant de ranger sa terrasse en début d'après-midi face au risque de casse.
Mise à jour à 11h45 : Le centre commercial Confluence bouclé par un important dispositif de forces de l'ordre.
Très gros déploiement de forces de l’ordre devant le centre commercial Confluence à Lyon. Certaines boutiques sont effectivement vulnérables depuis l’extérieur #24octobre https://t.co/ZNXNozTUam— Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026
Mise à jour 11h02 : Un groupe d'individus a été dispersé par les forces de sécurité intérieure dans le secteur de la Manufacture des tabacs.
Mise à jour 10h25 : Des Terreaux au parc de la Tête d’Or, les appels à se rassembler ce matin à Lyon peinent pour l’heure à mobiliser.
Terreaux ou ici parc de la Tête d’or : pour le moment, les rassemblements matinaux de Lyon font pschit #24octobre https://t.co/TIhLtfocwZ— Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026
Mise à jour 9h57 : L’Hôtel de Ville est barricadé ce samedi, tandis que les abords du bâtiment restent déserts.
Hôtel de Ville de Lyon barricadé ce samedi, en prévision d’une nouvelle journée de tensions #24octobre https://t.co/LlYHD32W6o— Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026
Mise à jour 9h27 : La station de métro Part-Dieu n’est plus desservie, au moins jusqu’à 11h.
Mise à jour à 9h16 : Le jeu du chat et de la souris a débuté. Leur rassemblement prévu à 9h 30 devant le parc de la Tête d’Or a finalement été déplacé place des Terreaux.
Lyon se prépare à un "acte II" sous haute surveillance. La préfecture du Rhône a annoncé anticiper une mobilisation d'au moins 20 000 personnes ce samedi 24 octobre, avec une estimation pouvant atteindre 25 000 participants.
Des chiffres comparables, voire supérieurs, à ceux du 17 octobre, lorsque la mobilisation avait dégénéré en affrontements et en pillages dans la Presqu'île. Cette journée avait notamment donné lieu à 199 interpellations.
Cette fois, les autorités évoquent un "risque très élevé d'exactions" et entendent éviter de nouvelles scènes de violence.
De Bellecour à la Part-Dieu, les rassemblements interdits
Pour ce samedi, la préfecture a pris un arrêté interdisant les manifestations, cortèges et rassemblements revendicatifs de 10h à 23h dans une vaste partie de Lyon.
La mesure concerne notamment l'ensemble de la Presqu'île, de la place des Terreaux jusqu'au centre commercial de Confluence.
L'interdiction s'étend également à des secteurs des 3e et 6e arrondissements, comprenant les Brotteaux et la Part-Dieu, ainsi qu'à la Guillotière et au Vieux Lyon.
Pourtant, plusieurs appels à manifester circulent toujours sur les réseaux sociaux.
Des rendez-vous sont notamment annoncés à partir de 14h sur les places Bellecour, Carnot, des Terreaux, des Jacobins, de la Croix-Rousse et Jean-Macé.
Afin de jouer au jeu du chat et de la souris, plus d'une dizaine de rendez-vous ont été fixés, y compris dès le matin à la Part-Dieu et au parc de la Tête d'Or. Cela va obliger les forces de l'ordre à se démultiplier, parfois pour rien car certains rassemblements ont été annoncés uniquement pour leur faire perdre du temps.
Les centres commerciaux de la Part-Dieu et de Confluence, ainsi que les boutiques du 6e arrondissement, figurent parmi les secteurs jugés particulièrement exposés. Le Vieux Lyon fait également l'objet d'une attention particulière en raison de la présence du palais de justice historique.
La justice confirme les interdictions préfectorales
Plusieurs organisations syndicales souhaitaient pourtant organiser des cortèges déclarés. Solidaires 69 avait notamment prévu une manifestation entre la place Jean-Macé et la place Guichard, où un rassemblement devait également être organisé par la Confédération nationale du travail.
Mais ces initiatives se sont heurtées aux restrictions décidées par la préfecture. Saisis en urgence, les juges du tribunal administratif ont rejeté vendredi soir les référés déposés par Solidaires et la Ligue des droits de l'Homme.
Enfin, aucune suspension générale des transports en commun TCL n'est annoncée pour ce samedi. Métros, tramways et bus doivent fonctionner, mais des adaptations et des fermetures de stations pourront être décidées à la demande des forces de l'ordre, en fonction de l'évolution de la situation.
Prenez vous en aux politiques alors, à leurs bureaux, à leurs maisons, pas aux commerces de gens innocents dont le seul tort est de vouloir travailler pour nourrir leurs enfants. Votre conception de la démocratie mène à la guerre civile, et cette guerre épargne les politiques. Imposer ses idées par le terrorisme n'amène jamais bien loin.Signaler Répondre
Que l on réquisitionne l argent des amendes émises ce jour pour acheter des Bescherelle aux gauchos a cheveux rouges, bleus, verts....!!Signaler Répondre
Certes, mais c est marrant, allez il est bon de se " tacler" mutuellement, et franchement il y a de très bons commentaires, développés et qui font du bien car l on se rend compte que l on n est pas tout seul a penser la même chose..Signaler Répondre
Mdr ???Mais continue à mourir, ça nous arrange.Signaler Répondre
De quel mouvement tu parles, tu ne sais rien de moi. Plus con comme commentaire, j'ai jamais vu.
Grâce aux casseurs, je paie plus d'impôts car on doit réparer ce qu'ils cassent. Ils appauvrissent le pays qui n'a déjà plus un rond. Quand tout sera cassé, qu'on n'aura plus un rien, comment croirez-vous que vous aurez quelque chose.
On garde le cap, laissez les gauchos parler et agir, a droite on les regarde faire le boulot pour nous.....Signaler Répondre
Tiens je vais reprendre du gâteau..
La jeunesse qui se choisit comme guide un gourou de 75 ans ......j ai un doute la.🤔Signaler Répondre
sous halloween tout le monde déguisé wow je crois qu’on va vivre un bail d’historiqueSignaler Répondre
10 000 du côté de la police, 20 000 du côté des manifestants, comme d'hab ça doit être la moyenne dans les 15 000.Signaler Répondre
A ça il faut rajouter les pilleurs qui arrivent après...
Marrée humaine aujourd’hui contre la vie chère et pour défendre notre démocratie. La mobilisation ne faiblit pas, elle s’installe dans le temps jusqu'à la grève générale du 5 novembre !Signaler Répondre
Mise à jour 17h43 : Bloqués dans le secteur de Jean-Macé, des manifestants tentent de passer par les voies ferrées de la gare pour contourner le dispositif policier.Signaler Répondre
L’extrême gauche déclare que les voies ferrées sont facho.
Je ne connais pas une seule personne qui n’avait pas peur de descendre dans la rue, et pourtant les manifs ont été immenses Ça veut dire une chose, que malgré la peur, la dignité a pris le dessus C’est à ce moment précis que les puissants vacillent, puis finissent par chuter Lyon été bloqué aujourd’hui ville morte la perte en chiffre d’affaires fera craquer le pouvoirSignaler Répondre
En plein milieu des vacances 800.000 manifestants partout en France chaque jour passé les français rallié le mouvement des jeunes samedi prochain sera historique le 31 octobre Macron doit démissionner pour sortir de la crise politique et économiqueSignaler Répondre
discussions de café du commerceSignaler Répondre
À Lyon franchement c'est impressionnant le nombre de gens alors que tout est interdit, que les cortèges changent de sens toutes les 3s et que les flics y vont pas de main morte Franchement ça revigore à fond après une semaine de doomingSignaler Répondre
Ah pas tous loin de là.Signaler Répondre
Grace aux casseurs votre mouvement est mort plus personne ne vous écoute.
Mais changez rien surtout
les riches grossissent et les pauvres s 'appauvrissent .Signaler Répondre
Ton ruissellement , les pauvres n 'en ont pas vue la couleur , alors c 'est la colère !
Quand le peuple se lève, quand il refuse la résignation, quand il exige d’être entendu, rien ne peut effacer sa souveraineté. La démocratie ne se négocie pas. Elle s’exerce ! Le peuple n’est pas là pour subir. Il est là pour décider. Et son heure est venue la jeunesse je suis fier de vousSignaler Répondre
je réside pas très loin de J.Mace j'ai préparé du matériel en cas d'intrusion dans la copropriété. D'ailleurs dans mon carré vert j'ai mis une pancarte "achtung minen"' ca c'est pour les baltringles qui me traitent de fachos sur ce site.Signaler Répondre
Les manifestants applaudissent, approuvent les casseurs.Signaler Répondre
Vos études, on voit ce que ça donne : le pays où il y a le plus de gens qui ne savent ni lire ni écrire. Un bachelier, de nos jours est équivalent à un collégien de 3ème du passé, et encore.Signaler Répondre
10000 manifestants dans une manif interdite étaient passibles de 135€ d’amende, on aurait pu récolter 1350000 euros pour nos commerçants aujourd’hui si le préfet et Doucet faisaient respecter la loi. Mais visiblement ils ont que de la g.. et rien dans le caleçon.Signaler Répondre
Le droit de manifester, oui, mais là où c'est autorisé, idiot. Tu me sors des textes que tu ne conn ais même pas.Signaler Répondre
Et pourquoi avoir critiqué la droite qui manifestait, alors. Et elle, sans casse.
La majorité des casseurs n’ont probablement rien à faire de Parcoursup. Pour beaucoup, l’école, c’est terminé depuis bien longtemps. Alors arrêtons de tout mélanger et de leur chercher systématiquement des excuses.Signaler Répondre
Moi, j y étais samedi dernier et j’ai vu : des p’tits jeunes qui croient qu’ils vont faire la révolution (comme chaque année avec la nouvelle promo) + des bébés gôchos bien nés avec leur keffieh qui se donnent un peu d’adrénaline et sont persuadés d’être LA vérité (nourris loges bien au chaud chez papas mamans) + des extrêmes gôchos et anarchos qui sont là pour foutre la m…. + des racailles de quartiers opportunistes sans foi ni loi (malgré les wallah en veux-tu en voilà + des attardés au cheveux blancs qui ont raté le coche des hippies …Signaler Répondre
Voilà et ça c est pas sur les chaînes d’infos ni sur les rézos mais dans les rues que c’était, M’sieur ;-)
allez les FDO œil pour œil , dent pour dent .Signaler Répondre
Porte avions qui, au passage, a cassé le Pont d'Avignon.Signaler Répondre
Le vivre-ensemble, moi je l’ai connu, et qu’on ne vienne pas me dire qu’il n’a jamais existé. On vivait ensemble, peu importe nos origines, et ça se passait plutôt bien.Signaler Répondre
Je pourrais parler de mes propres origines, mais je préfère éviter, parce que je sais très bien que certains racistes n’attendent que ça pour faire leurs amalgames.
Mais franchement, il faut arrêter de se voiler la face. Aujourd’hui, on voit de plus en plus de communautarisme, de divisions, de violences et de casse. Et ce sont toujours les mêmes qui finissent par payer les conséquences de ces comportements.
Je refuse qu’on mette tout le monde dans le même sac, mais je refuse tout autant de fermer les yeux sur ce qui se passe.
Le vivre-ensemble, ce n’est pas chacun dans son coin avec ses propres règles. C’est vivre dans le même pays, respecter les autres et les lois.
Ce qui me dérange le plus, c’est qu’on a connu autre chose. Alors oui, le vivre-ensemble a existé, et certains ont largement contribué à le détruire. Il serait peut-être temps d’avoir le courage de le reconnaître.
petit bobo assistéSignaler Répondre
Quand vous bosserez vraiment vous pourrez décider.Signaler Répondre
Un devoir est de fer une déclaration au préalable.Signaler Répondre
Un devoir ? A mince je l ai perdu .... 1-2 voir c est mieux ..?
Encore à déblatérer le verre à la mainSignaler Répondre
Ah le samedi après-midi… ciel gris certains n’ont rien à faire … promenade en ville … pauvres personnes !Signaler Répondre
Bah pas trop possible en fait...Signaler Répondre
Ce qui se publie ici n'est pas libre. L'écriture est libre, mais tout n'est pas publié.
L'avantage, c'est que nul n'est autre responsable de ce qui parait que celui qui fait le tri.
Plus je suis factuel, et moins je suis publié. Et plus généralement les habitués voient souvent passer des "merci de ne pas me censurer". Tout se paie.
Ceux qui sont toujours publiés.. ne coutent rien.
Des jeunes qui bravent les interdictions de manifester, habillés comme des degueulasses, qui chantent 500 fois "siamo tutti antifascisiti" ou "aux armes". Très peu de revendications apparentes...Signaler Répondre
Ça va être compliqué plus tard de se lancer dans le monde du travail, le monde des adultes...
fait vraiment chier tout ça !!?Signaler Répondre
A disperser avec la manière FORTE, fini les sommations, il faut les empêcher de recommencer.Signaler Répondre
Quitte à déplaire à Doucet, et les abrutis de LFISTES.
La mairie barricadé, Doucet a peur que ses copains les émeutiers viennent lui exploser sa mairie.Signaler Répondre
Mais ou allaient les jeunes. Va falloir réviser , quelle culture, quel Français. On apprend à lire et à écrire et après on discuteraSignaler Répondre
une ville d’un million d’habitants est bloqué se samedi se soir la préfecture va annoncer que tout a bien passé à Lyon confiné 1 million de personnes est bien réussi la GenZ est entrain de faire basculer l’histoire de la FranceSignaler Répondre
Savoureux. "Merci pour ce moment" !Signaler Répondre
C'est pas tellement compliqué.Signaler Répondre
Entre ceux qui vous font concrètement les poches et que vous pouvez regarder dans les yeux, et ceux qui le font sous couvert de la loi qu'ils écrivent eux-mêmes.
Qu'est ce qui est pire entre qqs millions de manque à gagner et 3500 putains de milliards de dette ?
Un million de secondes c'est onze jours, un milliard c'est trente ans..
Vous avez toujours affaire à des pillards. Des blancs et des basanés, des en basket et des en costumes sur mesure. Racaille du haut et racaille du bas.
Et ceux qui vous volent en milliards vous disent que ceux qui volent trois tee-shirt sont les pires voleurs.. et donc votre pire ennemi.
A un moment, je ne suis ni votre père ni votre prof..
Ce nest pas parce que des gens paient qu'ils peuvent décider pour les autres. Ça c'est un mensonge véhiculé par la société.Signaler Répondre
Dans la théorie cela devrait être vrai, mais concrètement ce n'est pas le cas . Du moins ce n'est plus le cas depuis plusieurs décennies.
La raison principale est que la société n'existe plus vraiment en réalité. Ou du moins elle est en état de coma artificiel.
Ceux qui bossent contribuent à financer l'économie a leur échelle local, paient des impôts etc.. mais tout cet argent investi n'est jamais utilisé pour financer le fonctionnement de la société. Idem pour les allocations, aides financières etc..
En réalité cette société morte est financée par la dette contractée, par de l'argent que personne n'a créé par le fruit de son travail.
L'argent obtenu et dépensé par les gens ordinaires ne sert qu'à rembourser une partie de cette dite dette.
Certains diront que ce détail n'a aucune importance car concrètement les gens ne voient pas le distinction au quotidien.
Or, c'est pourtant une différence majeure.
Les Français ne cotisent pas réellement pour le chômage. Ils ne participent pas réellement à financer directement la société.
Ils ne paient même pas des impôts.
Les Français ne finance quasiment rien en réalité , pas directement .
L'argent sur votre compte bancaire n'existe même pas.
Par conséquent ces gens qui ne travaille pas ne doivent rien du tout a personne. Ils ne font qu'utiliser de l'argent qui n'appartenait à personne à la base.
Les Français utilisent littéralement du fric magique qui n'a aucune existence légale ou justifiée hormis si l'on considère que du fric généré via un outil informatique serait possible.
Or ceci est contradictoire avec le principe même du travail : donner de son temps, produire quelque chose dont sa valeur sera partiellement restituée sous forme monétaire.
Les gens ont l'illusion que leur travail rapporte de l'argent mais c'est faux depuis maintenant plusieurs décennies et cette mondialisation.
Une société sans rapport sain avec le travail et l'argent n'existe pas. Cette société la a laquelle vous pensez, a juste titre, n'existe plus depuis des décennies.
Cest fini et il faut que les gens le comprennent.
Malheureusement maintenant non seulement vous bossez dans le vent mais en plus les citoyens ne sont plus interconnectés.
Le concitoyen qui ne travaille pas, vous pouvez critiquer son choix de vie mais pas venir lui dire que vous payez pour lui, cet aspect n'étant plus vrai.
Les gens reçoivent et dépensent de l'argent financé et récupéré par la dette.
Le travail est mort en même temps que ces sociétés ayant existé par le passé mais qui ne sont plus
tu n'en as pas marre de ressasser les mêmes rengaînes en bêêêêlant?Signaler Répondre
En regardant Fox News, on a l’impression que le calme qui règne à Paris lors de la manifestation les déçoit. Comme si certains espéraient des débordements pour alimenter leur discours politique et servir leurs intérêts électoraux dans les semaines à venir, notamment ceux de Trump et Israël. Une chose est certaine : l’extrême droite prétend défendre le peuple, mais ses politiques profitent avant tout aux ultra-riches.Signaler Répondre
Il faut envoyer les charsSignaler Répondre
lorsque lundi les banques publièrent les chiffres des transactions par les TPE et que la chute sera en millions d’euros et la chute économique finira par plier Macron et l’extrême droite la nouvelle forme de manifestation par le blocage économique bravo aux jeunes d’avoir inventé une nouvelle forme de protestationSignaler Répondre
Le miroir aux alouettes, on a mis en place ce tri, pars parfait peut être, mais pour les mauvais ,et fainénants aucune solution n'est possible , si ce n'est aller bosser , les chantiers vous attendent, qui va oser vous le direfini les aides abusivesSignaler Répondre
Marre de payer , toujours payer, allez travailler, et vous verrez que c'est dur, et alors vous serez content et assidu pour reprendre vos études avec les formations proposées , vous n'aurez pas le même language de chérubinsSignaler Répondre
Stop au j'ai Droit, tu as aussi des devoirs
Possible de développer votre pensée avec des arguments ? Sur la comparaison et l'action des racailles que vous évoquez ? Leur impact sur les commerçants, la France.....?Signaler Répondre
Il est temps que le peuple de France , majoritaire, se mette à manifester contre la gauche , contre LFI et tous les fasciste de gauche Trotskiste, Staliniens et consorts et leur supplétifs violents voire terroriste, appliquons la liberté d'expression pour tous et pas seulement pour les anticapitalistes haineux, jaloux et communautaristes .Signaler Répondre