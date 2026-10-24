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24 octobre à Lyon : la préfecture égalise dans son match avec les casseurs

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24 octobre à Lyon : la préfecture égalise dans son match avec les casseurs

Ce samedi 24 octobre n'a rien eu à voir avec le week-end précédent à Lyon. La préfecture du Rhône a enfin pris la mesure de l'évènement et a systématiquement annihilé les ambitions belliqueuses des manifestants.

Une semaine après le samedi noir du 17 octobre, la préfecture du Rhône n’a pas attendu que l’histoire se répète. Elle a choisi d’empêcher qu’elle commence.

La méthode a tenu en trois décisions. D’abord un arrêté, signé dès le vendredi 23 octobre, interdisant manifestations, cortèges et attroupements à caractère revendicatif de 10 heures à 23 heures dans un périmètre considérable : toute la Presqu’île, des Terreaux à Perrache, une partie du Vieux Lyon, de la Confluence, du 6e et du secteur de la Part-Dieu. Saisi en urgence par Solidaires Rhône et la Ligue des droits de l’homme, le tribunal administratif l’a maintenu.

Ensuite, le terrain. Les ponts donnant accès à la Presqu’île ont été barrés et fermés à la circulation. La cible du 17 octobre — Bellecour et les rues commerçantes qui l’entourent — est devenue physiquement inaccessible. Aucune vitrine n’a été vandalisée de la journée ; les dégâts se résument à un silo à verre détruit avenue de Saxe.

Enfin, les transports, et c’est la décision la plus lourde. La ligne D du métro était interrompue à la mi-journée, en même temps que les deux funiculaires, et la ligne A ne circulait plus entre Perrache et Massena.

Couper la D, c’est priver le centre de la liaison qui relie Vaise à Vénissieux en passant par Bellecour : l’axe par lequel on arrive dans la Presqu’île, notamment depuis les quartiers vénissians ou de la Duchère.

Sur le terrain, la consigne a été appliquée sans attendre l’incident. Plus d’un millier de personnes se rassemblaient place Jean-Macé. Quelques minutes plus tard, les CRS lançaient des gaz lacrymogènes sans sommation et la place était vidée — alors qu’elle se trouvait hors du périmètre interdit et qu’aucun projectile n’avait été lancé sur les forces de l'ordre.

Des cortèges ont ensuite été systématiquement repoussés de rue en rue jusqu’à la Manufacture des Tabacs.

Le résultat est sans appel du point de vue de l’ordre public : 10 000 manifestants vers 16 h 30 selon la préfecture, deux fois moins que le 17 octobre, 29 interpellations, et pas un commerce pillé. Là où la semaine précédente avait laissé un bâtiment de 1852 en cendres et entre 150 et 200 établissements touchés, le 24 n’a produit aucune image comparable.

La journée n’a pas pour autant été calme. À 15 h 53, les premières bouteilles volaient près de la place Mazagran. Les affrontements se sont concentrés à Saxe-Gambetta, où des camions Centaure à canons à eau ont été déployés, avant qu’un cortège parti vers la Part-Dieu ne soit chargé et gazé avenue Garibaldi. La maîtrise n’a pas supprimé la tension : elle l’a déplacée hors du centre et empêchée de tourner au pillage.

Reste la question que cette réussite pose. Gazer une place hors périmètre avant tout jet de projectile, fermer une ligne de métro entière et barrer les ponts d’une ville pour une journée, c’est un niveau de restriction que l’on justifie par la menace et que l’on jugera sur sa proportionnalité.

Des observateurs de la Ligue des droits de l’homme étaient là pour le documenter. Leur compte rendu dira si la méthode du 24 octobre était la bonne réponse au 17, ou seulement la plus simple.

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24 octobre

Lyon

26 commentaires
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le 31 octobre le 24/10/2026 à 19:57

Manif d’Halloween le 31 octobre. Ça va être magique

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le calme avant la tempête le 24/10/2026 à 19:55

Rien n'y fait : ni les restrictions, ni le dénigrement, ni le mépris. Nous étions 800 000 personnes dans les rues aujourd'hui encore. IL SE PASSE QUELQUE CHOSE

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fin d’un pouvoir le 24/10/2026 à 19:53

Lyon en etat de mort cérébrale un samedi à 19h25...personne en ville....les restaurants à l'agonie... Macron et le ministre de l’intérieur se félicite que la journée a bien passé hâte de voir les chiffres lundi le nombre chiffre d’affaires de perte

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C'est moi le 24/10/2026 à 19:47
Ex Précisions a écrit le 24/10/2026 à 19h04

Tu parles d'un match....

C'est clair!
Quelle titre moisi ..
Limite provocateur..

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N'importe quoi le 24/10/2026 à 19:46
SuperTonton a écrit le 24/10/2026 à 19h17

Quel titre odieux. C'est pas un match de foot. Des gens sont mutilés par la police lors de ces manifestations. On y risque nos vies.

Ah diable ! Vous risquez vos vies ??? Réellement? Si des neuneus perdent une main en ramassant une grenade de desencerclement, on ne va pas pleurer non plus...

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saco697 le 24/10/2026 à 19:44

Bravo Mr le Préfet d’avoir nié claquer les vélites de Doycet à livrer Lyon aux casseur une deuxième fois La loi a été respecté ce que doit sans doute déplorer le maire de Lyon et l’alliance LFI/les VERTS

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Qidepoule le 24/10/2026 à 19:43
La gauche unie a écrit le 24/10/2026 à 19h04

Si Jean Luc Mélenchon est élu en 2027 Président de la République française, je ne quitterai pas mon pays la France ! Je lui adresserai mes sincères félicitations pour sa grande victoire populaire !

Et bien nous nous l'aurons quitté et ça va te faire bizarre de devoir travailler pour payer tes charges de toutes natures (santé, cantine, etc.), les "riches" n'étant plus là pour te les payer.
J'ai tellement hâte qu'on en soit là qu'on en finisse une bonne fois pour toute avant un grand reset et crois moi ce sera chacun sa m**de

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en lache rien le 24/10/2026 à 19:42

malgré la répression énorme encore une fois, j’ ai l’impression qu’il y a autant voire plus de monde que samedi dernier

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je ne comprends pas.. le 24/10/2026 à 19:40
toujours les memes sans surprises a écrit le 24/10/2026 à 19h07

Plusieurs personnes signalent la présence de membres de l'ultra droite dans le centre-ville et sur les quais faite attention

A quoi ?

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Faja69 le 24/10/2026 à 19:35
La gauche unie a écrit le 24/10/2026 à 19h04

Si Jean Luc Mélenchon est élu en 2027 Président de la République française, je ne quitterai pas mon pays la France ! Je lui adresserai mes sincères félicitations pour sa grande victoire populaire !

en réalité ce que tu feras on s'en fout

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papyrebel le 24/10/2026 à 19:33

Bonne réaction de la police , une bonne leçon que ces petits semeurs de troubles ont reçue ! Les revendications du cortège qui passait et repassait : " ACAB" , à bas les Fachos ! " pas de Fachos dans nos quartiers ! " ; Individus cagoulés , avec masques renversant un silo à verres à proximité de l'avenue Jean Jaurès et place Jean Macé , et se servant en bouteilles , feux de poubelles , récupération d'objets pouvant servir de projectiles ... Nous somme loin de revendications touchant la vie courante des Français : Les prix élevés , les salaires , les taxes diverse et impôts , les emplois ...Leur récompense fut une pluie de lacrymogènes et des grenades au bruit fort élevé . Brassens aurait chanté : " Petits cons de la dernière averse , vieux cons des neiges d'antan", le temps ne fait rien à l'affaire.

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l’heure du changement le 24/10/2026 à 19:33

Cette nuit on change d’heure alors qu’on devrait changer de Président

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deux choix de societe le 24/10/2026 à 19:32

le combat qui se joue en ce moment est un choix entre : Le 4e REICH ou La 6e REPUBLIQUE

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Moon88 le 24/10/2026 à 19:31

Bravo la Police ils leur ont mis la tête sous l'eau aux gauchos.

C'est comme ça qu'il faut les traiter, être offensif et ne pas les laisser respirer ou s'organiser.

Match final la semaine prochaine en espérant une nouvelle victoire de la Préfecture et les faf de Gauche mis a mal encore.

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la chutte du pouvoir le 24/10/2026 à 19:29

la fin de règne de la Macronie ou la chute dans une dystopie autoritaire: - couvres feu et interdictions de manifester - médias sous contrôle de l'état et des milliardaires sous arc macrono-lepeniste turbo-chargé - censure des réseaux sociaux pour cacher l'ampleur de la mobilisation et les images des violences policières un drame à trappes restons forts, les temps sont durs mais nous leur faisons peur

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Lol le 24/10/2026 à 19:25
le peuple d’en bas a écrit le 24/10/2026 à 19h03

Personne n’arrêtera le peuple en lutte ! Malgré des dizaines d’interdiction préfectorales, une répression policière inédite, les menaces du gouvernement, nous étions près d’un million à manifester aujourd’hui

Un million selon la cgt ouais sous en gros la moitié et encore.

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Mdr le 24/10/2026 à 19:24
SuperTonton a écrit le 24/10/2026 à 19h17

Quel titre odieux. C'est pas un match de foot. Des gens sont mutilés par la police lors de ces manifestations. On y risque nos vies.

Commence par ne pas leur jeter des trucs dessus ou ramasser des grenades et tu verras que tout ira bien

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Cmoi le 24/10/2026 à 19:23
SuperTonton a écrit le 24/10/2026 à 19h17

Quel titre odieux. C'est pas un match de foot. Des gens sont mutilés par la police lors de ces manifestations. On y risque nos vies.

Et surtout des policiers sont blessés par des délinquants. Eux aussi risquent leurs vies!

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SuperTonton le 24/10/2026 à 19:17

Quel titre odieux. C'est pas un match de foot. Des gens sont mutilés par la police lors de ces manifestations. On y risque nos vies.

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moi le 24/10/2026 à 19:16

après le bruit des bottes, le bruit des tonfas.....

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ligue des commerçants le 24/10/2026 à 19:15

Je lis que la ligue des droits de l'homme était présente pour observer et commenter mais était-elle là le 17 pour tous ces commerçants qui ont tout perdu, pour les salariés traumatisés ? NON
Nous n'avons entendu aucun commentaire depuis le 17 de cette ligue pour ces commercants et pour ces salariés, par contre pour les casseurs condamnés oui
Quand je pense au fric que l'on donne à toutes ces associations.
Marre

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Faut taper le 24/10/2026 à 19:07

Les manifestants sans violence sont légitimes, les casseur , harceleurs de flics faut les taper et tataper fort, pas de quartier
ça suffit , la liberté de manifaster est baffouée par des connard en noir, une fois cabossé on les reconnaitra

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toujours les memes sans surprises le 24/10/2026 à 19:07

Plusieurs personnes signalent la présence de membres de l'ultra droite dans le centre-ville et sur les quais faite attention

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La gauche unie le 24/10/2026 à 19:04

Si Jean Luc Mélenchon est élu en 2027 Président de la République française, je ne quitterai pas mon pays la France ! Je lui adresserai mes sincères félicitations pour sa grande victoire populaire !

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Ex Précisions le 24/10/2026 à 19:04

Tu parles d'un match....

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le peuple d’en bas le 24/10/2026 à 19:03

Personne n’arrêtera le peuple en lutte ! Malgré des dizaines d’interdiction préfectorales, une répression policière inédite, les menaces du gouvernement, nous étions près d’un million à manifester aujourd’hui

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