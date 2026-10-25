Après le 24 octobre, la préfecture reconduit encore le couvre-feu à Lyon

C'est une décision préfectorale qui risque d'être commentée. Ce dimanche, les services de l'Etat ont annoncé la poursuite du couvre-feu instauré depuis lundi dernier.

Du dimanche 25 octobre au lundi 26, de 23h à 6h du matin, il sera interdit de se déplacer et de participer à des regroupements dans le secteur traditionnel, à savoir une partie de la Presqu'île.

Lancé après les violences et les pillages du 17 octobre, le couvre-feu va donc permettre à la préfecture de maintenir la pression plus d'une semaine après.

Les rassemblements interdits de 16h à 23h

Outre le couvre-feu, toutes les manifestations, cortèges, défilés, attroupements et rassemblements revendicatifs seront interdits sur la voie publique dans le périmètre concerné de 16h à 23h.

Le couvre-feu prendra ensuite le relais à 23h.

La circulation des personnes et leur présence sur la voie publique seront alors interdites jusqu'au lendemain matin.

Comme lors des deux précédentes nuits, les bars, restaurants, cinémas et salles de spectacles pourront continuer à accueillir du public.

Les transports en commun et les véhicules pourront également circuler dans la zone.

Des dérogations sont prévues notamment pour rejoindre ou quitter son domicile, son hôtel ou son lieu de travail, pour des raisons médicales ou familiales impérieuses, ou pour assister une personne vulnérable.

Les professionnels assurant une mission de service public, les journalistes et les élus dans l’exercice de leurs fonctions pourront également se déplacer.

Le même périmètre maintenu

Le périmètre reste inchangé.

Il s’étend entre la rue Constantine au nord, avec la place des Terreaux exclue, les quais Jean-Moulin, Jules-Courmont et Gailleton à l’est, la rue de Condé au sud et les quais Joffre, Tilsitt, des Célestins, Saint-Antoine et de la Pêcherie à l’ouest.

Le Préfet Étienne GUYOT renouvelle les mesures pour assurer l’ordre public et la sécurité sur une partie de la Presqu’île de Lyon. ➡️interdiction des attroupements dimanche 25 octobre de 16h à 23h ➡️couvre-feu du dimanche 25 octobre à 23h au lundi 26 octobre à 6h Les forces de l’ordre demeurent mobilisées pour faire respecter les arrêtés préfectoraux ⤵️ — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 25, 2026

Les ponts franchissant le Rhône et la Saône restent exclus du dispositif.