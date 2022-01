Avec Le Sommer buteuse, l’OL féminin tremble contre Montpellier

Ce samedi, ils en ont donc profité à l’occasion du déplacement des joueuses de Sonia Bompastor à Montpellier, pour le compte de la 13e journée de D1 Arkema.

Sur la pelouse, la coach avait aligné pour la première fois depuis leur retour des Etats-Unis Eugénie Le Sommer et Dzsenifer Marozsan. Elles ont été décisives dans le jeu. Et il fallait bien ça pour se sortir du piège héraultais.

A la 5e minute de jeu, Griedge Mbock ouvrait le score sur corner (0-1). Mais un quart d’heure plus tard, Montpellier recollait au score (1-1).

Juste avant la mi-temps, Eugénie Le Sommer pensait avoir fait le plus dur en étant à la conclusion d’une passe de Marozsan (1-2). Mais là encore, Montpellier égalisait deux minutes plus tard (2-2).

La seconde période était tendue, la gardienne adverse annihilait inlassablement les offensives lyonnaises. Jusqu’à craquer à la 87e minute. Griedge Mbock encore elle, catapultait le ballon dans les filets après une tentative ratée de Wendie Renard (2-3).

Victoire finale de l'OL, dans la douleur, qui devrait souder un peu plus le groupe. "Je sens l’équipe en confiance. On ne va rien lâcher. On n’a pas eu de trophée l’année dernière. Cette saison, l’idée est tout reconquérir", a d’ailleurs réagi Eugénie Le Sommer à l’issue du match.

Place à la préparation du 8e de finale de Coupe de France programmé le 29 janvier contre le PSG.