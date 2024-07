Les travaux de la ligne de bus de l'Est lyonnais démarrent, découvrez son futur parcours

Le Sytral prévoit de déployer des bus qui permettront de relier Genas à Vaulx-en-Velin La Soie en 20 minutes.

Le tracé de la future ligne fera 17,5 kilomètres et comptera 18 stations.La ligne de l'Est lyonnais prévoit un bus toutes les 10 minutes en heures de pointe.

Il desservira Vaulx-en-Velin La Soie, Décines-Charpieu, Chassieu, Genas et l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

Le tracé empruntera le boulevard des Droits de l'Homme à Vaulx-en-Velin, le rond-point des Sept Chemins, le centre-ville de Chassieu via la route de Lyon et celui de Genas via la rue de la République et enfin la plateforme aéroportuaire de Lyon Saint-Exupéry.

Les travaux débutent prochainement.

D'août 2024 à mai 2025, les couloirs de bus et les pistes cyclables seront réalisés entre le rond-point des Sept Chemins et le boulevard des Droits de l'Homme à Chassieu. Ainsi que des couloirs de bus entre le boulevard des Droits de l'Homme et le rond-point René Cassin de Chassieu, et une station à la Cité Ribaud d'ici février prochain.

Les couloirs de bus de l'avenue Franklin Roosevelt à Vaulx-en-Velin et Décines verront le jour entre février et juillet 2025.

Enfin, pour faire les 18 stations de la ligne, le Sytral prévoit 3 mois de travaux pour chacune. A chaque fois, des alternats de circulation seront mis en place et des transports en commun actuels pourront voir leur parcours être déviés.

"Les aménagements prévus, comme la voie réservée à la Ligne de l’Est Lyonnais sur la rue Jean Mermoz, et les couloirs d’approche au niveau du boulevard des Droits de l’Homme, vont permettre à la ligne d’éviter les aléas de la circulation et garantiront sa régularité et sa fréquence", détaille le président du Sytral Bruno Bernard.

"Ils permettront par ailleurs une correspondance rapide avec le futur BHNS Part-Dieu <> Sept Chemins. Ce maillage global du territoire à l’Est offrira ainsi un panel de solutions alternatives équilibré et efficace, qui optimisera les échanges et encouragera l’intermodalité", poursuit le Sytral, qui prévoit un parcours de 45 minutes entre Genas et Lyon La Part-Dieu avec la ligne de l'Est lyonnais puis le BHNS.

Ce sont 20 millions d'euros qui seront nécessaires à la réalisation des aménagements de la ligne de l'Est lyonnais.