Chassé une première fois, le cambrioleur revient le lendemain et se fait prendre à nouveau

La "stupidité" également, comme il le reconnaît lui-même.

Dans la nuit du 28 au 29 juin, un SDF de 43 ans s'est introduit dans la cour d'un gîte à Denicé. Alors qu'il faisait le tour des véhicules non verrouillés des convives, il avait été surpris par l'un d'entre eux. Après avoir restitué les quelques objets qu'il avait pu voler, il avait été relâché, sans que les gendarmes ne soient prévenus.

Mais le lendemain, le quadragénaire avait récidivé. Selon le Progrès, cette fois, c'est dans le gîte qu'il s'était rendu, afin de faire main basse sur environ 500 euros en liquide et des objets de décoration.

A nouveau repéré par l'un des convives, le cambrioleur avait cette fois été maîtrisé dans l'attente des forces de l'ordre.

Jugé ce lundi au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, il a écopé de 8 mois de prison, et de six mois supplémentaires en raison de la révocation d'un sursis probatoire. Le parquet avait requis 1 an de prison.