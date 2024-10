Intempéries : plusieurs lycées de la Métropole de Lyon victimes de fuites et infiltrations

Car la Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce que plusieurs lycées de la Métropole de Lyon ont subi d'importantes fuites à cause des intempéries de jeudi.

La Cité scolaire internationale à Gerland est notamment victime de fuites d'eau en toitures sur les espaces de passage et les circulations. "Des travaux urgents ont été menés avec notamment, l’installation de bâches de retenues d’eau", note la collectivité.

Des travaux immédiats ont aussi été menés pour des infiltrations détectés à Colbert (Lyon 8), J.de Flesselles (Lyon 1er), Marcel-Sembat (Vénissieux), Fays (Villeurbanne), Musset (Villeurbanne), Cuzin (Caluire), Forest (Saint Priest), Condorcet (Saint Priest) et Val de Saône (Trévoux).

"Je veux rassurer les parents et les familles : aucun jeune ne sera coincé et tous, y compris les internes, rentreront chez eux pour les vacances. Bravo aux forces de secours et solidarité avec nos maires qui sont en première ligne de ces intempéries", a réagi dans un communiqué Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.