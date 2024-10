Lyon : appel à participants pour une étude novatrice sur la maladie de Parkinson aux HCL

Après une première phase de recrutement réussie en juin dernier, l'établissement s'associe à l’Institut des Sciences Cognitives CNRS UMR 5229 pour explorer un récepteur encore peu étudié dans le cadre de la maladie de Parkinson.

Cette étude se concentre sur le récepteur 5-HT4 de la voie sérotoninergique, dont l'expression a été observée dans les ganglions de la base chez le macaque. Son exploration chez les patients pourrait fournir des éclairages précieux sur cette pathologie complexe.

L'étude, lancée en décembre 2023, a pour objectif de recruter 15 volontaires sains et 20 patients sur une période de deux ans. Les participants subiront des évaluations cliniques complètes, incluant des tests neurologiques et neuropsychologiques, ainsi que des examens tels qu’une IRM cérébrale, un scanner et des analyses sanguines. Les effets indésirables pourraient se limiter à un inconfort lié à l’IRM ou à la prise de sang. Les participants recevront une compensation de 150 euros, ainsi que le remboursement de leurs frais de transport, pour leur contribution à cette recherche essentielle.

Cette recherche représente une avancée significative dans la compréhension de la maladie de Parkinson, offrant des perspectives prometteuses pour de futures thérapies. Les chercheurs espèrent ainsi identifier les altérations d'expression du récepteur 5-HT4 dès les premiers stades de la maladie, ouvrant la voie à de nouvelles stratégies de traitement.

Profils recherchés :

Hommes ou femmes âgés de 50 à 85 ans, ayant une maladie de Parkinson évoluant depuis 2 à 8 ans ou ne présentant pas de maladie importante pour les sujets volontaires.

Où ? Hôpital des Charpennes - 27 Rue Gabriel Péri, 69100 Villeurbanne et CERMEP- 59 Bd Pinel, 69500 Bron

Durée : 2 visites pour volontaires et 2 ou 3 visites pour les patients en 60 jours maximum

Informations et inscriptions :

Par mail : CRC.VCF@chu-lyon.fr

Par téléphone : 04 72 43 22 48