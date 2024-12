Ejecté d'une voiture puis écrasé : un habitant de Vaulx-en-Velin victime d'une mort violente

Selon le Dauphiné Libéré, il se trouvait à bord d'une voiture à Charvieu-Chavagneux dans le Nord-Isère lorsqu'il a été éjecté du véhicule qui roulait. Les occupants de la voiture ont ensuite manoeuvré pour pouvoir écraser la victime âgée de 65 ans, qui est décédée sur place malgré l'intervention des secours.

La piste criminelle est privilégiée puisqu'un automobiliste a été témoin de la scène macabre.

Les enquêteurs doivent désormais tenter d'identifier les occupants du véhicule et comprendre leurs motivations. On ne sait pas encore si le Vaudais sexagénaire était connu ou non de la justice.