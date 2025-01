Lyon : une crèche fermée en urgence, des pratiques "dangereuses" pour les enfants constatées

C'est le temps que devra rester fermée la crèche Girofle située dans le 7e arrondissement de Lyon. Selon Le Figaro, la Métropole de Lyon a agi après un contrôle d'inspecteurs de la Protection maternelle et infantile (PMI) le 26 novembre dernier, permettant de constater des pratiques "dangereuses" pour les 25 enfants pris en charge.

Exploité par La Maison Bleue et situé rue Pré-Gaudry dans la ZAC du Bon Lait, l'établissement fait l'objet d'une enquête administrative de la part de la collectivité locale. La PMI évoquait "un danger imminent pour la santé, la sécurité, le développement physique, affectif, intellectuel et social des enfants accueillis au sein de l’établissement", "des conditions d’hygiène non conformes".

Ainsi, le lait maternel apporté par les mères n'étaient pas stocké correctement. Et les couches étaient utilisées sans qu'elles ne soient adaptées à la taille des enfants, seulement pour écouler le stock. Enfin, aucun professionnel de la crèche Girofle n'avait son diplôme d'infirmier.

Une nouvelle rencontre doit avoir lieu dans quelques jours, la direction doit prouver à ses interlocuteurs que des changements en profondeur ont été apportés afin que la réouverture puisse se faire.