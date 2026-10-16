Le retour des Gilets jaunes ce samedi à Lyon ? Une grande mobilisation pour le coup d'envoi des vacances

Un nouveau rendez-vous social est annoncé à Lyon ce samedi 17 octobre.
L’appel fixe un rassemblement à 14h place Bellecour, avec l’ambition revendiquée de faire converger la mobilisation actuelle de la jeunesse et l’héritage du mouvement des Gilets jaunes.
Dans leur texte, les organisateurs estiment que les appels au 17 octobre se sont notamment développés sur TikTok auprès de la GenZ, terme employé pour désigner lycéens, étudiants et jeunes actifs.
Coût de la vie et services publics parmi les revendications mises en avant
Les initiateurs de l’appel mettent en avant plusieurs motifs de mobilisation : coût de la vie, en particulier celui des carburants, utilisation de l’argent public ou encore situation des services publics.
Ils voient dans cette dynamique un possible retour des Gilets jaunes, tout en reconnaissant que plusieurs figures historiques du mouvement de 2018 ont pris leurs distances avec l’appel national.
À Lyon, les auteurs évoquent également la création d’un groupe de militants issus de la première génération des Gilets jaunes, mais regrettent que cette organisation se construise, selon eux, sans participation suffisante de la jeunesse actuellement mobilisée.
Un appel à rejoindre la mobilisation des jeunes
Le texte s’inscrit directement dans la continuité du mouvement lycéen et étudiant engagé depuis plusieurs semaines dans l’agglomération lyonnaise.
Les auteurs estiment que cette jeunesse se mobilise "pour de meilleures conditions de vie et d’études" et craignent que les vacances de la Toussaint ne conduisent à un essoufflement du mouvement.
Ils appellent donc les anciens Gilets jaunes et plus largement leurs soutiens à "grossir les rangs", sans chercher, assurent-ils, à prendre la direction de la mobilisation.
"C’est une fierté qu’elle prenne à son compte le symbole du Gilet jaune, la seule chose à faire c’est de grossir les rangs et d’apporter notre aide si on nous la demande", écrivent les initiateurs.
Dans l'agglomération lyonnaise, les premières opérations sont annoncées dès 5h du matin.
Des blocages prévus à Feyzin, sur l'A6 et dans Lyon
Les premières perturbations pourraient toucher plusieurs axes stratégiques de l'agglomération.
À Feyzin, un blocage de la raffinerie est annoncé dès 5h. À la même heure, une autre opération est prévue au niveau du pont Gallieni, à Lyon.
Les secteurs de la Part-Dieu et de l'entrepôt pétrolier lyonnais sont également visés par des appels au blocage à partir de 10h.
Dans le Beaujolais, les manifestants prévoient un rassemblement au péage de Belleville-sur-Saône, sur l'A6, dès 7h30. Une opération péage gratuit est ensuite annoncée à Limas à 9h.
D'autres rendez-vous sont recensés autour de Lyon :
- Saint-Romain-de-Popey : rassemblement à 9h30 sur un rond-point près du péage de Tarare Est, sur l'A89.
- Lentilly : rassemblement sur la RN7 à 10h.
- Vaugneray : blocage annoncé route de Bordeaux à 10h.
- Bron : barrage filtrant sur le boulevard Laurent-Bonnevay à 14h.
- Givors : rassemblement au rond-point Carrefour à 9h, puis au pont de Givors à 10h.
Dans Lyon même, quatre lieux de rassemblement sont annoncés : devant la préfecture du Rhône à 8h, à la Manufacture des Tabacs à 10h, place Bellecour à 14h et au marché des États-Unis à 19h.
Je ne pense que avec les vacances, ça va finir en eau de boudin...Signaler Répondre
Je me marre😭, quand dans 8 mois tu devras supporter le RN pour un bon bout de tempsSignaler Répondre
Près de 70 pourcents des français approuvent la modilisation du 17 octobre. Seulement 17 pourcents n’approuvent pas. Toutes et tous dans la rue demain !! 9 millions de français vivent avec 945 euros par mois et l’essence à 2,55 euros les lycéens sont des établissements déplorable et manque des prof et des étudiants sont dans la misèreSignaler Répondre
Bon courage à toutes les forces de l'ordre et aux commerçants qui vont encore essuyer les plâtres, hélas 😡😡Signaler Répondre
ils n'ont qu'a démissionner s'ils ne sont pas contents, les sbires des politiciens et des oligarques..Signaler Répondre
il y a plein d'emplois vacants sur ls chantiers, dans la restauration..
Personne n'est obligé d'être CRS et de taper sur des gosses ou des gilets jaunes.
On peut tous changer de travail si on le veut.
Aucun politicien ne nous sauvera:Signaler Répondre
Ni Mélenchon le Maduro-chaviste, ni les macroniens néolibéraux, ni les ordures "postfascistes" mais toujours Poutinistes du RN.
Tout le pouvoir au peuple, démocratie directe, mandats révocables et socialisation des moyens de production (pour enfin introduire la démocratie dans le monde du travail et mettre fin a la dictature des grands patrons)
RIC partout !!!
À la veille des mobilisations du 17 octobre, la jeunesse française reçoit un soutien venu du monde entier . Dans un communiqué, plusieurs organisations étudiantes en Espagne et Portugal et Italie et Allemagne dénoncent la répression et affirment leur solidarité avec les manifestants français bravo les jeunes français vous avez réveillé le monde et la FranceSignaler Répondre
Si c'est la rue qui doit décider , moi je me barreSignaler Répondre
Demain c'est la Kermesse LFI, on met tout dedans et on fait bouillir
La référence de Mélanchon, c'est CUBA et le VENEZUELA, je connais depuis des années et là bas ils sont malheureux
J'ai honte quand je l'entends mentir, c'est un dictateur
Choisissez bien
Certains sont déjà partis en vacances...Signaler Répondre
Macron DÉGAGE et pour le RN, CASSE-TOI, TU PUES ET MARCHE À L'OMBRE !Signaler Répondre
Pas question d y aller. Les manifestants jettent des bouteilles d excrements sur la police...s ils ratent leur tir...😱😱Signaler Répondre
La misère de la jeunesse, obligée de fabriquer une arme biologique maison......oui mais c est écolo...🤣🤣🤣...
Courage a nos forces de l ordre et merci...