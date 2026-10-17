Office de tourisme incendié à Lyon : Grégory Doucet dénonce des “scènes de violence inacceptables”

“Nos bâtiments publics sont des biens communs, les vandaliser c’est s’en prendre aux Lyonnaises et aux Lyonnais”. Dans une réaction transmise à la presse alors que les événements se poursuivent, Grégory Doucet dénonce l’incendie de l’office de tourisme survenu dans l’après-midi.

Le maire de Lyon évoque des images “choquantes” et souligne que les manifestants présents place Bellecour “ont été mis en danger”. “Je condamne fermement ces scènes de violence inacceptables”, déclare-t-il.

Selon nos informations relayées en direct, l’office de tourisme a été saccagé avant d’être incendié. À 15h30, les pompiers ne pouvaient toujours pas intervenir, leur action étant entravée par des individus hostiles. Des policiers étaient également visés par des jets de pavés. Les pompiers n’ont finalement pu intervenir que peu avant 16h.

Environ 1h après le déclenchement de l’incendie de l’office de tourisme, les pompiers ont pu commencer à intervenir. Une partie des manifestants applaudissent les soldats du feu #17octobre #Lyon https://t.co/5D4J0ILC5E — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

Dans son message, Grégory Doucet adresse “tout son soutien aux commerçants pris pour cible, aux policiers et sapeurs-pompiers qui interviennent actuellement”.

La préfecture du Rhône avait auparavant appelé les manifestants à se désolidariser des groupes violents.