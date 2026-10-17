Office de tourisme incendié à Lyon : Grégory Doucet dénonce des “scènes de violence inacceptables”

“Nos bâtiments publics sont des biens communs, les vandaliser c’est s’en prendre aux Lyonnaises et aux Lyonnais”. Dans une réaction transmise à la presse alors que les événements se poursuivent, Grégory Doucet dénonce l’incendie de l’office de tourisme survenu dans l’après-midi.
Le maire de Lyon évoque des images “choquantes” et souligne que les manifestants présents place Bellecour “ont été mis en danger”. “Je condamne fermement ces scènes de violence inacceptables”, déclare-t-il.
Selon nos informations relayées en direct, l’office de tourisme a été saccagé avant d’être incendié. À 15h30, les pompiers ne pouvaient toujours pas intervenir, leur action étant entravée par des individus hostiles. Des policiers étaient également visés par des jets de pavés. Les pompiers n’ont finalement pu intervenir que peu avant 16h.
Environ 1h après le déclenchement de l’incendie de l’office de tourisme, les pompiers ont pu commencer à intervenir. Une partie des manifestants applaudissent les soldats du feu #17octobre #Lyon https://t.co/5D4J0ILC5E— Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026
Dans son message, Grégory Doucet adresse “tout son soutien aux commerçants pris pour cible, aux policiers et sapeurs-pompiers qui interviennent actuellement”.
La préfecture du Rhône avait auparavant appelé les manifestants à se désolidariser des groupes violents.
Vivement que l armée prenne le pouvoir pour nettoyer ce paysSignaler Répondre
Des débiles manipulés par des ennemis de l aRépublique, de notre belle Ville de LYON, rendez vous place Bellecour, pour soutenir les commercants et les employés de ces commerce, traumatisés par ces sauvages , casseurs , voleursSignaler Répondre
Un rassemblement citoyens paisible, mais responsable, LYON est plus fort
Trop de démocratie tue la démocratie c’est la révolution ! pourquoi cette manif a été autorisée ?Signaler Répondre
Les casseurs partaient tranquillement avec des sacs pleins les commerces pillés et aucun policiers pour arrêter ! Notre pays va malSignaler Répondre
L'office du tourisme, symbole du colonialisme et de la France Rance était à déconstruire : t'as gagné Doudou !Signaler Répondre
Déconstruction accomplie !
Doucet trahit la France des commerçants, la France qui travaille et qui se leve tôt en conservant son soutien à ces destructeurs de civilisation que sont les militants LFI.Signaler Répondre
Doucet pourrait a minima prendre un peu de distance vis a vis de la France Insoumise, qui est l'instigatrice de ces violencesSignaler Répondre
bon!! le principal est que les 130 migrants des chartreux soit aux abrisSignaler Répondre
assume !!! toi et tes amis bakayoko, mélanchon et toutes la clique de traitres à la FranceSignaler Répondre
Oui M. Doucet c’est inacceptable! Et le terme est un peu faible M. Doucet!! Nous avons aujourd’hui l’illustration de ceux qui portent réellement atteinte à la démocratie, à la liberté de manifester, de circuler et de travailler en toute sécurité. Soutien aux FDO, aux pompiers et aux commerçantsSignaler Répondre
Et un drapeau algérien.Signaler Répondre
Pas de honte le pyromane..au trou!Signaler Répondre
Doucet dénonce les actes de violences alors qu'il y a peu, il encourageait la désobéissance civile.Signaler Répondre
Va te faire changer ta couche et arrête de gémir sur forum à longueur de journée, tu racontes vraiment n'importe quoi la boomeuse.Signaler Répondre
qui peut le croire lui qui a toujours soutenu les milices violentes, les fameux « partenaires privilégiés de la mairie pour lutter contre la droite » ce sont eux qu’on retrouve dans les black blocs qui pillent et mettent le feu à tout Lyon … les liens de Doucet avec ces extrémistes violents ne sont pas clairs … rappelez vous son opposition sans faille à la dissolution de la « nouvelle garde » les chers amis aux gants coqués de Melenchon Doucet, LFI et la « filiale » les VERTS sont très proches des bandes violentes de l’extrême gauche qui constituent les troupes de Black blocs c’est pour ça que la fameuse ombriere si chère au maire de Lyon n’a pas souffert elle ! surprenant non …Signaler Répondre
Fossoyeur de la ville de Lyon, comme son alter ego parisienne Anne Hidalgo.Signaler Répondre
Ces destructions ne sont que le prolongement très brutal de ton idéologie moyen-âgeuse pour la ville.
d'où son élection plus les bobos friqués de lyon 4eme et les clowns du 1erSignaler Répondre
t’es surtout très confus et ennuyeuxSignaler Répondre
Alors doudou ça fait quoi de voir tes petits anges préférés trahir ton soutien ?Signaler Répondre
Non ce ne sont pas des jeunes mais des racailles !
Partout en France sont organisées des razzias, mot qui provient de l’arabe algérien ġāzyah (غزية), qui signifie « conquérir » ou « piller ».
Que les journalistes de la propagande appellent un chat un chat.
"Parce que c'est notre projet !" Hurlait Macron à la tribune.
Lui, il ferait mieux de se taire. Un allié de LFI est un ennemi de la France.Signaler Répondre
Bien vu ! Les Philistins (Philistéa, Philistine, Palestine) ont longtemps porté une réputation négative de culture guerrière et inculte.Signaler Répondre
il "condamne fermement", qu'il aille se cacher de honte comme l'énorme trompette qu'il estSignaler Répondre
D'après les images du journal Le Monde, il y avait un ou des drapeaux palestiniens lors du saccage...Signaler Répondre
c'est pour cela qu'il est maire de lyon!!!!!!vous prenez les lyonnais pour des con ou quoi???Signaler Répondre
Fallait faire comme a paris canon a eau ect pleins dans leurs gueulesSignaler Répondre
C'est inacceptable ?Signaler Répondre
Bisounours !!!!!
ça laisse penser que ce sont bien les copains des milices de LFI que Doucet à toujours soutenu, les fameux « partenaires privilégiés de la mairie pour lutter contre la droite » qui sont à la manœuvre… de là à penser que Doucet les a encouragé chacun est libre de penser ce qu’il veut… moi je sais que le parisien Doucet n’aime pas les lyonnais qui sans que Doucet se mette se mettre aux ordres de Melenchon et LFI il perdait son fauteuil et la possibilité de se gaver sur les lyonnais en augmentant ses frais de bouche de 300% ….Signaler Répondre
quel honte Mr Doucet.vous avez voulu vous associer aux lfi.voila le résultat.vous avez joué au pompier pyromane et bien vous avez gagné.les salauds ont pris le pouvoir . Vous ne valez rien.Signaler Répondre
Doucet le complice de MelanCon a l'hypocrisie de dénoncer la violence, mais de qui se moque t-il ?Signaler Répondre
Tartuffe !Signaler Répondre
C’est choquant d’avoir un militant écolo en guise de véritable maire de Lyon, alors que, dès son premier mandat, ce militant envoyait le signal que Lyon devait être une ville accueillante pour le public haineux qui forme les troupes de ces casseurs et autres sauvages.Signaler Répondre
le pyromane qui hurle « au feu »!Signaler Répondre
Votre sens de l humour est comment dire....particulier....Signaler Répondre
Mais que suis je bête, vous êtes novice en la matière semble t il..
Soit vous développez un argumentaire juridique étayé pour prouver la nécessité de poursuivre quelques commentaires un peu acerbes, certes, soit vous ridiculiser l adversaire , ce qui nécessite un esprit certain, et est beaucoup plus efficace.
L humour étant la forme ultime de l intelligence, j ai un doute....
Excellent !Signaler Répondre
Si seulement...
ils n ont pas brulé l horrible décoration de la place bellecourSignaler Répondre
Dans les propos contre Doucet, il y en a assez pour porter plainte pour injure publique et menace.Signaler Répondre
Vivement que Marine rendre la justice moins laxiste et mette tous ces excités d'extrême droite en tôle.
cette génération est à chier! vive les vieux cela dure moins longtempsSignaler Répondre
doucet est assez débile pour proposer de faire une grande fresque et des pièces de théâtre pour régler le problème..... sans parler de faire des trottoirs plus larges bien sur....Signaler Répondre
C'est vraiment un petit maire. Peu d'énergie. Peu d'envergure.Signaler Répondre
Perso j ai pas vote pour ni ma famille, nous sommes lyonnais.....on subit, on souffre, on a honte.,et on paye comme tous les Nicolas.....c est dur d être représenté par une grande plante verte en toc...Signaler Répondre
mais!! c'est gratuit manquerait plus qu'il face payer pour casser!!! deja que tout est cher sans casser!!!!! merdeSignaler Répondre
Le danger c’est l’estreeeeeeeeeme droate !!!Signaler Répondre
ARRÊTEZ de dénoncer et d'être scandalisés.Signaler Répondre
AGISSEZ bon à rien de politiques de tous bords.
Vous nous faites gerber.
Indemnités pour des incapables.
qu'el pleurnichard l'écolo bobo!!! il condamne après avoir allumé la mèche!!! il est pas beau le bobo??? bof après aussi il est maire a lyon une référence quoi!!!Signaler Répondre
Mais qu'il est nul ce mec! Comment vous avez pu voter pour lui? idem pour macron le naze!Signaler Répondre
Il va avoir son bureau saccagé le Parisien Doucet !!!Signaler Répondre
Grégory Doucet est un complice actif des hordes de sarrasins qui actuellement pillent et incendient Lyon grâce à ses alliés de LFI.Signaler Répondre
N'oublions pas que Doucet a ouvert le centre de contrôle de vidéosurveillance de Lyon aux miliciens armés de LFI pour identifier et préparer des violences jusqu'à l'assassinat d'opposants politiques.
Ce qui inacceptable et insupportable c’est toi sale islamo gaucho soutien de LFISignaler Répondre
Pourquoi n’ont-ils pas brûlé ton infâme étendage ?
Tu comptes encore faire venir du monde pour les illuminations ?
Tu comptes faire quelque chose pour réparer ?
Plutôt que de faire le beau à l’Hôtel de ville et réceptionner les frères Cohen (au fait fin de Festival Lumière apocalyptique) tu aurais mieux fait d’anticiper et de calmer ce début de barbarie
Mais tu préfères jouer la comédie et tu pleures sur les « victimes » des manifs plutôt que sur les policiers et les pompiers qui tiennent je me demande comment
Doucet s'est allié à LFI pour obtenir sa réélection. Doucet a mis le drapeau palestinien sur la mairie de Lyon. Doucet a participé a des manifestations lycéennes au lieu de présider le conseil municipal. Il a une part de responsabilité évidente dans ce grand bazar !Signaler Répondre
il est même pas venu avec la tenue de super heros Batman ,arborée par les incendiairesSignaler Répondre