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Office de tourisme incendié à Lyon : Grégory Doucet dénonce des “scènes de violence inacceptables”

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Office de tourisme incendié à Lyon : Grégory Doucet dénonce des “scènes de violence inacceptables”

Après l’incendie de l’office de tourisme place Bellecour ce samedi 17 octobre, le maire de Lyon condamne les violences et dit apporter son soutien aux commerçants, policiers et pompiers.

Nos bâtiments publics sont des biens communs, les vandaliser c’est s’en prendre aux Lyonnaises et aux Lyonnais”. Dans une réaction transmise à la presse alors que les événements se poursuivent, Grégory Doucet dénonce l’incendie de l’office de tourisme survenu dans l’après-midi.

Le maire de Lyon évoque des images “choquantes” et souligne que les manifestants présents place Bellecour “ont été mis en danger”. “Je condamne fermement ces scènes de violence inacceptables”, déclare-t-il.

Selon nos informations relayées en direct, l’office de tourisme a été saccagé avant d’être incendié. À 15h30, les pompiers ne pouvaient toujours pas intervenir, leur action étant entravée par des individus hostiles. Des policiers étaient également visés par des jets de pavés. Les pompiers n’ont finalement pu intervenir que peu avant 16h.

Dans son message, Grégory Doucet adresse “tout son soutien aux commerçants pris pour cible, aux policiers et sapeurs-pompiers qui interviennent actuellement”. 

La préfecture du Rhône avait auparavant appelé les manifestants à se désolidariser des groupes violents.

Tags :

Grégory Doucet

Lyon

17 octobre

gilets jaunes

0-50 sur 69 commentaires
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Corsica33334 le 17/10/2026 à 20:32

Vivement que l armée prenne le pouvoir pour nettoyer ce pays

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Un appel des Lyonnais et amis de LYON le 17/10/2026 à 20:32

Des débiles manipulés par des ennemis de l aRépublique, de notre belle Ville de LYON, rendez vous place Bellecour, pour soutenir les commercants et les employés de ces commerce, traumatisés par ces sauvages , casseurs , voleurs
Un rassemblement citoyens paisible, mais responsable, LYON est plus fort

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Questilns le 17/10/2026 à 19:53

Trop de démocratie tue la démocratie c’est la révolution ! pourquoi cette manif a été autorisée ?

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Indignation I le 17/10/2026 à 19:46

Les casseurs partaient tranquillement avec des sacs pleins les commerces pillés et aucun policiers pour arrêter ! Notre pays va mal

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Déconstructor le 17/10/2026 à 19:45

L'office du tourisme, symbole du colonialisme et de la France Rance était à déconstruire : t'as gagné Doudou !

Déconstruction accomplie !

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Doucet LFiste le 17/10/2026 à 19:42

Doucet trahit la France des commerçants, la France qui travaille et qui se leve tôt en conservant son soutien à ces destructeurs de civilisation que sont les militants LFI.

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Incompetence du maire le 17/10/2026 à 19:24

Doucet pourrait a minima prendre un peu de distance vis a vis de la France Insoumise, qui est l'instigatrice de ces violences

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dodu maire le 17/10/2026 à 19:16

bon!! le principal est que les 130 migrants des chartreux soit aux abris

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un scandale le 17/10/2026 à 18:56

assume !!! toi et tes amis bakayoko, mélanchon et toutes la clique de traitres à la France

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Mits le 17/10/2026 à 18:48

Oui M. Doucet c’est inacceptable! Et le terme est un peu faible M. Doucet!! Nous avons aujourd’hui l’illustration de ceux qui portent réellement atteinte à la démocratie, à la liberté de manifester, de circuler et de travailler en toute sécurité. Soutien aux FDO, aux pompiers et aux commerçants

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Rue Bugeaud. M le 17/10/2026 à 18:28
Par les palestiniens? a écrit le 17/10/2026 à 17h48

D'après les images du journal Le Monde, il y avait un ou des drapeaux palestiniens lors du saccage...

Et un drapeau algérien.

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Corsica3333 le 17/10/2026 à 18:28

Pas de honte le pyromane..au trou!

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comment retourner sa veste le 17/10/2026 à 18:27

Doucet dénonce les actes de violences alors qu'il y a peu, il encourageait la désobéissance civile.

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appelle ton psy le 17/10/2026 à 18:27
saco697 a écrit le 17/10/2026 à 18h18

qui peut le croire lui qui a toujours soutenu les milices violentes, les fameux « partenaires privilégiés de la mairie pour lutter contre la droite » ce sont eux qu’on retrouve dans les black blocs qui pillent et mettent le feu à tout Lyon … les liens de Doucet avec ces extrémistes violents ne sont pas clairs … rappelez vous son opposition sans faille à la dissolution de la « nouvelle garde » les chers amis aux gants coqués de Melenchon Doucet, LFI et la « filiale » les VERTS sont très proches des bandes violentes de l’extrême gauche qui constituent les troupes de Black blocs c’est pour ça que la fameuse ombriere si chère au maire de Lyon n’a pas souffert elle ! surprenant non …

Va te faire changer ta couche et arrête de gémir sur forum à longueur de journée, tu racontes vraiment n'importe quoi la boomeuse.

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saco697 le 17/10/2026 à 18:18

qui peut le croire lui qui a toujours soutenu les milices violentes, les fameux « partenaires privilégiés de la mairie pour lutter contre la droite » ce sont eux qu’on retrouve dans les black blocs qui pillent et mettent le feu à tout Lyon … les liens de Doucet avec ces extrémistes violents ne sont pas clairs … rappelez vous son opposition sans faille à la dissolution de la « nouvelle garde » les chers amis aux gants coqués de Melenchon Doucet, LFI et la « filiale » les VERTS sont très proches des bandes violentes de l’extrême gauche qui constituent les troupes de Black blocs c’est pour ça que la fameuse ombriere si chère au maire de Lyon n’a pas souffert elle ! surprenant non …

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C'est toi qui est inacceptable le 17/10/2026 à 18:17

Fossoyeur de la ville de Lyon, comme son alter ego parisienne Anne Hidalgo.

Ces destructions ne sont que le prolongement très brutal de ton idéologie moyen-âgeuse pour la ville.

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les gochards assistés pullulent dans le 8eme et le 9eme le 17/10/2026 à 18:17
Indicateur Idéologique a écrit le 17/10/2026 à 17h23

C’est choquant d’avoir un militant écolo en guise de véritable maire de Lyon, alors que, dès son premier mandat, ce militant envoyait le signal que Lyon devait être une ville accueillante pour le public haineux qui forme les troupes de ces casseurs et autres sauvages.

d'où son élection plus les bobos friqués de lyon 4eme et les clowns du 1er

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et toi le 17/10/2026 à 18:08
Et si.... a écrit le 17/10/2026 à 17h11

Votre sens de l humour est comment dire....particulier....
Mais que suis je bête, vous êtes novice en la matière semble t il..
Soit vous développez un argumentaire juridique étayé pour prouver la nécessité de poursuivre quelques commentaires un peu acerbes, certes, soit vous ridiculiser l adversaire , ce qui nécessite un esprit certain, et est beaucoup plus efficace.
L humour étant la forme ultime de l intelligence, j ai un doute....

t’es surtout très confus et ennuyeux

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Effectivement le 17/10/2026 à 18:07

Alors doudou ça fait quoi de voir tes petits anges préférés trahir ton soutien ?
Non ce ne sont pas des jeunes mais des racailles !
Partout en France sont organisées des razzias, mot qui provient de l’arabe algérien ġāzyah (غزية), qui signifie « conquérir » ou « piller ».
Que les journalistes de la propagande appellent un chat un chat.
"Parce que c'est notre projet !" Hurlait Macron à la tribune.

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AntiLFI le 17/10/2026 à 18:05

Lui, il ferait mieux de se taire. Un allié de LFI est un ennemi de la France.

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CQQFD69! le 17/10/2026 à 17:55
Par les palestiniens? a écrit le 17/10/2026 à 17h48

D'après les images du journal Le Monde, il y avait un ou des drapeaux palestiniens lors du saccage...

Bien vu ! Les Philistins (Philistéa, Philistine, Palestine) ont longtemps porté une réputation négative de culture guerrière et inculte.

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jeanmich le 17/10/2026 à 17:52

il "condamne fermement", qu'il aille se cacher de honte comme l'énorme trompette qu'il est

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Par les palestiniens? le 17/10/2026 à 17:48

D'après les images du journal Le Monde, il y avait un ou des drapeaux palestiniens lors du saccage...

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la gaule se marre le 17/10/2026 à 17:46
Il ne fallait pas s’ attendre à mieux. a écrit le 17/10/2026 à 16h48

C'est vraiment un petit maire. Peu d'énergie. Peu d'envergure.

c'est pour cela qu'il est maire de lyon!!!!!!vous prenez les lyonnais pour des con ou quoi???

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John-698 le 17/10/2026 à 17:46

Fallait faire comme a paris canon a eau ect pleins dans leurs gueules

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D'où c'est ? le 17/10/2026 à 17:44

C'est inacceptable ?

Bisounours !!!!!

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saco697 le 17/10/2026 à 17:28
helas helas a écrit le 17/10/2026 à 17h01

ils n ont pas brulé l horrible décoration de la place bellecour

ça laisse penser que ce sont bien les copains des milices de LFI que Doucet à toujours soutenu, les fameux « partenaires privilégiés de la mairie pour lutter contre la droite » qui sont à la manœuvre… de là à penser que Doucet les a encouragé chacun est libre de penser ce qu’il veut… moi je sais que le parisien Doucet n’aime pas les lyonnais qui sans que Doucet se mette se mettre aux ordres de Melenchon et LFI il perdait son fauteuil et la possibilité de se gaver sur les lyonnais en augmentant ses frais de bouche de 300% ….

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Pedaleduschnok le 17/10/2026 à 17:25

quel honte Mr Doucet.vous avez voulu vous associer aux lfi.voila le résultat.vous avez joué au pompier pyromane et bien vous avez gagné.les salauds ont pris le pouvoir . Vous ne valez rien.

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JordanB le 17/10/2026 à 17:24

Doucet le complice de MelanCon a l'hypocrisie de dénoncer la violence, mais de qui se moque t-il ?

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bassta le 17/10/2026 à 17:24
effaré a écrit le 17/10/2026 à 17h15

le pyromane qui hurle « au feu »!

Tartuffe !

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Indicateur Idéologique le 17/10/2026 à 17:23

C’est choquant d’avoir un militant écolo en guise de véritable maire de Lyon, alors que, dès son premier mandat, ce militant envoyait le signal que Lyon devait être une ville accueillante pour le public haineux qui forme les troupes de ces casseurs et autres sauvages.

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effaré le 17/10/2026 à 17:15

le pyromane qui hurle « au feu »!

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Et si.... le 17/10/2026 à 17:11
C.Lefort a écrit le 17/10/2026 à 16h58

Dans les propos contre Doucet, il y en a assez pour porter plainte pour injure publique et menace.

Vivement que Marine rendre la justice moins laxiste et mette tous ces excités d'extrême droite en tôle.

Votre sens de l humour est comment dire....particulier....
Mais que suis je bête, vous êtes novice en la matière semble t il..
Soit vous développez un argumentaire juridique étayé pour prouver la nécessité de poursuivre quelques commentaires un peu acerbes, certes, soit vous ridiculiser l adversaire , ce qui nécessite un esprit certain, et est beaucoup plus efficace.
L humour étant la forme ultime de l intelligence, j ai un doute....

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yes le 17/10/2026 à 17:06
C.Lefort a écrit le 17/10/2026 à 16h58

Dans les propos contre Doucet, il y en a assez pour porter plainte pour injure publique et menace.

Vivement que Marine rendre la justice moins laxiste et mette tous ces excités d'extrême droite en tôle.

Excellent !
Si seulement...

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helas helas le 17/10/2026 à 17:01

ils n ont pas brulé l horrible décoration de la place bellecour

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C.Lefort le 17/10/2026 à 16:58

Dans les propos contre Doucet, il y en a assez pour porter plainte pour injure publique et menace.

Vivement que Marine rendre la justice moins laxiste et mette tous ces excités d'extrême droite en tôle.

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la gaule le 17/10/2026 à 16:56
le degré zéro a écrit le 17/10/2026 à 16h28

Mais qu'il est nul ce mec! Comment vous avez pu voter pour lui? idem pour macron le naze!

cette génération est à chier! vive les vieux cela dure moins longtemps

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marriaannee le 17/10/2026 à 16:52

doucet est assez débile pour proposer de faire une grande fresque et des pièces de théâtre pour régler le problème..... sans parler de faire des trottoirs plus larges bien sur....

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Il ne fallait pas s’ attendre à mieux. le 17/10/2026 à 16:48

C'est vraiment un petit maire. Peu d'énergie. Peu d'envergure.

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Lyonnais en deuil de lyin le 17/10/2026 à 16:42
le degré zéro a écrit le 17/10/2026 à 16h28

Mais qu'il est nul ce mec! Comment vous avez pu voter pour lui? idem pour macron le naze!

Perso j ai pas vote pour ni ma famille, nous sommes lyonnais.....on subit, on souffre, on a honte.,et on paye comme tous les Nicolas.....c est dur d être représenté par une grande plante verte en toc...

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vive la gaule le 17/10/2026 à 16:39
Free Lyon a écrit le 17/10/2026 à 16h09

Qui va payer ?

mais!! c'est gratuit manquerait plus qu'il face payer pour casser!!! deja que tout est cher sans casser!!!!! merde

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Oui mais le 17/10/2026 à 16:33

Le danger c’est l’estreeeeeeeeeme droate !!!

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Rlb le 17/10/2026 à 16:32

ARRÊTEZ de dénoncer et d'être scandalisés.
AGISSEZ bon à rien de politiques de tous bords.
Vous nous faites gerber.
Indemnités pour des incapables.

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vive la gaule le 17/10/2026 à 16:31

qu'el pleurnichard l'écolo bobo!!! il condamne après avoir allumé la mèche!!! il est pas beau le bobo??? bof après aussi il est maire a lyon une référence quoi!!!

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le degré zéro le 17/10/2026 à 16:28

Mais qu'il est nul ce mec! Comment vous avez pu voter pour lui? idem pour macron le naze!

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Gui le 17/10/2026 à 16:27

Il va avoir son bureau saccagé le Parisien Doucet !!!

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Solidarité 69 le 17/10/2026 à 16:25
Jérémy a écrit le 17/10/2026 à 16h06

Doucet menteur !
Il s'est allié avec ceux qui assassinent, pillent et incendient Lyon pour garder le pouvoir et ainsi les laisser faire.

Grégory Doucet est un complice actif des hordes de sarrasins qui actuellement pillent et incendient Lyon grâce à ses alliés de LFI.

N'oublions pas que Doucet a ouvert le centre de contrôle de vidéosurveillance de Lyon aux miliciens armés de LFI pour identifier et préparer des violences jusqu'à l'assassinat d'opposants politiques.

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Bellota le 17/10/2026 à 16:21

Ce qui inacceptable et insupportable c’est toi sale islamo gaucho soutien de LFI
Pourquoi n’ont-ils pas brûlé ton infâme étendage ?
Tu comptes encore faire venir du monde pour les illuminations ?
Tu comptes faire quelque chose pour réparer ?
Plutôt que de faire le beau à l’Hôtel de ville et réceptionner les frères Cohen (au fait fin de Festival Lumière apocalyptique) tu aurais mieux fait d’anticiper et de calmer ce début de barbarie
Mais tu préfères jouer la comédie et tu pleures sur les « victimes » des manifs plutôt que sur les policiers et les pompiers qui tiennent je me demande comment

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Inacceptable le 17/10/2026 à 16:21

Doucet s'est allié à LFI pour obtenir sa réélection. Doucet a mis le drapeau palestinien sur la mairie de Lyon. Doucet a participé a des manifestations lycéennes au lieu de présider le conseil municipal. Il a une part de responsabilité évidente dans ce grand bazar !

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en tous cas le 17/10/2026 à 16:20
Bon a écrit le 17/10/2026 à 16h04

Je pense que les commerçants Lyonnais attendaient le soutien de Doucet avec impatience

il est même pas venu avec la tenue de super heros Batman ,arborée par les incendiaires

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