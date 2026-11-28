Quatre soirées à anticiper pour les voyageurs du métro D. Du 30 novembre au 15 décembre, de nouvelles interventions techniques vont réduire la circulation sur la ligne reliant Gare de Vaise à Gare de Vénissieux, les lundis et mardis soir à partir de 21 h 20.

Deux exceptions sont prévues : aucune intervention n’est programmée lundi 7 et mardi 8 décembre. Les restrictions concerneront donc les soirées du lundi 30 novembre, du mardi 1er décembre, du lundi 14 et du mardi 15 décembre. Avant leur mise en place, ainsi que les autres jours de la semaine, les métros circuleront normalement sur l’ensemble de la ligne.

Le dernier trajet complet depuis Vaise partira à 21 h 32

Les soirs de travaux, la circulation sera limitée au tronçon Gare de Vaise–Vieux Lyon–Cathédrale Saint-Jean. Onze stations ne seront plus desservies par le métro une fois les derniers trains passés : Bellecour, Guillotière, Saxe-Gambetta, Garibaldi, Sans Souci, Monplaisir Lumière, Grange Blanche, Laënnec, Mermoz-Pinel, Parilly et Gare de Vénissieux.

Pour effectuer un trajet complet, les voyageurs devront retenir deux horaires différents selon leur sens de déplacement : le dernier départ de Gare de Vénissieux vers Gare de Vaise aura lieu à 21 h 20, tandis que le dernier départ de Gare de Vaise vers Gare de Vénissieux sera assuré à 21 h 32.

Le maintien de la partie ouest de la ligne doit permettre de conserver une desserte en métro pendant que les équipes interviennent sur le reste du parcours.

Des bus relais toutes les dix minutes

Pour rejoindre les stations privées de métro, des bus relais circuleront toutes les dix minutes entre le secteur de Bellecour/Saxe-Gambetta et Gare de Vénissieux.

Ils desserviront dans les deux sens Bellecour A. Poncet, Guillotière, Saxe-Gambetta, Garibaldi, Manufacture Montluc, Sans Souci, Monplaisir Lumière, Grange Blanche, Laënnec, Mermoz-Pinel, Parilly et Gare de Vénissieux.

Les voyageurs pourront consulter le détail de leur itinéraire sur le site TCL. Des dispositifs d’information seront également déployés pour les orienter pendant les soirées concernées.

Déjà 17 kilomètres de câbles déroulés en tunnel

Ces interruptions partielles s’inscrivent dans la modernisation du système de pilotage automatique du métro D. Depuis début septembre, 17 kilomètres de câbles nécessaires à cette opération ont été déroulés en tunnel.

Les prochaines interventions doivent permettre de poursuivre ce chantier, destiné à améliorer durablement les performances de la ligne. Elles sont programmées en soirée, lorsque la fréquentation est la plus faible, afin de limiter les conséquences sur les déplacements et de permettre aux équipes techniques de travailler en sécurité.