Les usagers du métro C disposeront d’une nouvelle solution de remplacement à partir du samedi 28 novembre. La ligne Bus Relais Métro C circulera entre Cuire et Hôtel de Ville, avec des arrêts à proximité des stations du métro.

Le service fonctionnera tous les jours de 5 h à 0 h 30, pendant toute la durée de l’interruption. Le temps de trajet entre les deux terminus est annoncé à vingt minutes en moyenne, sous réserve des conditions de circulation. Aux heures de pointe, un bus est prévu toutes les dix minutes.

Des arrêts proches du métro, avec quelques minutes de marche

Le plan joint au communiqué situe les arrêts du relais à Cuire, Hénon, place des Tapis et Hôtel de Ville. Pour rejoindre la station Croix-Rousse depuis la place des Tapis, il faut compter environ quatre minutes à pied, selon les indications du document.

À Hôtel de Ville, le terminus du bus relais est distinct de la station de métro. La correspondance avec la ligne A nécessite environ cinq minutes de marche. Le plan ne prévoit pas d’arrêt du relais à Croix-Paquet.

Des agents TCL et Médialys seront mobilisés quotidiennement à Hôtel de Ville, Hénon, Cuire et Croix-Rousse pour renseigner les voyageurs et les aider à choisir leur itinéraire.

Une signalétique sera aussi installée progressivement aux principaux points de correspondance du secteur, afin de guider les usagers vers les arrêts du relais et les autres lignes de bus.