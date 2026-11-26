Les usagers du métro C disposeront d’une nouvelle solution de remplacement à partir du samedi 28 novembre. La ligne Bus Relais Métro C circulera entre Cuire et Hôtel de Ville, avec des arrêts à proximité des stations du métro.
Le service fonctionnera tous les jours de 5 h à 0 h 30, pendant toute la durée de l’interruption. Le temps de trajet entre les deux terminus est annoncé à vingt minutes en moyenne, sous réserve des conditions de circulation. Aux heures de pointe, un bus est prévu toutes les dix minutes.
Des arrêts proches du métro, avec quelques minutes de marche
Le plan joint au communiqué situe les arrêts du relais à Cuire, Hénon, place des Tapis et Hôtel de Ville. Pour rejoindre la station Croix-Rousse depuis la place des Tapis, il faut compter environ quatre minutes à pied, selon les indications du document.
À Hôtel de Ville, le terminus du bus relais est distinct de la station de métro. La correspondance avec la ligne A nécessite environ cinq minutes de marche. Le plan ne prévoit pas d’arrêt du relais à Croix-Paquet.
Des agents TCL et Médialys seront mobilisés quotidiennement à Hôtel de Ville, Hénon, Cuire et Croix-Rousse pour renseigner les voyageurs et les aider à choisir leur itinéraire.
Une signalétique sera aussi installée progressivement aux principaux points de correspondance du secteur, afin de guider les usagers vers les arrêts du relais et les autres lignes de bus.
Excellent....👍👍Signaler Répondre
Il en a fallut du temps pour qu'ils s'organise les amateurs des transport en commun lyonnais. Une bonne pollution de prévu dans les montée pour les piétons. 1 pas en avant et 2 en arrière niveau qualité de l'air.Signaler Répondre
20 minutes « selon la circulation » : traduction : 45 minutes dans les bouchons que Doucet a lui-même organisés.Signaler Répondre
Pas d'arrêt à Croix-Paquet, 10 minutes de marche cumulées aux correspondances, et une armée de gilets fluo payée pour montrer du doigt où se trouve le trottoir.
À Lyon, on ne répare plus les transports : on subventionne la randonnée urbaine sous la pluie.
La signalétique devrait être en place et intelligible d’ici la fin du dispositif qui devrait intervenir d’ici l’automne 2027, avec une période de rodage jusqu’à l’été où le service sera temporairement interrompu 🤡Signaler Répondre
prenez les transports en commun,marchent pas la voiture chère et ça pollue je fais donc mes courses en ligne et me fais livrer !Signaler Répondre
20 minutes (hors embouteillages fréquents) contre moins de 10 minutes avec la ligne C. Plus de connexion directe avec la ligne B. Une fréquence et un nombre de places réduits. Mis en place après un mois de galères quotidiennes ! Pas un mot du maire du 4e arrondissement et G. Doucet… 3 petits tours et puis s’en vont, on ne l’entend plus après son coup de com opportuniste. S’est-il rendu compte que la mauvaise gestion venait du Sytral mouture B. Bernard ? Quoi qu’il en soit, ce sont encore les abonnés qui sont pris pour du bétail.Signaler Répondre