Un geste courageux qui n'a pas été oublié. Le 8 septembre dernier, Abdul Qayoum Safi avait porté secours à un enfant de 18 mois après une chute accidentelle depuis un immeuble du 3e arrondissement de Lyon.
Le bébé s'était retrouvé coincé dans les filets de protection installés sur la façade du bâtiment.
Abdul Qayoum Safi était alors intervenu pour récupérer l'enfant, qui avait miraculeusement échappé à toute blessure.
Une distinction remise par la maire du 3e arrondissement
Pour remercier le Lyonnais de son intervention, la maire du 3e arrondissement, Marion Sessiecq, l'a reçu ce mardi 24 novembre à la mairie.
Elle lui a remis un diplôme de reconnaissance citoyenne destiné à saluer son courage et sa réactivité.
Dans un communiqué publié mercredi, la municipalité a tenu à rendre hommage à "un engagement citoyen exemplaire, incarnant pleinement les valeurs de solidarité, de fraternité et d'attention portée à autrui".
Pour la mairie, cette intervention constitue également un exemple de solidarité au quotidien.
Un sauvetage qui s'est donc terminé de la meilleure des manières, avec un enfant indemne et un sauveteur désormais officiellement remercié par sa ville.
G.Doucet n’allait quand même pas se déplacer pour ça. Son truc, c’est le bilan carbone, le bilan carbone, ainsi que le bilan carbone et enfin, le bilan carbone. Sauf quand il s’agit de sa propre consommation et de son innombrable progéniture. Et puis… On n’est plus en période électorale.Signaler Répondre
Merci et bravo à Abdul Qayoum Safi. Longue vie à vous et à l’enfant sauvé.
la mairie LFI les VERTS fait tout pour essayer de faire oublier les implications du maire aux côtés des groupuscules violent d’extrême gauche qui mettent Lyon à sac et coupe l’économie et le soutient de la maire du 7eme auprès des dealers suite à la fermeture administrative d’un bar de deal dans son quartier mais ne nous laissons pas avoir par le service communication de LFI les VERTS qui se gave aux frais des lyonnais la violence et le gaspillage n’a rien d’écologique c’est juste l’action des politicards de l’ecologie politiqueSignaler Répondre