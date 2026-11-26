Un geste courageux qui n'a pas été oublié. Le 8 septembre dernier, Abdul Qayoum Safi avait porté secours à un enfant de 18 mois après une chute accidentelle depuis un immeuble du 3e arrondissement de Lyon.

Le bébé s'était retrouvé coincé dans les filets de protection installés sur la façade du bâtiment.

Abdul Qayoum Safi était alors intervenu pour récupérer l'enfant, qui avait miraculeusement échappé à toute blessure.

Une distinction remise par la maire du 3e arrondissement

Pour remercier le Lyonnais de son intervention, la maire du 3e arrondissement, Marion Sessiecq, l'a reçu ce mardi 24 novembre à la mairie.

Elle lui a remis un diplôme de reconnaissance citoyenne destiné à saluer son courage et sa réactivité.

Dans un communiqué publié mercredi, la municipalité a tenu à rendre hommage à "un engagement citoyen exemplaire, incarnant pleinement les valeurs de solidarité, de fraternité et d'attention portée à autrui".

Pour la mairie, cette intervention constitue également un exemple de solidarité au quotidien.

Un sauvetage qui s'est donc terminé de la meilleure des manières, avec un enfant indemne et un sauveteur désormais officiellement remercié par sa ville.