Des haltes de nuit sont à l’étude à Lyon et à Villefranche-sur-Saône pour accueillir les personnes sans abri cet hiver. Ces renforcements représenteraient plus d’une centaine de places, selon la préfecture du Rhône, qui a présenté son dispositif pour la période du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027.

Les services de l’État indiquent avoir déjà financé des renforts de personnel dans les accueils de jour, un élargissement de leurs horaires et l’ouverture d’un accueil supplémentaire. Les maraudes ont également été renforcées, notamment dans la Métropole de Lyon et le secteur de Villefranche-sur-Saône.

Des gymnases mobilisables selon les températures

En cas de grand froid ou de froid extrême, le préfet pourra décider d’ouvrir des capacités exceptionnelles d’hébergement. Le recours à des gymnases est envisagé, sur le modèle du dispositif déployé pendant les pics de canicule de l’été 2026.

Ces places seraient ouvertes progressivement, en fonction des températures, des besoins constatés et des demandes d’hébergement restées sans réponse recensées par le 115. Celui-ci assurerait l’orientation des personnes vers ces lieux d’accueil.

La prise en charge serait nocturne, avec une possibilité de prolongation en journée si les conditions météorologiques étaient particulièrement difficiles.

8 482 places d’hébergement dans le Rhône

Selon les chiffres communiqués par la préfecture, le Rhône compte 8 482 places d’hébergement, contre 3 400 dix ans auparavant. Plus de 16 500 places en logement adapté s’y ajoutent. L’État indique consacrer 114 millions d’euros en 2026 à l’hébergement, à la veille sociale et à l’accès au logement des personnes les plus précaires.

Certains dispositifs d’accueil immédiat fonctionnent toute l’année. La Halte de nuit, gérée par Notre-Dame des Sans-Abri, dispose de 75 places pour les hommes isolés. Le Chêne, géré par Entraide Pierre Valdo, compte 15 places pour les femmes enceintes ou accompagnées de très jeunes enfants.

La Maison de la veille sociale peut également mobiliser chaque mois 20 places hôtelières pour les situations les plus urgentes.