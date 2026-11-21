Deux siècles d'histoire, ça se fête ! Au cœur du 2e arrondissement de Lyon, le Passage de l'Argue célèbre ses 200 ans d'existence ce samedi.

Pour l'occasion, les commerçants de cette galerie couverte, qui relie la rue de Brest à la rue de la République, ont concocté un programme d'animations ouvert au public de 10h à 19h.

Guignol, concerts et visites guidées

La célèbre marionnette lyonnaise sera notamment à l'honneur avec trois représentations du Théâtre La Maison de Guignol, programmées à 14h, 16h et 18h. Chaque spectacle durera une quinzaine de minutes.

L'école de musique Accord & Décibel proposera également plusieurs concerts à 12h, 15h et 18h30.

Les curieux pourront aussi découvrir les secrets du passage lors de visites guidées organisées avec l'office de tourisme OnlyLyon, entre 11h et 18h. Ces visites d'environ trente minutes se dérouleront en petits groupes, sur réservation obligatoire.

Une création spéciale de la Forge de Laguiole sera par ailleurs dévoilée pour cet anniversaire.

Un passage chargé d'histoire

Avant de devenir une galerie commerçante, le Passage de l'Argue était une ruelle abritant des ateliers liés au travail des métaux précieux.

Son nom fait référence à l'argue, une machine autrefois utilisée pour étirer l'or et l'argent afin de fabriquer des fils métalliques.

Dans les années 1820, les bâtiments existants sont démolis pour laisser place à un passage couvert, imaginé par l'architecte Vincent Farge sur le modèle des galeries parisiennes.

Le lieu devient progressivement un espace de commerce, mais aussi de spectacles, avec notamment l'installation d'un théâtre en 1860.

Deux cents ans plus tard, cette journée anniversaire entend faire revivre cette tradition culturelle au cœur de la Presqu'île.