La scène s'est déroulée à l'extérieur de la Bourse du Travail, dans le 3e arrondissement de Lyon.
Un journaliste de Frontières, Guillaume Foucqueteau, intervenait en direct sur CNews pour couvrir la venue de Rima Hassan lorsqu'il a été enfumé à l'aide d'un extincteur par des individus présentés comme des soutiens de l'eurodéputée.
L'incident a provoqué une interruption momentanée du direct. Le présentateur en studio a repris l'antenne avant que son confrère puisse poursuivre son intervention quelques instants plus tard, entouré d'agents de sécurité.
Le journaliste Guillaume Foucqueteau, pris à partie, a été enfumé par un extincteur aux abords de la conférence de Rima Hassan à Lyon, dans #HDPros2WE Toute l'info est à retrouver sur https://t.co/NVs1Rf6rXd https://t.co/xu24Clla8g— CNEWS (@CNEWS) November 20, 2026
Selon nos informations, l'individu qui a utilisé l'extincteur a été immédiatement interpellé. Ce jeune homme d'une vingtaine d'années a été placé en garde à vue.
La séquence, diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité de nombreuses réactions. C'est la deuxième fois en l'espace de quelques jours qu'un journaliste est pris pour cible à Lyon, après le passage à tabac d'un cadreur de BFM-TV lors de la manifestation samedi dernier avenue Berthelot.
Un retour à Lyon sous tension
La venue de Rima Hassan était particulièrement surveillée. L'élue insoumise revenait dans la capitale des Gaules pour la première fois depuis la mort de Quentin Deranque, militant nationaliste décédé en février dernier après des violences survenues en marge d'une précédente conférence organisée à Sciences Po Lyon.
Sa nouvelle intervention, consacrée à la Palestine et à la présentation de son ouvrage Palestine errante, avait suscité des oppositions politiques.
Alexandre Dupalais, ancien candidat UDR-RN à la mairie de Lyon, avait notamment dénoncé une "provocation" et demandé au maire ainsi qu'au préfet de faire interdire l'événement.
À l'intérieur de la Bourse du Travail, la conférence s'est pourtant déroulée dans le calme, devant une salle comble. Rima Hassan a également participé à une séance de dédicaces, annonçant son retour le 19 février prochain, quelques jours après la date anniversaire de la mort de Quentin Deranque.
À l'extérieur, l'incident visant le journaliste de Frontières a cependant marqué cette soirée sous haute surveillance.
le plus normal ...de l'asileSignaler Répondre
ville de LFISTES !! grands maladesSignaler Répondre
Ah ouais c'est impressionnant de violence, c'est comme lancer un seau d'eau ou un entartage.. insoutenable. Le bilan est dingue, faut mettre ses fringues à la machine à laver et prendre une douche.. un cauchemar. La terreur à son paroxysme.Signaler Répondre
Cela dit c'est pas franchement malin, et c'est interdit. Arroser qq'un contre son gré constitue une violence, même avec un pistolet à eau.
Après, faut reconnaitre que le gars en a quand même, au milieu de gens vindicatifs, lui les insulte publiquement.. serein.
Du coup, si c'était le but de la manœuvre, le but est atteint.
Il est sûrement déçu de ne pas avoir pris une patate, ce qu'il n'a pas l'air de craindre, c'en est presque louche.. parce que si vraiment c'était des "terroristes" autour de lui, il se ferait démonter.
Je ne suis pas fan de la théorie du complot en général, mais sincèrement si c'est un coup monté c'est pareil.
Fermons les médias gauchistes que sont CNews, Europe-1, le JDD, Valeurs Actuelles, Sud Radio, BFMTV, I24, RTL,Signaler Répondre
Marre de tous ces médias woke d'ultragauche pro LFI
La droite, l'extreme droite et les macronistes ne peuvent pas s'exprimer, nous vivons sous un dictature mélenchoniste ou tous les médias sont d'ultragauche.
Si Cnews marche si bien, ne serait-il pas car ils exposent ce que vit la population...?Signaler Répondre
Si Cnews mentait, pourquoi le peuple de gauche redouterait tant cette chaine...?
On se demande bien pourquoi la chaine qui soutient a la fois les derniers Pétainistes et les crimes de guerre de Netanyahu est visée par des gauchistes..Signaler Répondre
Un chaine tellement respectable qu'elle fait venir sur son plateau sans contradiction un multi condamné pour incitation a la haine raciale ainsi que divers influenceurs fichés S racialistes.. (identitaires "post-nazis", Nemesis, influenceurs protéinés proches du GUD etc)
Je comprends pourquoi certains ont peur d'LFI, ils sont en sucre ces journaleux... Fallait faire un peu de sport avant d'aller sur le terrain mon bichon !!Signaler Répondre
Dans la famille des simplets lfistes j'ai trouvé le chef, il se nomme "Normal". Décidément cette secte cumule toute les tares.Signaler Répondre
La gauche ne supporte pas d' avoir perdu le monopole de la diffusion des idées.Signaler Répondre
le bras armé et idéologique de parti extrémiste, ça fait quand même un moment qu'on le dit, non ????Signaler Répondre
d'être dorénavant dans une république de Weimar impuissante à juguler la montée d'une sorte de nazisme de gauche ,avec des nervis proches des SASignaler Répondre
Tout y est : le mec de frontières protégé par ceux qu'ils dénoncent, et les bourgeois blancs très mal éduqués.Signaler Répondre
C'est exactement l'image de ce qui nous attend en votant LFI...Signaler Répondre
LFI = faschoSignaler Répondre
LFI le mouvement des crevures qui n’aiment pas la France
Mais encore ? Pouvez-vous étayer votre avis avec des arguments ? Faites pas comme ces jeunes sans argument qui vocifèrent leur haine.Signaler Répondre
C'est sûr que les abrutis qui l'entouraient ne seront jamais journalistes.Signaler Répondre
Faut savoir lire et écrire, dommage ! !
On toujours commençé à faire taire la presse qui ne plait pas dans la violence...LFI gagne du terrain chaque jour avec l’endoctrinement des lycéens et le soutien des médias. On risque d’avoir un Chavez à l’Elysée..Signaler Répondre
Des méthodes de terroristes, des adeptes des génocidaires rouges.Signaler Répondre
Aucune tolérance, violence, meurtres, des personnages extrêmement dangereux pour les libertés.
Vu La séquence complète à la TVSignaler Répondre
MdR quand le bouffon qui brandissait son portable avec LFI 2027 et faisait tout pour passer à l'antenne était incapable d'expliquer pourquoi il était là et exposer ses revendications.
Cnews c'est de l'enfumageSignaler Répondre
Quand certains mettent le feu en continue en se présentant comme journaliste, il est normal de ce servir d'un extincteur.Signaler Répondre
Ces jeunes médecins et ingénieurs n'ont décidément aucune tenueSignaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
Et pendant ce temps, nos chercheurs locaux font des découvertes pour lutter contre le cancer......Signaler Répondre
2 salles, 2 ambiances,.......
Une gloire pour la France,
Et l autre une nuisance ...
Loin de moi de défendre les gauchistes, mais il faut que Frontières arrête de faire les guignols qui cherchent la merde.Signaler Répondre
Doucet qui baisse sa culotte pour Mélenchon et LFI parti maintenant à la majorité municipale n'annonce rien de bon pour notre ville de Lyon..Signaler Répondre
Son nom est synonyme de trouble à l'ordre public, y compris au parlement européen, qu'est-ce qu'on attend pour interdire ce genre de personnage qui ne cherchent que le conflit ?Signaler Répondre
Je rigole, car contrairement a l après guerre, les réseaux regorgent de preuves sur les collabos des terroristes d'aujourd'hui........Signaler Répondre
Ça va courir vite l année prochaine ...
On attend, tranquille, détendu du slip et on fait des copies écrans........
Ahah ahh bien jouéSignaler Répondre
la violence des troupes de LFI encore prouvée ! des méthodes contre la liberté de la presse digne des troupes de Netanyahu qu’elle dénonce en permanence…mais que les milices de l’alliance LFI/lesVERTS pratique en permanence. censure de la presse, atteinte à la libre circulation à l’entrée des lycées et des fac qui est une entrave au droit universel à l’accès à l’éducation et au savoir … des méthodes pratiquees actuellement par les sionistes en Israël et qui ça rappellent les années 30 en Allemagne au siècle dernier … des méthodes fascisantes de la pensée unique des violents qui n’ont que la force et la peur comme argument…Signaler Répondre
Tounsi t'habites où !Signaler Répondre
ExactSignaler Répondre
Pathétique cette personne, tragiques ceux qui la suive dans ses vociférationsSignaler Répondre
L'électorat apaisé de LFI : ouverture et tolérance.Signaler Répondre
Des méthodes de fascistes de la part d'une fasciste. Pas étonnant.Signaler Répondre
Rima l'islamiste n'a pas sa place a Lyon, en 2027 ça va changer et elle ira en prison pour ses maints appels d'apologie au terrorisme pour lesquels elle est récemment passée au tribunal.Signaler Répondre
Les islamistes ça degage.
En plus de Pierre pierret qui nous l a si bien chanté 🤣🤣🤣, allez écouter la chanson "you know where you can shove your Palestine " (tu sais où tu peux te la mettre ta Palestine)de Sababa......génial pour danser, on se croirait à une fête irlandaise .....🎶🎶🎶🎵Signaler Répondre
Vive rima à Lyon t’es chez toiSignaler Répondre