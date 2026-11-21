La scène s'est déroulée à l'extérieur de la Bourse du Travail, dans le 3e arrondissement de Lyon.

Un journaliste de Frontières, Guillaume Foucqueteau, intervenait en direct sur CNews pour couvrir la venue de Rima Hassan lorsqu'il a été enfumé à l'aide d'un extincteur par des individus présentés comme des soutiens de l'eurodéputée.

L'incident a provoqué une interruption momentanée du direct. Le présentateur en studio a repris l'antenne avant que son confrère puisse poursuivre son intervention quelques instants plus tard, entouré d'agents de sécurité.

Le journaliste Guillaume Foucqueteau, pris à partie, a été enfumé par un extincteur aux abords de la conférence de Rima Hassan à Lyon, dans #HDPros2WE Toute l'info est à retrouver sur https://t.co/NVs1Rf6rXd https://t.co/xu24Clla8g — CNEWS (@CNEWS) November 20, 2026

Selon nos informations, l'individu qui a utilisé l'extincteur a été immédiatement interpellé. Ce jeune homme d'une vingtaine d'années a été placé en garde à vue.

La séquence, diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité de nombreuses réactions. C'est la deuxième fois en l'espace de quelques jours qu'un journaliste est pris pour cible à Lyon, après le passage à tabac d'un cadreur de BFM-TV lors de la manifestation samedi dernier avenue Berthelot.

Un retour à Lyon sous tension

La venue de Rima Hassan était particulièrement surveillée. L'élue insoumise revenait dans la capitale des Gaules pour la première fois depuis la mort de Quentin Deranque, militant nationaliste décédé en février dernier après des violences survenues en marge d'une précédente conférence organisée à Sciences Po Lyon.

Sa nouvelle intervention, consacrée à la Palestine et à la présentation de son ouvrage Palestine errante, avait suscité des oppositions politiques.

Alexandre Dupalais, ancien candidat UDR-RN à la mairie de Lyon, avait notamment dénoncé une "provocation" et demandé au maire ainsi qu'au préfet de faire interdire l'événement.

À l'intérieur de la Bourse du Travail, la conférence s'est pourtant déroulée dans le calme, devant une salle comble. Rima Hassan a également participé à une séance de dédicaces, annonçant son retour le 19 février prochain, quelques jours après la date anniversaire de la mort de Quentin Deranque.

À l'extérieur, l'incident visant le journaliste de Frontières a cependant marqué cette soirée sous haute surveillance.