Le mouvement contre la vie chère appelle à manifester pour un sixième samedi consécutif à Lyon. Trois rendez-vous sont fixés à 14 h, au métro Garibaldi pour les "Communards", sur l’esplanade de la Grande-Côte pour les "Voraces" et place Lazare-Goujon pour les "Gones".
Les auteurs de l’appel dénoncent la vie chère, les inégalités et la répression. Ils affichent leur volonté de rejoindre la Presqu’île, en demandant "quel cortège arrivera le premier" parmi les trois prévus. Leur texte évoque aussi de possibles déplacements vers la Part-Dieu et le 6e arrondissement, également dans le périmètre interdit par les services de l'Etat.
La préfecture craint que des groupes violents prennent la tête des cortèges
Face à ces appels, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a annoncé le 19 novembre l’interdiction des manifestations, cortèges et rassemblements revendicatifs dans un périmètre du centre-ville, samedi de 12 h à 22 h.
La préfecture fait état de cortèges non déclarés et affirme que des militants radicaux cherchent à en prendre le contrôle. Elle estime que plusieurs milliers de personnes pourraient participer à la mobilisation, dont des centaines d’individus susceptibles de commettre des violences.
Les services de l’État citent notamment des appels à "prendre la Presqu’Île de Lyon". Selon leur analyse, certains militants veulent gagner l’hypercentre pour perturber l’activité commerciale à l’approche des fêtes et affronter les forces de l’ordre.
Un millier de policiers et gendarmes nationaux doivent être mobilisés, avec des unités de forces mobiles, des réservistes, des drones, des hélicoptères et des équipes cynophiles. Des policiers municipaux assureront également la protection des édifices publics. Des unités Sentinelle seront engagées.
Des restrictions dans tout le Rhône et des contrôles renforcés
À l’échelle du département, la préfecture annonce aussi des interdictions concernant l’achat, la vente, la détention, le transport et l’utilisation d’artifices et d’articles pyrotechniques. La distribution, l’achat, la vente à emporter et le transport de carburants en jerrican sont également concernés.
Le port et le transport d’armes, de munitions et d’objets pouvant servir d’armes sont interdits sans motif légitime.
La préfecture interdit par ailleurs les équipements de protection individuelle destinés à se prémunir de l’action des forces de l’ordre. L’appel à manifester invite, lui, les participants des cortèges des "Communards" et des "Voraces" à venir notamment avec des masques, des protections oculaires et du sérum physiologique.
Sur réquisition du procureur de la République, policiers et gendarmes pourront contrôler les identités et inspecter les sacs et les coffres des véhicules. Des contrôles des déplacements étaient annoncés dès jeudi soir.
Les commerçants invités à adapter leurs horaires
La préfecture recommande aux commerçants de protéger leurs vitrines, de rentrer leurs terrasses et de vérifier leurs alarmes et leur vidéoprotection. Elle les invite aussi à adapter leurs horaires, en avançant leur fermeture si nécessaire.
Une cellule de crise associant les chambres de commerce et de métiers doit relayer les informations en temps réel avec la police nationale. Les collectivités ont également été sollicitées pour retirer de l’espace public les objets susceptibles de servir de projectiles ou d’armes.
« ACTE VI » CONTRE LA VIE CHÈRE : RISQUES DE VIOLENCES DANS LE CADRE DE MANIFESTATIONS NON DÉCLARÉES Plusieurs communications qui circulent sur les réseaux sociaux appellent à l’organisation de mobilisations sauvages, car non déclarées, à l’occasion de l’« acte VI » contre la vie chère. Des militants radicaux font état de velléités de prendre le contrôle des cortèges spontanés, comptant plusieurs milliers de participants dont des centaines d’individus hostiles, pour commettre des troubles à l’ordre public dans divers secteurs de la ville de Lyon et notamment de « prendre la Presqu’Île de Lyon » à travers un discours clairement insurrectionnel. L’objectif affiché est de rejoindre l’hyper-centre de Lyon afin d’empêcher le fonctionnement des commerces à l’approche des fêtes de fin d’année et de s’en prendre aux forces de l’ordre. Dans ce contexte exceptionnel qui conduit à un engagement intense des services de l’État, le Préfet Etienne GUYOT a décidé d’interdire les manifestations revendicatives dans le centre-ville de Lyon. Un dispositif de sécurité encore une fois très important sera déployé pour protéger les personnes et les biens.👇— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 20, 2026
La préfecture craint que des groupes violents prennent la tête des cortèges. Il est où le problème. Des qu'ils pointent leurs nez il faut lors donner grave , un point c'est tout. Pas la peine de tortiller du c.l pour Chi.r droit.Signaler Répondre
y’en a plus qu’assez !!! ceux qui travaillent vont payer pour ceux qui cassent !!!!Signaler Répondre
C'est vrai que la dose de chichon journalière ça fait un sacré budget sans compter la petite biere qui va avec. Une fois qu'on a payé ça on n'arrive pas à joindre les 2 bouts quand même il est temps d'instaurer une alloc loisir.Signaler Répondre
les troupes de l’alliance LFI/lesVERTS et les « partenaires privilégiés » de la mairie de DOUCET pour détruire l’économie Lyonnaise … On a tous remarqué comme les rues de Lyon sont agréables et accueillantes après 6 années de gouvernance de Doucet et sa bande que des commerces barricadés et tagués … D’ici peu il n’y aura même plus assez d’argent pour payer les frais de bouche et le train de vie de la bande Doucet les grands gaspilleurs …Signaler Répondre
La vie chère mdr.Signaler Répondre
Il y a bien longtemps que ces manifestations n’ont plus rien à voir avec la vie chère.
C’est un défiler de guignols,faignasse assisté qui veulent tous sans se bouger le cul.
Suppression de toute allocation , si interpellé en cassant , caillassant la PoliceSignaler Répondre
On n'a donc pas de liberté en France ??!! Ras le bol de vos manifs on est tous dans le même bateau et rien ne changera avant 2027 ... Vous êtes et serez toujours minoritaires !!! Cassez vous sinon...Signaler Répondre
Un rappel. Votre petit camarade Kévin T. est en taule actuellement après avoir essayé de 'ramener' la France vers une époque mythique à travers sa massacre des innocents à Trappes. C'étaient des victimes 'collaterales' de son envie de 'punir' les 'casseurs'. Alors faites gaffe-- vos idées sont dangereuses et peuvent avoir des conséquences dans le monde 'réel '.Signaler Répondre
Ce n'est pas grave. Tous ces boutiquiers seront obligés de se reconvertir dans les nouveaux métiers écologiques. Réparateurs des vélos, par exemple. Jardiniers urbains. La liste est infinie des métiers les anciens vendeurs du toc pourront pratiquer.Signaler Répondre
Vous pourrez aussi suivre l'exemple des grands artistes Lundy Grandpré injustement dénigrés par le lectorat sclérosé de Lyon Mag.
Vendredi jour du poissonSignaler Répondre
Samedi jour des blaireaux
Dimanche jour du Seigneur
Faites votre choix !!
Tellement vrai !Signaler Répondre
Ont va encore devoir fermé magnifiqueSignaler Répondre
La vie chère lol avec tous des iPhones 18 ou duo ou GTA 6 mais la vie et chère mdr
Vivement 2027Signaler Répondre
Et pourquoi la majorité silencieuse ne bouge pas ?!? Avec pour objectif de fermer la bouche de ces communistes qui ne rêvent que de putsch, et d’un monde où la politique bolivarienne représente leur ideal !! Celle-là même que Melenchon veut importer, inspirée de son ami et idole Hugo Chavez !!! Et qui a mené le Venezuala à la faillite qu’on connaît…Signaler Répondre
À peine 10% de la population pour provoquer ce chaos !!! Remplis d’islamo-gauchistes et de racailles de banlieue…
Alors on attend quoi pour réagir et protéger le pays ?
RAS LE BOL DE VOS MANIFS A REPETITION ! Faites donc du canevas,ça vous passera l'idée de manifesterSignaler Répondre
Des manifs pour nos libertés plutôt que des vaches à consommerSignaler Répondre
Tout ça pour finalement se faire livrer sa pitance par un travailleur pauvre à vélo …..Signaler Répondre
Les commerçants n'ont plus qu'à fermer. L'état est incapable d'assurer leur sécurité .Beaucoup d'entre eux mettront la clé sous la porte. On va vers le chaos. Les petites gens seront dans la misère. Quant aux bobos plein de fric, aux privilégiés avec plein d'avantages, eux, leur avenir est garanti. Je rêve d'un temps où les syndicats se battaient pour les travailleurs.Signaler Répondre
Quel lyrisme ! On sent une plume inspirée pour décrire ce futur « Éden » de la Presqu'île, où les immeubles de bureaux laisseraient place aux sous-bois et où le chant des oiseaux remplacerait celui des klaxons.Signaler Répondre
Cette vision d'une harmonie écologique totale face aux « activités capitalistes » a presque la même esthétique politique qu'une Marine Tondelier choisissant un ralliement sans nuances à La France Insoumise : une belle fresque idéologique sur le papier, qui mise tout sur l'utopie verte et radicale, quitte à faire grincer des dents ceux qui se demandent comment la ville continue de tourner concrètement au quotidien. C'est la grande école du « en même temps » : on joue les grands donneurs de leçons avec du « siamo tutti antifascisti » à toutes les sauces, tout en empilant les ambiguïtés et les dérives sur l'antisémitisme qui feraient presque passer Jordan Bardella en roue libre pour un amateur.
Pendant que vous continuez de planer dans votre petit « Éden » hors-sol et vos rêves de forêt enchantée, votre « Éden » bucolique va vite prendre cher : cet après-midi, la Presqu'île passe en mode « Mad Max » pendant que les rêveurs contemplent les dégâts.
Mort de rire, les bobos se prennent pour des révolutionnaires, des canuts les premiers révolutionnaires......mais eux se battaient pour être mieux payés, les blondinets d aujourd hui se battent pour ne rien faire......Signaler Répondre
Allez vite encore 2 ou 3 promenades avant d aller chercher le chèque chez mamie....sous le sapin ..
Eh petit, si tu es généreux, invite a ta table de Noël bien garni un SDF......du concret, du réel, de l action ....
Les déconvenues récentes du khmer suite à ses propres décisions réactionnaires et depuis qu'il est cocu de sa métropole !Signaler Répondre
La GenZ n'arrête pas de découvrir qu'elle va vivre la pauvreté jusqu' à sa fin quelques 60 ans !Signaler Répondre
Ces boutiquiers seront obligés de se reconvertir. La nouvelle économie verte leur proposera beaucoup de métiers dans un cadre bucolique.Signaler Répondre
Emballage du fumier. Désherbage manuel. Les possibilités d'activités valorisantes seront infinies dans L'Éden du Presqu'île annoncé. Ne résistez pas, c'est futile. La résignation est préférable à une expropriation déplaisante et grossière.
Doycet lance ses copains contre les entrepreneurs et commerçants lyonnais …Signaler Répondre
Ça sent une volonté de provoquer une guerre civile, ca va péterSignaler Répondre
Ça sent une volonté de provoquer une guerre civile, ca va péterSignaler Répondre
Va donc vivre à la campagne, là, tu auras les chants d'oiseaux, un peu de cette "nature" que tu ne connais sans doute que bien mal et des matins clairs à foison ! Lyon est une ville, même si certains font tout pour la faire crever à petit-feu !Signaler Répondre
Maintenant que LFI a pris la majorité municipale à Lyon les manifestations risquent de changer de ton.Signaler Répondre
En bref, la préfecture dit aux commerçants de fermer le samedi….. Sinon ils risquent à nouveau d’être saccagé. ras le bolSignaler Répondre
Chaque semaine ramène Lyon plus proche vers la création de la GFU : la Grande Forêt Urbaine. Les déconvenues récentes de Monsieur Doucet suite aux décisions réactionnaires de la Métropole d'abroger les ZTE n'auront plus aucune importance.Signaler Répondre
Par la force des choses la Mairie va pouvoir prendre possession de tous ces kilomètres carrés minéraux et mort après le départ résigné des propriétaires dépités par la chute en valeur de leurs buildings consacrés aux activités capitalistes diverses.
Le bruit des moteurs et les particules fines seront remplacés par la chorale matinale d'oiseaux. Ce sera la naissance d'un nouveau monde au sein de Lyon. Nous aurons bientôt le privilège d'être témoins d'un nouvel Éden, rien de moins. Tous vos cris d'indignation porcins deviendront bientôt un vieux souvenir déplaisant. L'Éden du Presqu'île.