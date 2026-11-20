BFM Lyon s'apprête à tourner une page de son histoire. La chaîne d'information locale va abandonner sa diffusion sur la TNT au printemps prochain, dans le cadre d'une profonde réorganisation menée par CMA Media, son propriétaire.
Cette décision a été annoncée cette semaine par Camille Andrieu, directrice générale du groupe, lors d'un événement organisé par The Media Leader.
Plutôt que de supprimer ses neuf chaînes locales, CMA Media a choisi de les réorienter vers l'information économique de proximité.
"J'ai décidé de conserver les BFM locales et de les tourner vers l'information économique", a expliqué Camille Andrieu, convaincue de l'importance croissante du journalisme économique local.
BFM Lyon intégrée à BFM Business
À compter d'avril 2027, les antennes locales rejoindront un nouveau pôle économique aux côtés de BFM Business et de La Tribune.
Pour BFM Lyon, cette transformation signifie donc la fin de sa présence sur la TNT et un repositionnement vers les supports numériques, notamment les ordinateurs et les smartphones.
Cette évolution intervient après plusieurs mois d'incertitude pour les salariés de la chaîne lyonnaise.
À l'été 2026, CMA Media avait envisagé de vendre BFM Lyon, provoquant notamment un mouvement de grève au sein de la rédaction.
Le groupe avait finalement renoncé à cette cession, tout en engageant des licenciements.
Si les nouvelles orientations éditoriales sont désormais connues, plusieurs questions restent en suspens concernant leur mise en œuvre à Lyon. Le devenir des locaux et du studio installés à la Confluence n'a notamment pas été précisé.
la plupart des commentaires sont grotesques car ils témoignent d'une méconnaissance totale des programme de BFM Lyon : météo régionale, foot avec Ol, débats politiques, gastronomie régionale, circulation, nouvelles des médias, suivi des infos, etc...ou alors il s'agit d'un parti pris de bashing, critiquer tout...ça rend important, en parlant pour ne rien direSignaler Répondre
il y avait un gars (je crois?J.L. Chavent) qui faisait découvrir des coinstrots bizarres de Lyon ,ou des curiosités de quartiers qui poussaient les telespectateurs à s'interesser à leur villeSignaler Répondre
a quand le retour de TLM!!!!Signaler Répondre
30 minutes d'info répétées en boucle toute la journée. Il y a 2 mois un match de foot intéressant en différé villefranche sur saone contre je ne sais plus qui.Signaler Répondre
A part quelques bobos d’extrème gauche...Signaler Répondre
Son prénom c'est pas Greg ?Signaler Répondre
C'est toi le bobo ...Signaler Répondre
la reprise de tlm par bfm n'a jamais vraiment fait le joint ; dommageSignaler Répondre
Pas super captivante cette chaîne, je me souviens d'un invité régulier parlant d'écologie avec sa coupe mulet et qui ressemblait à un chômeur en fin de droit...Signaler Répondre
Qui regarde cette ineptie télévisuelle ??? Qui ??Signaler Répondre
La chaine qui fait l'éloge de la Guillotière comme quartier multiculturel. C'était un grand moment de télévision.Signaler Répondre
La télé pro-écolo va radicalement changer alors.....Signaler Répondre
Crévindiou c'était bien mieux TLM ;-)Signaler Répondre
La ville de Vienne située en face de St Romain en Gal qui est dans le département du Rhone, est situées seulement à 20 minutes de Lyon, j'espère que Vienne fera toujours parti du traitement des informations dans la nouvelle formule de BFM Lyon, notamment pour la météo.Signaler Répondre
Une chaîne pro EELV disparaît.Signaler Répondre
Doucet ne pourra plus répandre sa propagande