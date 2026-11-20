BFM Lyon s'apprête à tourner une page de son histoire. La chaîne d'information locale va abandonner sa diffusion sur la TNT au printemps prochain, dans le cadre d'une profonde réorganisation menée par CMA Media, son propriétaire.

Cette décision a été annoncée cette semaine par Camille Andrieu, directrice générale du groupe, lors d'un événement organisé par The Media Leader.

Plutôt que de supprimer ses neuf chaînes locales, CMA Media a choisi de les réorienter vers l'information économique de proximité.

"J'ai décidé de conserver les BFM locales et de les tourner vers l'information économique", a expliqué Camille Andrieu, convaincue de l'importance croissante du journalisme économique local.

BFM Lyon intégrée à BFM Business

À compter d'avril 2027, les antennes locales rejoindront un nouveau pôle économique aux côtés de BFM Business et de La Tribune.

Pour BFM Lyon, cette transformation signifie donc la fin de sa présence sur la TNT et un repositionnement vers les supports numériques, notamment les ordinateurs et les smartphones.

Cette évolution intervient après plusieurs mois d'incertitude pour les salariés de la chaîne lyonnaise.

À l'été 2026, CMA Media avait envisagé de vendre BFM Lyon, provoquant notamment un mouvement de grève au sein de la rédaction.

Le groupe avait finalement renoncé à cette cession, tout en engageant des licenciements.

Si les nouvelles orientations éditoriales sont désormais connues, plusieurs questions restent en suspens concernant leur mise en œuvre à Lyon. Le devenir des locaux et du studio installés à la Confluence n'a notamment pas été précisé.