Métropolitaines 2026 : pas invitée à un débat, Tiffany Joncour (RN) peste contre BFM-Lyon

A deux mois et demi du scrutin, seulement deux candidats étaient invités à débattre concernant les transports et les mobilités : le président écologiste sortant Bruno Bernard et la candidate LR-Grand Coeur Lyonnais Véronique Sarselli.

Pas invitée par la chaîne locale, la candidate RN Tiffany Joncour s'indigne.

"Cette mise à l’écart est d’autant plus incompréhensible que le Rassemblement National est aujourd’hui donné à égalité avec le président sortant de la Métropole et qu’il constitue, scrutin après scrutin, le premier parti du Rhône en nombre de voix", peste la députée, faisant référence au dernier sondage OpinionWay commandé par LyonMag, la plaçant à 22% d'intentions de vote au premier tour, comme Bruno Bernard.

Quelle conception du pluralisme démocratique à @BFMLyon quand la candidate donnée en deuxième position, à égalité avec le troisième, n’est pas invitée à un débat. Avez-vous d’ores et déjà choisi vos candidats ? pic.twitter.com/8V5futeYXX — Tiffany Joncour (@Tiffany_Joncour) January 5, 2026

"En procédant à une telle sélection, BFM-Lyon porte atteinte au principe fondamental du pluralisme démocratique et prive les habitants de la métropole lyonnaise d’un débat honnête, équilibré et représentatif des réalités politiques du territoire. Les électeurs ont le droit d’entendre l’ensemble des projets qui leur sont proposés", poursuit Tiffany Joncour, qui accuse la chaîne de "confisquer le débat public et orienter artificiellement la confrontation démocratique".