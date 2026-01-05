Politique

Métropolitaines 2026 : pas invitée à un débat, Tiffany Joncour (RN) peste contre BFM-Lyon

Ce lundi soir, BFM-Lyon organisait le premier débat des élections métropolitaines 2026.

A deux mois et demi du scrutin, seulement deux candidats étaient invités à débattre concernant les transports et les mobilités : le président écologiste sortant Bruno Bernard et la candidate LR-Grand Coeur Lyonnais Véronique Sarselli.

Pas invitée par la chaîne locale, la candidate RN Tiffany Joncour s'indigne.

"Cette mise à l’écart est d’autant plus incompréhensible que le Rassemblement National est aujourd’hui donné à égalité avec le président sortant de la Métropole et qu’il constitue, scrutin après scrutin, le premier parti du Rhône en nombre de voix", peste la députée, faisant référence au dernier sondage OpinionWay commandé par LyonMag, la plaçant à 22% d'intentions de vote au premier tour, comme Bruno Bernard.

"En procédant à une telle sélection, BFM-Lyon porte atteinte au principe fondamental du pluralisme démocratique et prive les habitants de la métropole lyonnaise d’un débat honnête, équilibré et représentatif des réalités politiques du territoire. Les électeurs ont le droit d’entendre l’ensemble des projets qui leur sont proposés", poursuit Tiffany Joncour, qui accuse la chaîne de "confisquer le débat public et orienter artificiellement la confrontation démocratique".

Seark le 05/01/2026 à 21:04

La journaliste qui l'avait interrogée avant Noël sur les élections avait clairement montré son agacement, sa communication non verbale était révélatrice. Par contre quand c'est Doucet ou Bernard invités elle est en mode cirage de pompes .......on voit bien pour qui courent les journaleux, quels qu'ils soient ...

