A Meyzieu, Bruno Bernard et Issam Benzeghiba veulent transformer le centre-ville en "véritable cœur de vie"

Il n'y pas que Lyon dans la vie. A l'occasion d'une visite de terrain ce mardi à Meyzieu, Bruno Bernard, accompagné du candidat aux municipales Issam Benzeghiba - également colistier dans la circonscription Rhône Amont, a détaillé ses ambitions pour la commune. L'objectif selon le président sortant de la Métropole est de faire du centre-ville "un véritable cœur de vie".

La requalification présentée repose sur plusieurs axes : apaisement de la circulation, sécurisation des cheminements piétons, amélioration de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, végétalisation renforcée et soutien aux commerces de proximité.

L’objectif selon l'union de la gauche est de créer un centre-ville où l’on puisse à la fois faire ses courses, se retrouver et circuler en sécurité, dans des espaces publics de meilleure qualité.

Les mobilités constituent un volet central du projet. La liste propose d’améliorer les liaisons entre les arrêts du tramway T3 et la centralité majolane, de développer des aménagements cyclables sécurisés en lien avec les Voies Lyonnaises et de faciliter l’intermodalité.

Comme dans d'autres villes de l'agglomération, les écologistes veulent lutter contre la dépendance systématique à la voiture.

"À Meyzieu, nous voulons investir dans le centre-ville pour qu’il redevienne un véritable cœur de vie", affirme Bruno Bernard, évoquant des "espaces publics plus agréables" et un "soutien concret aux commerces".

De son côté, Issam Benzeghiba, qui s'oppose au maire LR sortant Christophe Quiniou, assure que "les Majolans attendent un centre-ville dynamique, sûr et attractif" et insiste sur la nécessité pour Meyzieu de "pleinement bénéficier de l’appui de la Métropole".