A Meyzieu, Bruno Bernard et Issam Benzeghiba veulent transformer le centre-ville en "véritable cœur de vie"

Bruno Bernard et Issam Benzeghiba ce mardi matin à Meyzieu - DR

C'est un projet concret, loin de la Presqu'île, que l’union de la gauche et des écologistes a voulu présenter ce mardi 24 février. Celui de la transformation du centre-ville de Meyzieu.

Il n'y pas que Lyon dans la vie. A l'occasion d'une visite de terrain ce mardi à Meyzieu, Bruno Bernard, accompagné du candidat aux municipales Issam Benzeghiba - également colistier dans la circonscription Rhône Amont, a détaillé ses ambitions pour la commune. L'objectif selon le président sortant de la Métropole est de faire du centre-ville "un véritable cœur de vie".

La requalification présentée repose sur plusieurs axes : apaisement de la circulation, sécurisation des cheminements piétons, amélioration de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, végétalisation renforcée et soutien aux commerces de proximité.

L’objectif selon l'union de la gauche est de créer un centre-ville où l’on puisse à la fois faire ses courses, se retrouver et circuler en sécurité, dans des espaces publics de meilleure qualité.

Les mobilités constituent un volet central du projet. La liste propose d’améliorer les liaisons entre les arrêts du tramway T3 et la centralité majolane, de développer des aménagements cyclables sécurisés en lien avec les Voies Lyonnaises et de faciliter l’intermodalité.

Comme dans d'autres villes de l'agglomération, les écologistes veulent lutter contre la dépendance systématique à la voiture.

"À Meyzieu, nous voulons investir dans le centre-ville pour qu’il redevienne un véritable cœur de vie", affirme Bruno Bernard, évoquant des "espaces publics plus agréables" et un "soutien concret aux commerces".

De son côté, Issam Benzeghiba, qui s'oppose au maire LR sortant Christophe Quiniou, assure que "les Majolans attendent un centre-ville dynamique, sûr et attractif" et insiste sur la nécessité pour Meyzieu de "pleinement bénéficier de l’appui de la Métropole".

gégé de la duchére le 24/02/2026 à 18:34
hooooooo a écrit le 24/02/2026 à 16h40

Avec des casbahs ?

C'est préférable à tes planches en tôle

Je vous envoie tout mon soutien. le 24/02/2026 à 18:31

Les points positifs : vie agréable, ambiance de village la journée et peu de passage la nuit, beaucoup de commerces et des heures d'ouvertures adaptées.

D'origine villageoise et ne voulant pas habiter en pleine ville, je retrouve le confort d'un village au milieu d'une ville bien desservie et d'un point de vue proximité commerces, top.

Les points négatifs : Vie de nuit nulle, inexistante, un manque certain d'activités de groupes communaux

je voterai Issam Benzeghiba

D'où c'est ? le 24/02/2026 à 18:10

Nanard : 😂😂😂😂😂😂😂😂

Coeur de VIE à Meyzieu ?..mon oeil !!!!! le 24/02/2026 à 17:45

Ah bé non, là c'est Meyzieu !!!!!!

Ex Précisions le 24/02/2026 à 17:24
Un majolan a écrit le 24/02/2026 à 16h38

5 ans que je vis dans cette commune (dans un quartier pavillonaire). Ces messieurs veulent transformer le centre ville de Meyzieu, c'est une excellente idée. Mais la première et la plus importante de toute n'est même pas évoquée... Des jeunes zonent à longueur de journée dans le centre ville, à l'image du quartier des plantées ou des terrasses. Commencez par faire de ce secteur une zone sur et conviviale avant de proposer ce genre de solutions qui ne pourront fonctionner en l'état actuel

Bernard va mettre la police des TCL sur Meyzieu ;-)

Ex Précisions le 24/02/2026 à 17:17

Les pauvres Majolans, ça sent le sapin s'ils votent pour les 2...

gab le 24/02/2026 à 17:12

Toujours le memme BB pas de coordination avec les maires Toujours l'ideologie du velo
BB veut gerer notre vie comme il l'entent c'est de la dictature

ah bon le 24/02/2026 à 17:11

Mais qu'est ce qu'ils appellent un vrai centre ville ?

bassta le 24/02/2026 à 17:00
Un majolan a écrit le 24/02/2026 à 16h38

5 ans que je vis dans cette commune (dans un quartier pavillonaire). Ces messieurs veulent transformer le centre ville de Meyzieu, c'est une excellente idée. Mais la première et la plus importante de toute n'est même pas évoquée... Des jeunes zonent à longueur de journée dans le centre ville, à l'image du quartier des plantées ou des terrasses. Commencez par faire de ce secteur une zone sur et conviviale avant de proposer ce genre de solutions qui ne pourront fonctionner en l'état actuel

ils vont leur mettre des bancs pour leur éviter de tenir les murs !

hooooooo le 24/02/2026 à 16:40

Avec des casbahs ?

Un majolan le 24/02/2026 à 16:38

5 ans que je vis dans cette commune (dans un quartier pavillonaire). Ces messieurs veulent transformer le centre ville de Meyzieu, c'est une excellente idée. Mais la première et la plus importante de toute n'est même pas évoquée... Des jeunes zonent à longueur de journée dans le centre ville, à l'image du quartier des plantées ou des terrasses. Commencez par faire de ce secteur une zone sur et conviviale avant de proposer ce genre de solutions qui ne pourront fonctionner en l'état actuel

Aïe aïe aïe le 24/02/2026 à 16:16

La catastrophe

