Bron : un adolescent poignardé près de son lycée, l’agresseur en fuite

Aux alentours de 15h43, un lycéen âgé de 15 ans a été gravement blessé à l’arme blanche à Bron. Les faits se sont déroulés à hauteur du 282, route de Genas, à proximité du lycée professionnel Émile-Bejuit, établissement où la victime serait scolarisée.

D’après les premiers éléments, l’adolescent aurait été poignardé au niveau de l’aisselle lors d’une altercation impliquant au moins un autre individu.

Le chef d’établissement a immédiatement alerté les secours et les forces de l’ordre. Pompiers, Samu et policiers sont rapidement intervenus pour prendre en charge la victime, retrouvée dans un état grave.

Après une médicalisation sur place, l’adolescent a été transporté en urgence absolue vers l’hôpital Édouard-Herriot, à Lyon. À ce stade, il n’a pas été précisé si son pronostic vital était engagé.

L'auteur est en fuite

L’auteur présumé de l’agression a pris la fuite après les faits et faisait toujours l’objet de recherches lundi soir. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin d’établir les circonstances précises de cette attaque. Les services académiques indiquent suivre la situation de près.

Dans un contexte de forte émotion au sein de la communauté éducative, la préfète du Rhône et la rectrice ont indiqué suivre ces faits "avec la plus grande attention".

Une source sécuritaire nous précise qu'une cellule d’écoute et d’accompagnement psychologique sera mise en place dès mardi matin au sein du lycée Émile-Bejuit afin de permettre aux élèves et personnels qui le souhaitent de bénéficier d’un soutien.

Par ailleurs, une présence policière renforcée est annoncée aux abords de l’établissement scolaire dès le début de la journée de mardi.