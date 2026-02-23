Saluts nazis et slogans racistes : deux enquêtes ouvertes après la marche en hommage à Quentin Deranque

Selon BFMTV, le parquet de Lyon a décidé d’ouvrir deux enquêtes pénales à la suite de la marche organisée ce samedi 21 février en hommage à Quentin Deranque, militant nationaliste décédé le 14 février.

À l’origine des investigations, plusieurs signalements transmis par la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale. Ce dispositif oblige toute autorité publique à informer la justice de faits susceptibles de constituer une infraction.

Lors de ce rassemblement ayant réuni environ 3 200 participants, des comportements et propos jugés problématiques ont été relevés. Parmi les éléments transmis au parquet figurent notamment des slogans racistes tels que "à bas les bougnoules" ou encore "sale race", ainsi que "au moins deux saluts nazis" identifiés, selon des sources proches du dossier.

Une première procédure vise des faits d’apologie de crime contre l’humanité, une infraction pénale passible de cinq ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende. Une seconde enquête porte, elle, sur des injures racistes et homophobes susceptibles d’avoir été proférées durant la manifestation.

Les investigations devront désormais déterminer les responsabilités individuelles et identifier les auteurs des faits signalés.