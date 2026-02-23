Saluts nazis et slogans racistes : deux enquêtes ouvertes après la marche en hommage à Quentin Deranque

Selon BFMTV, le parquet de Lyon a décidé d’ouvrir deux enquêtes pénales à la suite de la marche organisée ce samedi 21 février en hommage à Quentin Deranque, militant nationaliste décédé le 14 février.
À l’origine des investigations, plusieurs signalements transmis par la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale. Ce dispositif oblige toute autorité publique à informer la justice de faits susceptibles de constituer une infraction.
Lors de ce rassemblement ayant réuni environ 3 200 participants, des comportements et propos jugés problématiques ont été relevés. Parmi les éléments transmis au parquet figurent notamment des slogans racistes tels que "à bas les bougnoules" ou encore "sale race", ainsi que "au moins deux saluts nazis" identifiés, selon des sources proches du dossier.
Une première procédure vise des faits d’apologie de crime contre l’humanité, une infraction pénale passible de cinq ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende. Une seconde enquête porte, elle, sur des injures racistes et homophobes susceptibles d’avoir été proférées durant la manifestation.
Les investigations devront désormais déterminer les responsabilités individuelles et identifier les auteurs des faits signalés.
Pour moi il a raison ! Donc , c’est notre OPINION respectez la Dont !Signaler Répondre
Ce qui est honteux ce sont vos proposSignaler Répondre
Tu comprendras un jour pourquoi,´quand tu sera devenu un vrai Homme responsable.Signaler Répondre
À la lecture de ton message M'sieu Beru07 et ami de nous, je pense qu'il faut rester dans le monde contemporain et pas faire forcément un retour sur des événements lointains.Signaler Répondre
Faut rester toujours proche de l'événement, ce qui restera " bien " factuel et te donnerons bien raison légitimes.
Après copain, côté calculs, comptabilités et calculatrice... faudrait juste voir avec ton comptable si tenté que tu en as un 🤔🤔🤔
Ensuite, peut importe le nombre de personnes qui font n'importe quoi et tra-la-la, ils représentent simplement et naturellement l'ensemble du même collectif !
C'est socialement sociétale 🙂
C'est connu les mains levées sont plus dangereux que les coups de pied entrainant la mort !Signaler Répondre
Ah bon, alors comment nommez vous les marches pour Nael en 2023 organisées par la gauche :Signaler Répondre
800 000 € de dégâts
16 000 dégradations de biens
1000 victimes dont 700 des FDO
Pour Quentin, rien à part un ou deux connards qui font le salut nazi, des mecs avec des QI de poulpe certainement. C'est les mêmes profils de l'extrême droite que l'on retrouve de l'autre côté dans l'extrême gauche. Pour le salut nazi, aucun scrupule, il faut les retrouver et qu'ils aient une punition qu'ils les empêchent de recommencer.
Pour les insultes, OK, mais alors pas 2 poids 2 mesures, sur les manifestations de la gauche les "sales juifs", "morts aux flics", "ACAB" et autres, mêmes motifs, mêmes punitions. Mais permettez moi d'en douter.
Que ce sale type qui a fait des saluts nazis soit condamné sévèrement.Signaler Répondre
Nous aurions aimé par ailleurs que les "sales juifs" lors des manifestations pro Hamas nommées "soutien pour la Palestine" soient aussi signalés à la justice.
Le délit pour antisémitisme ne serait-il donc activé que selon la nature du profil de l'auteur ?
Combien de vitrines pêtées?Signaler Répondre
Combien de voiture brûlées?
...Combien de morts...?
Et ça couine pour quelques mains levées?
ouuuuuiiiiiinnnnnnnnnnnnnnn
Y’a pas mort d’hommeSignaler Répondre
La Marche de la HONTE !Signaler Répondre
Deux ou trois saluts nazis et insultes rascistes pour répondre aux insultes de la gauche tout au long de la marche. C’est condamnable mais ne représentait pas les 3500 personnes, des familles et des enfants venues pleurer Quentin. Ce qui est honteux, c’est la couverture médiatique qui s’est focalisée sur ces deux ou trois imbéciles nazillons...Signaler Répondre
ben non, toutes les violences d'extrême gauche sont forcement de la faute de l'extrême droite,Signaler Répondre
donc légitime, donc.... 🤮🤮🤮
2 salut nazis pour 3200 manifestants... 🤣🤣Signaler Répondre
certainement des gestes d'agacement devant la faible ampleur de la mobilisation, ça peut se comprendreSignaler Répondre
C'était couru d'avance même s'il n'y en a pas eu beaucoup.Signaler Répondre
Et quand on entend à moulte reprises dans les manifs d'extrême gauche morts aux juifs et aux policiers on ne déclenche pas d'enquêtes ??
La justice n'est pas la même pour tout le monde ?