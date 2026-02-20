Politique

Mort de Quentin Deranque : la marche prévue ce samedi à Lyon en son hommage ne sera pas interdite

Mort de Quentin Deranque : la marche prévue ce samedi à Lyon en son hommage ne sera pas interdite
Mort de Quentin Deranque : la marche prévue ce samedi en son hommage ne sera pas interdite - DR

Annonce ce vendredi matin du ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez.

La marche en hommage à Quentin Deranque à Lyon sera-t-elle interdite ? Telle était la question qui se posait au sein de la capitale des Gaules plus d’une semaine après le lynchage du jeune militant nationaliste de 23 ans en marge d’une conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon.

Alors que Grégory Doucet, le maire de Lyon, avait demandé à ce qu’elle soit interdite mettant en avant "un risque réel de débordements violents", Laurent Nuñez, le ministre de l’Intérieur, a apporté une réponse ce vendredi matin. "Je ne demande pas l’interdiction, elle sera encadrée pour éviter tout trouble à l’ordre public", a-t-il déclaré sur RTL. 

"Je ne peux interdire une manifestation que quand il y a des risques majeurs de troubles à l'ordre public, et que je ne suis pas en mesure de le contenir", a ajouté le ministre de l’Intérieur mettant en avant un "dispositif policier important" pour encadrer la marche qui devrait s’élancer à 15h de la place Jean Jaurès dans le 7e arrondissement. 

Tags :

Quentin Deranque

Lynchage de Quentin

34 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
fake hunter le 20/02/2026 à 09:45

je n'ai pas souvenir que des "marches, processions ou défilés" de la part "d'identitaires, patriotes ou catholiques " à lyon aient finies par tout un cortèges de destructions et de violences comme nous à habitué l'extrême gauche et ses sbires à chaque manifestations ???

Signaler Répondre
avatar
le gone de Lyon le 20/02/2026 à 09:44

Merci à notre ministre de l’intérieur pour cette décision ! avec Doucet qui a vécu les manifs des gilets jaunes et manif pro palestiniens etc .. là il était d’accord .. je crois qu’il a fait son temps à lyon et devrait quitter la Mairie

Signaler Répondre
avatar
Maximus le 20/02/2026 à 09:43

Une bagarre qui dure une demi heure, pas un policier à l'horizon, il laisse faire une manifestation qui est ultra dangereuse, ils veulent un état en guerre civil, comme ça macron reste au pouvoir. C'est simple à comprendre.

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 20/02/2026 à 09:42
entre Rhône et Saône a écrit le 20/02/2026 à 08h44

Les cranes rasés , bras tendus adorateurs du III reich vont pour voir défiler

Le défilé est dans le 7eme pas dans le 2eme !

Signaler Répondre
avatar
touloulou le 20/02/2026 à 09:42
entre Rhône et Saône a écrit le 20/02/2026 à 08h44

Les cranes rasés , bras tendus adorateurs du III reich vont pour voir défiler

Entendez vous le bruit des bottes.Il va raisonner fort ce samedi

Signaler Répondre
avatar
sans oublier le 20/02/2026 à 09:41
entre Rhône et Saône a écrit le 20/02/2026 à 08h44

Les cranes rasés , bras tendus adorateurs du III reich vont pour voir défiler

NE pas oublier l'appel des groupuscules nazis français et européens a rejoindre le cortège..

Signaler Répondre
avatar
Pastèques le 20/02/2026 à 09:40

Cheh le khmaire !

Signaler Répondre
avatar
je n 'y serait pas ! le 20/02/2026 à 09:39
Lyonmarcherasamedi... a écrit le 20/02/2026 à 09h22

J y serai, je suis retraitée, mère et grand-mère, j ai combattu les fascistes toute ma vie.
J y serai, calme, parce que a 23 ans, plus jeune que mes enfants, on ne doit pas mourir pour ses idées.
J y serai en soutien pour les parents et amis de Quentin.
J y serai car il faut que cesse toute cette violence.
J y serai, sans lever le bras, rassurez vous, mes soucis de santé et mes valeurs me l l'interdisent.

parce que mon père les a combattu toute sa vie , les armes à la main pendant les heures les plus noires , comme pas mal de nos anciens d 'ailleurs .
Bon , ils ne sont plus là pour témoigner. l 'extréme droite européenne leur ont bouffé leur jeunesse et écourté leur vieillesse mais nous , nous souvenons !

Signaler Répondre
avatar
fatboy le 20/02/2026 à 09:38

A demain donc

Signaler Répondre
avatar
Tolérance et amour . le 20/02/2026 à 09:36

Quand je lis la haine dans les commentaires je comprends mieux pourquoi ce jeune homme est mort 💀 !
La politique divise aujourd’hui les français et les prépares à s’entretuer les uns les autres !
Il n’y a ni extrême ni gauche ni droite mais des Démons cachés partout en politique pour diviser et attiser les HAINES et la Violence qui finit toujours par tués ceux qui en jouent.
Bon carême aux chrétiens et bon ramadan aux musulmans. La paix comme l’amitié elle se cultive, mais attention aux satanistes de ne pas Cultiver comme aujourd’hui les HAINES les esprits sains et intelligents le savent sauf les esprits possédés par le diable.

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 20/02/2026 à 09:27

le maire va faire venir un maximum de ses « partenaires privilégiés » de la jeune garde et autres groupuscules violent pour casser du lyonnais … et ensuite il jouera les sauts en disant je vous avais prévenu.. va t il organiser buffets à volonté pour les casseurs comme il recevait ses « partenaires privilégiés de la jeune garde » à la mairie avec son adjoint à la sécurité ???

Signaler Répondre
avatar
HUG003 le 20/02/2026 à 09:25
entre Rhône et Saône a écrit le 20/02/2026 à 08h44

Les cranes rasés , bras tendus adorateurs du III reich vont pour voir défiler

La marche à la mémoire de Quentin est prévue dans la 7ème pas entre Rhône et Saône gros neuneu. 😏

Signaler Répondre
avatar
Lyonmarcherasamedi... le 20/02/2026 à 09:22
entre Rhône et Saône a écrit le 20/02/2026 à 08h44

Les cranes rasés , bras tendus adorateurs du III reich vont pour voir défiler

J y serai, je suis retraitée, mère et grand-mère, j ai combattu les fascistes toute ma vie.
J y serai, calme, parce que a 23 ans, plus jeune que mes enfants, on ne doit pas mourir pour ses idées.
J y serai en soutien pour les parents et amis de Quentin.
J y serai car il faut que cesse toute cette violence.
J y serai, sans lever le bras, rassurez vous, mes soucis de santé et mes valeurs me l l'interdisent.

Signaler Répondre
avatar
French connection le 20/02/2026 à 09:20

La France à la face du monde avec sa violence sans limite, et cette fois ce n'est pas la police qui est mise en cause, mais bien l'abrutissement de sa population, encore une bien belle image

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 20/02/2026 à 09:16

Votre la gauchosphere s'étouffer et se répandre en indignation ( souvent à géométrie variable) et un plaisir de fin gourmet

Signaler Répondre
avatar
dans un premier temps le 20/02/2026 à 09:16
entre Rhône et Saône a écrit le 20/02/2026 à 08h44

Les cranes rasés , bras tendus adorateurs du III reich vont pour voir défiler

Apprend donc un peu à écrire avant

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 20/02/2026 à 09:14

Il faudra bien se souvenir, s'il y a des débordements que les gauchistes ont prévu de venir perturber cette marche.
Ce sont vraiment de sales racailles qui n'ont encore rien compris.
La mort de Quentin ne leur suffit pas.?

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 20/02/2026 à 09:06
à gerber a écrit le 20/02/2026 à 08h46

Cette marche dans la capitale de la résistance est une honte ! souillée la mémoire des résistants , Jean moulin et tant d'autres vont mourir une seconde fois ce samedi..

On ne meurt qu'une fois...

Par contre pour les fautes d'orthographe, pas de limite.. Continue

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 20/02/2026 à 09:05
à gerber a écrit le 20/02/2026 à 08h46

Cette marche dans la capitale de la résistance est une honte ! souillée la mémoire des résistants , Jean moulin et tant d'autres vont mourir une seconde fois ce samedi..

N'oublie pas de serrer les dents pour garder les morceaux.

Signaler Répondre
avatar
Autocat le 20/02/2026 à 09:04

Une belle marche identitaire à Lyon à 4 semaines des élections. Ne t'inquiète pas Grégory, tout va bien se passer.

Signaler Répondre
avatar
Klein le 20/02/2026 à 09:00

Certain s'offusque de cette marche. Ce sujet est très sensible et dépasse Lyon et les frontières de la France. Beaucoup de pays nous regarde, cet assassinat à eu un écho dans beaucoup de capitale. Il aurait été très maladroit d'interdire cette marche, le signal aurait été très négatif. Afin que le gouvernement ne plie pas vers tel ou tel parti d'extrême, cette manifestation doit se faire mais aussi pour montrer aux autres pays que la France est un pays "libre".

Signaler Répondre
avatar
carlos le 20/02/2026 à 08:58
à gerber a écrit le 20/02/2026 à 08h46

Cette marche dans la capitale de la résistance est une honte ! souillée la mémoire des résistants , Jean moulin et tant d'autres vont mourir une seconde fois ce samedi..

Je ne vois pas le rapport

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 20/02/2026 à 08:57

il n y a pas des bons morts à honorer et des crimes à passer sous silence ! les moralisateurs racistes qui encourageait aux marches d anniversaire 15 ans après pour Clément Meric et voulait interdire la marche pour Quentin n ont pas eut le dernier mots … le maire bobo pseudo écolo qui considère la jeune garde comme un partenaire privilégié pour lutter contre la droite et imposer de idées est bien une sorte de raciste qui veut imposer ses idées jusqu aux morts … elle est belle la gauche violente …

Signaler Répondre
avatar
Alouf1959 le 20/02/2026 à 08:57

Premier camouflet pour les sauveurs de la planète et leurs copains avant que la seconde lame du 15 mars ne passe !!!

Signaler Répondre
avatar
Chatsauvage le 20/02/2026 à 08:56

Quelle honte de mettre ces commentaires déplacés et haineux dans de telles circonstances ! Aucun rapport avec ce drame !
Où ets le Respect à la famille qui se trouve dans la souffrance !
Tout mon soutien à elle avec mes plus chaleureuses Pensées.

Signaler Répondre
avatar
carlos le 20/02/2026 à 08:55
à gerber a écrit le 20/02/2026 à 08h46

Cette marche dans la capitale de la résistance est une honte ! souillée la mémoire des résistants , Jean moulin et tant d'autres vont mourir une seconde fois ce samedi..

Tu dois te faire soigner

Signaler Répondre
avatar
alors meurt le 20/02/2026 à 08:53
à gerber a écrit le 20/02/2026 à 08h46

Cette marche dans la capitale de la résistance est une honte ! souillée la mémoire des résistants , Jean moulin et tant d'autres vont mourir une seconde fois ce samedi..

en silence

Signaler Répondre
avatar
phil 6 le 20/02/2026 à 08:53

très bonne nouvelle je vais pouvoir rendre hommage à Quentin et pourtant je vote à gauche

Signaler Répondre
avatar
J'allucine le 20/02/2026 à 08:52

Est que le maire de Lyon va y participer maintenant qu´elle est autorisée ?

Signaler Répondre
avatar
en fait le 20/02/2026 à 08:52
à gerber a écrit le 20/02/2026 à 08h46

Cette marche dans la capitale de la résistance est une honte ! souillée la mémoire des résistants , Jean moulin et tant d'autres vont mourir une seconde fois ce samedi..

vous préférez les "marche pacifistes" de l'extrême gauche qui détruit tout et brule sur sont passage !!!

Signaler Répondre
avatar
réalité le 20/02/2026 à 08:50
entre Rhône et Saône a écrit le 20/02/2026 à 08h44

Les cranes rasés , bras tendus adorateurs du III reich vont pour voir défiler

ça nous changera des chemise noires cagoulées adorateur de mussolini

Signaler Répondre
avatar
Yvette la belette le 20/02/2026 à 08:50

Une très bonne chose ... (et que la gauche ne vienne pas me parler de trouble à l'ordre public 🤣) Si un militant de gauche avait été tué, les Doucet et autres politiques de gauches auraient été les premiers à manister ...)

Signaler Répondre
avatar
à gerber le 20/02/2026 à 08:46

Cette marche dans la capitale de la résistance est une honte ! souillée la mémoire des résistants , Jean moulin et tant d'autres vont mourir une seconde fois ce samedi..

Signaler Répondre
avatar
entre Rhône et Saône le 20/02/2026 à 08:44

Les cranes rasés , bras tendus adorateurs du III reich vont pour voir défiler

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.