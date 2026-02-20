La marche en hommage à Quentin Deranque à Lyon sera-t-elle interdite ? Telle était la question qui se posait au sein de la capitale des Gaules plus d’une semaine après le lynchage du jeune militant nationaliste de 23 ans en marge d’une conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon.

Alors que Grégory Doucet, le maire de Lyon, avait demandé à ce qu’elle soit interdite mettant en avant "un risque réel de débordements violents", Laurent Nuñez, le ministre de l’Intérieur, a apporté une réponse ce vendredi matin. "Je ne demande pas l’interdiction, elle sera encadrée pour éviter tout trouble à l’ordre public", a-t-il déclaré sur RTL.

"Je ne peux interdire une manifestation que quand il y a des risques majeurs de troubles à l'ordre public, et que je ne suis pas en mesure de le contenir", a ajouté le ministre de l’Intérieur mettant en avant un "dispositif policier important" pour encadrer la marche qui devrait s’élancer à 15h de la place Jean Jaurès dans le 7e arrondissement.