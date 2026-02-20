La marche en hommage à Quentin Deranque à Lyon sera-t-elle interdite ? Telle était la question qui se posait au sein de la capitale des Gaules plus d’une semaine après le lynchage du jeune militant nationaliste de 23 ans en marge d’une conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon.
Alors que Grégory Doucet, le maire de Lyon, avait demandé à ce qu’elle soit interdite mettant en avant "un risque réel de débordements violents", Laurent Nuñez, le ministre de l’Intérieur, a apporté une réponse ce vendredi matin. "Je ne demande pas l’interdiction, elle sera encadrée pour éviter tout trouble à l’ordre public", a-t-il déclaré sur RTL.
"Je ne peux interdire une manifestation que quand il y a des risques majeurs de troubles à l'ordre public, et que je ne suis pas en mesure de le contenir", a ajouté le ministre de l’Intérieur mettant en avant un "dispositif policier important" pour encadrer la marche qui devrait s’élancer à 15h de la place Jean Jaurès dans le 7e arrondissement.
Une marche pour #Quentin Deranque à Lyon : "Je ne demande pas l'interdiction, elle sera encadrée pour éviter tout trouble à l'ordre public"— RTL France (@RTLFrance) February 20, 2026
Le ministre de l'Intérieur @NunezLaurent face à @ThomasSotto dans #RTLMatin pic.twitter.com/22YblNcfF1
je n'ai pas souvenir que des "marches, processions ou défilés" de la part "d'identitaires, patriotes ou catholiques " à lyon aient finies par tout un cortèges de destructions et de violences comme nous à habitué l'extrême gauche et ses sbires à chaque manifestations ???Signaler Répondre
Merci à notre ministre de l’intérieur pour cette décision ! avec Doucet qui a vécu les manifs des gilets jaunes et manif pro palestiniens etc .. là il était d’accord .. je crois qu’il a fait son temps à lyon et devrait quitter la MairieSignaler Répondre
Une bagarre qui dure une demi heure, pas un policier à l'horizon, il laisse faire une manifestation qui est ultra dangereuse, ils veulent un état en guerre civil, comme ça macron reste au pouvoir. C'est simple à comprendre.Signaler Répondre
Le défilé est dans le 7eme pas dans le 2eme !Signaler Répondre
Entendez vous le bruit des bottes.Il va raisonner fort ce samediSignaler Répondre
NE pas oublier l'appel des groupuscules nazis français et européens a rejoindre le cortège..Signaler Répondre
Cheh le khmaire !Signaler Répondre
parce que mon père les a combattu toute sa vie , les armes à la main pendant les heures les plus noires , comme pas mal de nos anciens d 'ailleurs .Signaler Répondre
Bon , ils ne sont plus là pour témoigner. l 'extréme droite européenne leur ont bouffé leur jeunesse et écourté leur vieillesse mais nous , nous souvenons !
A demain doncSignaler Répondre
Quand je lis la haine dans les commentaires je comprends mieux pourquoi ce jeune homme est mort 💀 !Signaler Répondre
La politique divise aujourd’hui les français et les prépares à s’entretuer les uns les autres !
Il n’y a ni extrême ni gauche ni droite mais des Démons cachés partout en politique pour diviser et attiser les HAINES et la Violence qui finit toujours par tués ceux qui en jouent.
Bon carême aux chrétiens et bon ramadan aux musulmans. La paix comme l’amitié elle se cultive, mais attention aux satanistes de ne pas Cultiver comme aujourd’hui les HAINES les esprits sains et intelligents le savent sauf les esprits possédés par le diable.
le maire va faire venir un maximum de ses « partenaires privilégiés » de la jeune garde et autres groupuscules violent pour casser du lyonnais … et ensuite il jouera les sauts en disant je vous avais prévenu.. va t il organiser buffets à volonté pour les casseurs comme il recevait ses « partenaires privilégiés de la jeune garde » à la mairie avec son adjoint à la sécurité ???Signaler Répondre
La marche à la mémoire de Quentin est prévue dans la 7ème pas entre Rhône et Saône gros neuneu. 😏Signaler Répondre
J y serai, je suis retraitée, mère et grand-mère, j ai combattu les fascistes toute ma vie.Signaler Répondre
J y serai, calme, parce que a 23 ans, plus jeune que mes enfants, on ne doit pas mourir pour ses idées.
J y serai en soutien pour les parents et amis de Quentin.
J y serai car il faut que cesse toute cette violence.
J y serai, sans lever le bras, rassurez vous, mes soucis de santé et mes valeurs me l l'interdisent.
La France à la face du monde avec sa violence sans limite, et cette fois ce n'est pas la police qui est mise en cause, mais bien l'abrutissement de sa population, encore une bien belle imageSignaler Répondre
Votre la gauchosphere s'étouffer et se répandre en indignation ( souvent à géométrie variable) et un plaisir de fin gourmetSignaler Répondre
Apprend donc un peu à écrire avantSignaler Répondre
Il faudra bien se souvenir, s'il y a des débordements que les gauchistes ont prévu de venir perturber cette marche.Signaler Répondre
Ce sont vraiment de sales racailles qui n'ont encore rien compris.
La mort de Quentin ne leur suffit pas.?
On ne meurt qu'une fois...Signaler Répondre
Par contre pour les fautes d'orthographe, pas de limite.. Continue
N'oublie pas de serrer les dents pour garder les morceaux.Signaler Répondre
Une belle marche identitaire à Lyon à 4 semaines des élections. Ne t'inquiète pas Grégory, tout va bien se passer.Signaler Répondre
Certain s'offusque de cette marche. Ce sujet est très sensible et dépasse Lyon et les frontières de la France. Beaucoup de pays nous regarde, cet assassinat à eu un écho dans beaucoup de capitale. Il aurait été très maladroit d'interdire cette marche, le signal aurait été très négatif. Afin que le gouvernement ne plie pas vers tel ou tel parti d'extrême, cette manifestation doit se faire mais aussi pour montrer aux autres pays que la France est un pays "libre".Signaler Répondre
Je ne vois pas le rapportSignaler Répondre
il n y a pas des bons morts à honorer et des crimes à passer sous silence ! les moralisateurs racistes qui encourageait aux marches d anniversaire 15 ans après pour Clément Meric et voulait interdire la marche pour Quentin n ont pas eut le dernier mots … le maire bobo pseudo écolo qui considère la jeune garde comme un partenaire privilégié pour lutter contre la droite et imposer de idées est bien une sorte de raciste qui veut imposer ses idées jusqu aux morts … elle est belle la gauche violente …Signaler Répondre
Premier camouflet pour les sauveurs de la planète et leurs copains avant que la seconde lame du 15 mars ne passe !!!Signaler Répondre
Quelle honte de mettre ces commentaires déplacés et haineux dans de telles circonstances ! Aucun rapport avec ce drame !Signaler Répondre
Où ets le Respect à la famille qui se trouve dans la souffrance !
Tout mon soutien à elle avec mes plus chaleureuses Pensées.
Tu dois te faire soignerSignaler Répondre
en silenceSignaler Répondre
très bonne nouvelle je vais pouvoir rendre hommage à Quentin et pourtant je vote à gaucheSignaler Répondre
Est que le maire de Lyon va y participer maintenant qu´elle est autorisée ?Signaler Répondre
vous préférez les "marche pacifistes" de l'extrême gauche qui détruit tout et brule sur sont passage !!!Signaler Répondre
ça nous changera des chemise noires cagoulées adorateur de mussoliniSignaler Répondre
Une très bonne chose ... (et que la gauche ne vienne pas me parler de trouble à l'ordre public 🤣) Si un militant de gauche avait été tué, les Doucet et autres politiques de gauches auraient été les premiers à manister ...)Signaler Répondre
Cette marche dans la capitale de la résistance est une honte ! souillée la mémoire des résistants , Jean moulin et tant d'autres vont mourir une seconde fois ce samedi..Signaler Répondre
Les cranes rasés , bras tendus adorateurs du III reich vont pour voir défilerSignaler Répondre