"Risque réel de débordements violents" : Grégory Doucet et Fanny Dubot demandent l'interdiction de la manifestation pour Quentin à Lyon

La tension ne retombe pas à Lyon. Ce samedi, une marche en mémoire de Quentin Deranque est annoncée dans la capitale des Gaules. Jeudi 19 février, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a fait part de sa "vive inquiétude" à la Préfecture du Rhône.
"Dans un contexte de tensions nationales et locales particulièrement vives depuis le décès de Quentin Deranque, et face au risque réel de débordements violents", l’édile écologiste estime que la situation appelle à la prudence.
Aux côtés de la maire du 7e arrondissement, Fanny Dubot, il indique avoir été saisi par de nombreux habitants et commerçants. Le quartier, "encore profondément marqué par ce drame", aurait fait remonter "des préoccupations légitimes exprimées localement."
Dans sa déclaration, Grégory Doucet évoque plusieurs motifs d’inquiétude : "Face aux risques avérés de troubles à l’ordre public, à la crainte de la présence de militants d’extrême droite venus de toute la France et de pays frontaliers, aux menaces à l’encontre d’élus ainsi qu’aux dégradations de permanences parlementaires, il apparaît que, pour garantir un cadre serein et prévenir toute violence, l’interdiction de cette manifestation constitue la seule décision responsable."
Le maire précise également : "Si le rassemblement de la famille, des proches et de toutes celles et ceux touchés par ce décès est naturellement compréhensible, des éléments indiquent que l’appel à manifester circule également au sein de réseaux d’extrême droite à l’échelle nationale et internationale, laissant redouter la venue d’individus susceptibles de commettre des violences."
Et de conclure : "Dans ces circonstances, la priorité demeure la protection des Lyonnaises et des Lyonnais ainsi que le maintien de l’ordre public."
Un contexte politique tendu
Cette prise de position intervient alors que la majorité écologiste lyonnaise est actuellement visée par des critiques. En 2022, l’adjoint à la sécurité de la Ville, Mohamed Chihi, avait affirmé travailler avec le mouvement antifa "La Jeune Garde" dans la lutte contre l’extrême droite, une déclaration grandement rappelée par l’opposition ces derniers jours.
Par ailleurs, la possible alliance au second tour des élections municipales entre l’union de la gauche menée par Grégory Doucet et La France Insoumise alimente les critiques. En effet le parti, désormais classé à l’extrême gauche par le président de la République, est largement pointé du doigt dans cette affaire et n’a jamais caché son soutien au groupuscule cofondé par le député Raphaël Arnault. La députée et candidate LFI aux municipales, Anaïs Belouassa-Cherifi, est, elle aussi, visée pour son soutien affiché à La Jeune Garde.
La décision finale concernant le maintien ou l’interdiction de la manifestation revient désormais à l’État.
