Qui est Robin Chalendard, l'autre assistant parlementaire de Raphaël Arnault interpellé après la mort de Quentin à Lyon ?

C'est un parcours classique de jeune engagé à gauche.

Lycéen politisé, Robin Chalendard a multiplié les interviews au Puy-en-Velay en Haute-Loire lorsqu'il bloquait son établissement. Fils d'enseignant, très à gauche dès l'adolescence, œuvrant pour les mineurs isolés de son territoire, il avait rejoint la Jeune Garde Lyon aux côtés de Raphaël Arnault et de Jacques-Elie Favrot.

Dès 2023, comme l'atteste notre photo prise lors d'un rassemblement contre la venue d'Eric Zemmour à Villeurbanne, Robin Chalendard battait le pavé pour la lutte antifasciste. Jusqu'à faire l'objet d'une fiche S, comme ses compères.

Interpellé en Haute-Loire après le lynchage de Quentin, il fait partie des onze personnes placées en garde à vue à Lyon et des sept qui le sont encore ce jeudi avant d'être déférées ou laissées libres.

Selon le parquet, celui qui se faisait appeler Robin Michel auprès des services de l'Assemblée nationale est entendu pour "mise à disposition de moyens en vue de se soustraire aux recherches". Il aurait donc pu aider des membres de l'ultragauche présents rue Victor-Lagrange jeudi dernier à effacer leurs traces.

Contrairement à Jacques-Elie Favrot, qui a reconnu des violences mais pas sur Quentin Deranque, Robin Chalendard ne serait donc pas soupçonné d'avoir porté des coups le 12 février dernier, voire même d'avoir été présent sur place. L'Altiligérien est d'ailleurs présenté par ses proches et ses adversaires comme un militant désinhibé, allant au contact mais ne tombant jamais dans la violence.

Mais son placement en garde à vue met un peu plus Raphaël Arnault dans une situation intenable. Jamais un député n'avait vu deux de ses assistants parlementaires être soupçonnés d'être mêlé, de près ou de loin, à la mort d'un adversaire politique. S'il a lâché Jacques-Elie Favrot, engageant une procédure pour mettre fin à ses missions à l'Assemblée nationale, Raphaël Arnault n'a pas encore commenté la situation de Robin Chalendard.