Judiciaire

Qui est Robin Chalendard, l'autre assistant parlementaire de Raphaël Arnault interpellé après la mort de Quentin à Lyon ?

Outre Jacques-Elie Favrot, un second assistant parlementaire de Raphaël Arnault est actuellement en garde à vue après le lynchage de Quentin Deranque à Lyon. Robin Chalendard, originaire de Haute-Loire, est un membre de la Jeune Garde Lyon, fidèle du député du Vaucluse.

C'est un parcours classique de jeune engagé à gauche.

Lycéen politisé, Robin Chalendard a multiplié les interviews au Puy-en-Velay en Haute-Loire lorsqu'il bloquait son établissement. Fils d'enseignant, très à gauche dès l'adolescence, œuvrant pour les mineurs isolés de son territoire, il avait rejoint la Jeune Garde Lyon aux côtés de Raphaël Arnault et de Jacques-Elie Favrot.

Dès 2023, comme l'atteste notre photo prise lors d'un rassemblement contre la venue d'Eric Zemmour à Villeurbanne, Robin Chalendard battait le pavé pour la lutte antifasciste. Jusqu'à faire l'objet d'une fiche S, comme ses compères.

Interpellé en Haute-Loire après le lynchage de Quentin, il fait partie des onze personnes placées en garde à vue à Lyon et des sept qui le sont encore ce jeudi avant d'être déférées ou laissées libres.

Selon le parquet, celui qui se faisait appeler Robin Michel auprès des services de l'Assemblée nationale est entendu pour "mise à disposition de moyens en vue de se soustraire aux recherches". Il aurait donc pu aider des membres de l'ultragauche présents rue Victor-Lagrange jeudi dernier à effacer leurs traces.

Contrairement à Jacques-Elie Favrot, qui a reconnu des violences mais pas sur Quentin Deranque, Robin Chalendard ne serait donc pas soupçonné d'avoir porté des coups le 12 février dernier, voire même d'avoir été présent sur place. L'Altiligérien est d'ailleurs présenté par ses proches et ses adversaires comme un militant désinhibé, allant au contact mais ne tombant jamais dans la violence.

Mais son placement en garde à vue met un peu plus Raphaël Arnault dans une situation intenable. Jamais un député n'avait vu deux de ses assistants parlementaires être soupçonnés d'être mêlé, de près ou de loin, à la mort d'un adversaire politique. S'il a lâché Jacques-Elie Favrot, engageant une procédure pour mettre fin à ses missions à l'Assemblée nationale, Raphaël Arnault n'a pas encore commenté la situation de Robin Chalendard.

Le Parti de Loi et d'Ordre le 19/02/2026 à 12:17
La Meute a écrit le 19/02/2026 à 09h10

Ces abrutis se prennent pour les gardiens de la révolution.

On voit bien ce que ça donne en Iran.

Donnez leur des mitrailleuses et ils tireront dans la foule de ceux qui ne pensent pas comme eux...

+1000

avatar
avatar
RN69 le 19/02/2026 à 11:21

Les juges s’acharnent sur Marine à cause d’assistants parlementaires mais pas pour LFI qui récompense la jeune garde avec des postes d’assistants parlementaires en échange du sale boulot..

avatar
avatar
Ce sketch le 19/02/2026 à 11:10

Rapahaël Arnaud a embauché comme "assistants parlementaires" toute une clique d'anciens activistes...

On se doute que le travail réalisé par ces 2 de QI doit être très compétent, et l'argent public bien employé...

Sans parler des gens qui votent pour ce genre de député et n'en tirent aucun bénéfice, puisque toute la France leur tombe dessus avec leur agitation, leur haine et leur violence. Voire donc on en arrive à avoir affaire à des meurtriers issus de ces milieux.

avatar
avatar
Comique le 19/02/2026 à 11:01
Yellow Airplane a écrit le 19/02/2026 à 09h13

Quand il y aura un assainissement de la situation politique en 2027 il va falloir fermer TOUTES les universités lyonnaises qui ne sont que des nids de subversifs violents aujourd'hui. Elles ne remplissent plus leur mission, centres d'indoctrination séditieuse.

Revoir la réforme...... Pecresse....

On oubli assez souvent qu'on a eu 17 ans de gouvernement des LR anciens UMP et que des dérives actuelles ont été favorisées par des décisions durant ses mandats.

Les gens du centre mou qui déblatérent depuis 1 semaine ont été des acteurs actifs de la situation d'aujourd'hui.

avatar
avatar
mdr 69 le 19/02/2026 à 10:54

il va finir par être à court d'assistants parlementaires, ce brave monsieur....

avatar
avatar
ouf! le 19/02/2026 à 10:53

Ils vivent aux crochets de nos impôts.

avatar
avatar
citoyennormal le 19/02/2026 à 10:43

assistant parlementaire, c'est honteux pour la fonction la Gauche est malade et je ne voterai pas pour eux notre pays n'est plus pareil et cen'est pas normal.

avatar
avatar
Ex Précisions le 19/02/2026 à 10:08

Et Méchancon qui continue à dire que lfi n'y est pour rien !
Deux assistants parlementaires de son groupe (ou sa secte) impliqués dans un meurtre...

avatar
avatar
Alouf1959 le 19/02/2026 à 09:21
Dupon a écrit le 19/02/2026 à 08h53

Aucun contrôle à l'assemblée ?
On peut faire rentrer n'importe qui sous un faux nom ?
Mais qu'est devenu ce pays...

Et l'autre guignol de président qui veut faire la guerre...
On serait plié en 2 jours.

Entièrement de votre avis, mais le comble du comble :
Beaucoup de métiers en France sont interdits avec un casier judiciaire, en revanche, on peut même être député !!!
C'est pas magnifique.

avatar
avatar
papyrebel le 19/02/2026 à 09:21

Rappelons une première chose : La Jeune -Garde a été dissoute en 2025 , l'appel n'est pas suspensif donc elle n'existe plus ; Toute tentative de reconstitution est punie par la loi et les media , lorsqu'ils en parlent, devraient user du passé et terminé . Une seconde chose à mentionner : L'absence de noms concernant les autres impliqués , cela me paraît fort curieux ...Lyon-Mag devrait les publier pour éviter les doutes...Il faut maintenant attendre une nouvelle apparition du Procureur sur les chaînes d'information .

avatar
avatar
bien bas le 19/02/2026 à 09:19
Dupon a écrit le 19/02/2026 à 08h53

Aucun contrôle à l'assemblée ?
On peut faire rentrer n'importe qui sous un faux nom ?
Mais qu'est devenu ce pays...

Et l'autre guignol de président qui veut faire la guerre...
On serait plié en 2 jours.

C'est édifiant et inquiétant de constater que même dans les hautes institutions c'est zéro contrôle. Et que des condamnés en justice continuent de siéger .
Ce pays est tombé bien bas.

avatar
avatar
Yellow Airplane le 19/02/2026 à 09:13
Blocage a écrit le 19/02/2026 à 09h04

Tout est bloqué.
Plaintes qui n'avancent pas. Dissolution qui sont annulées etc etc

On peut voir très clairement qu'il y a une totale infiltration de ses mouvements dans les institutions (mais bon on comprend vu l'état des Sciences Po).

L'élu de 2027 devra organiser rapidement une série de référendum puissants et précis pour faire table rase de ce système perverti et en grosse partie corrompu.
Passer par référendum pour faire sauter tous les verrous que place un certain E.Macron.

Oui car ses extrêmes de gauche ont infiltré les institutions sous le regard très complaisant voir complice du centre mou... car au final les macronistes ne sont que des PS déguisés.

Quand il y aura un assainissement de la situation politique en 2027 il va falloir fermer TOUTES les universités lyonnaises qui ne sont que des nids de subversifs violents aujourd'hui. Elles ne remplissent plus leur mission, centres d'indoctrination séditieuse.

avatar
avatar
La Meute le 19/02/2026 à 09:10

Ces abrutis se prennent pour les gardiens de la révolution.

On voit bien ce que ça donne en Iran.

Donnez leur des mitrailleuses et ils tireront dans la foule de ceux qui ne pensent pas comme eux...

avatar
avatar
de toute façon le 19/02/2026 à 09:09

Lorsque l'on voit les vidéos on voit nettement que ce sont de beaux salopards dépourvu d'humanité et dont certains vivent avec nos impots !

avatar
avatar
Archenault le 19/02/2026 à 09:07
Catalan a écrit le 19/02/2026 à 08h21

Je découvre que l on peut être assistant parlementaire sous un nom d emprunt ,Comme le député Arnaud qui s appelle en réalité Archenaud .

Meurtrier, trafiquant et consommateur de drogues dures je suis .

avatar
avatar
ça bosse dur ! le 19/02/2026 à 09:04

Je ne sais pas qui il est, mais je suis sur qu'il ne faut pas moins de 2 attachés parlementaires pour un tel brillant député...

Une petite enquête administrative pour en savoir plus sur le travail effectif de ces deux Pénélope ?

avatar
avatar
Blocage le 19/02/2026 à 09:04

Tout est bloqué.
Plaintes qui n'avancent pas. Dissolution qui sont annulées etc etc

On peut voir très clairement qu'il y a une totale infiltration de ses mouvements dans les institutions (mais bon on comprend vu l'état des Sciences Po).

L'élu de 2027 devra organiser rapidement une série de référendum puissants et précis pour faire table rase de ce système perverti et en grosse partie corrompu.
Passer par référendum pour faire sauter tous les verrous que place un certain E.Macron.

Oui car ses extrêmes de gauche ont infiltré les institutions sous le regard très complaisant voir complice du centre mou... car au final les macronistes ne sont que des PS déguisés.

avatar
avatar
Retour sur Terre le 19/02/2026 à 09:02
vraiment.. a écrit le 19/02/2026 à 08h23

Quelle horreur ces gens! des bourgeois qui n'ont jamais bossés et ne connaissent ni le milieu prolétaire qui lui a la notion d'honneur ni les fins de mois difficiles ils me font gerber!

Ils ont toujours existé, l'extrême gauche étant bourgeoise par définition. Le cas Mélenchon est un bon exemple.
Leur crédo (LOL) c'est de cracher dans la (très) bonne soupe.
Il n'y a rien à attendre d'eux, tout comme de leur reflet dans le miroir fasciste.

avatar
avatar
dane58 le 19/02/2026 à 09:02
kool a écrit le 19/02/2026 à 08h15

Quand on pense que la gauche ne veuille pas lâcher lfi ,j'appelle ça de la complicité

Ils œuvraient pour LFI. Mais responsables, et non coupable comme dans l'affaire du sang contaminé avec Mr FABIUS. Pauvre France: elle est belle cette gauche.

avatar
avatar
Yellow Airplane le 19/02/2026 à 09:02
jesaistoutmoi a écrit le 19/02/2026 à 08h42

Le point commun de tous ces énergumènes ? Fils d'enseignants...elle est belle l'école de la libre pensée

Et qui était ministre de l'EN à une époque ? Bah oui, Jack LANG. Voilà notre lien EPSTEIN avec LFI !

avatar
avatar
Bizarre le 19/02/2026 à 08:59

La gauche Lyonnaise notamment, je ne parle pas de LFI, est étrangement muette. Elle qui a l'indignation au bord de lèvres en permanence....
On aimerait avoir l'avis de Doucet, bernard, runel, Garin, Chihi qui les recevait a l'HDV, Bouagga etc....sur ce curieux mélange des genres

avatar
avatar
Dupon le 19/02/2026 à 08:53

Aucun contrôle à l'assemblée ?
On peut faire rentrer n'importe qui sous un faux nom ?
Mais qu'est devenu ce pays...

Et l'autre guignol de président qui veut faire la guerre...
On serait plié en 2 jours.

avatar
avatar
Pas seulement le 19/02/2026 à 08:53
jesaistoutmoi a écrit le 19/02/2026 à 08h42

Le point commun de tous ces énergumènes ? Fils d'enseignants...elle est belle l'école de la libre pensée

Il y a fils de magistrat, fille de directeur à la Métropole de Lyon... Pour ceux là, les professions des parents ne sont pas indiquées car cela embarrasse politiquement....

avatar
avatar
Si tu étais déjà moins con le 19/02/2026 à 08:49
Magniolas a écrit le 19/02/2026 à 08h36

Si tu étais déjà moins con , tu serais que la politique n’a jamais été faite pour rendre la vie des personnes plus riches et heureuses mais bien pour les laisser dans leur bergerie avec des promesses et toujours des promesses pour éviter qu’ils ne s’échappe ailleurs dans des pays où aujourd’hui il fait bon vivre contrairement à une France 🇫🇷 en faillite sociale, économie, morale etc…

"tu serais que la politique" ce serait pas plutôt "tu SAURAIS" que la politique...

avatar
avatar
Les Thenardiers. le 19/02/2026 à 08:48
Magniolas a écrit le 19/02/2026 à 08h36

Si tu étais déjà moins con , tu serais que la politique n’a jamais été faite pour rendre la vie des personnes plus riches et heureuses mais bien pour les laisser dans leur bergerie avec des promesses et toujours des promesses pour éviter qu’ils ne s’échappe ailleurs dans des pays où aujourd’hui il fait bon vivre contrairement à une France 🇫🇷 en faillite sociale, économie, morale etc…

En tout cas la CAF sa marche Bien en FRANCE , puisqu’ils augmentent chaque année les allocations familiales à des personnes qui vivent de leurs progénitures sans bosser . Contrairement aux salariés du privés fonctionnaires retraités et commerçants et artisans qui payent pour entretenir l’oisiveté française que rapporte les enfants en France.

avatar
avatar
jesaistoutmoi le 19/02/2026 à 08:42

Le point commun de tous ces énergumènes ? Fils d'enseignants...elle est belle l'école de la libre pensée

avatar
avatar
Pierjean le 19/02/2026 à 08:41

De toute façon, ils ont eu 5 jours pour tout faire disparaitre et se mettre d'accord sur un même récit, 5 jours !

avatar
avatar
Magniolas le 19/02/2026 à 08:36
kool a écrit le 19/02/2026 à 08h15

Quand on pense que la gauche ne veuille pas lâcher lfi ,j'appelle ça de la complicité

Si tu étais déjà moins con , tu serais que la politique n’a jamais été faite pour rendre la vie des personnes plus riches et heureuses mais bien pour les laisser dans leur bergerie avec des promesses et toujours des promesses pour éviter qu’ils ne s’échappe ailleurs dans des pays où aujourd’hui il fait bon vivre contrairement à une France 🇫🇷 en faillite sociale, économie, morale etc…

avatar
avatar
le gone de Lyon le 19/02/2026 à 08:25

en se désolidarisant avec le LFI la gauche pourra désormais gagner des voix

avatar
avatar
antoine.caladois le 19/02/2026 à 08:23

et ce jour un article du Point signale sa participation aux communales d'Avignon, il se ferait appeler Robin Michel

avatar
avatar
vraiment.. le 19/02/2026 à 08:23

Quelle horreur ces gens! des bourgeois qui n'ont jamais bossés et ne connaissent ni le milieu prolétaire qui lui a la notion d'honneur ni les fins de mois difficiles ils me font gerber!

avatar
avatar
Catalan le 19/02/2026 à 08:21

Je découvre que l on peut être assistant parlementaire sous un nom d emprunt ,Comme le député Arnaud qui s appelle en réalité Archenaud .

avatar
avatar
kool le 19/02/2026 à 08:15

Quand on pense que la gauche ne veuille pas lâcher lfi ,j'appelle ça de la complicité

Signaler Répondre

