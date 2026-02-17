Marche pour Quentin à Lyon samedi : un candidat appelle le maire et le préfet à l’interdire

La tension reste vive à Lyon après la mort de Quentin Deranque. Dans un communiqué diffusé ce mardi 17 février, Alexis Jacquemin, candidat de Nathalie Perrin-Gilbert à la mairie du 7e arrondissement, appelle les autorités à interdire la marche annoncée ce samedi en hommage au jeune homme. Le rendez-vous est fixé place Jean-Jaurès à 15h.

"Au regard des risques graves de troubles à l’ordre public, je demande solennellement au maire de Lyon, au titre de son pouvoir de police administrative, et au préfet (sic) du Rhône, garant de la sécurité publique, d’interdire cette manifestation", écrit-il dans son communiqué.

À défaut d’interdiction, le candidat exige "un encadrement strict" du rassemblement, avec un dispositif de sécurité renforcé, l’interdiction de tout objet pouvant constituer une arme et la mobilisation complète des forces de l’ordre afin d’éviter tout débordement.

"La paix civile est fragile"

Dans son texte, Alexis Jacquemin estime que la marche annoncée "n’est pas un hommage apaisé", mais "une démonstration politique organisée dans un climat de tension extrême". Il met en garde contre ce qu’il qualifie d’"instrumentalisation" du drame.

"La paix civile est fragile. Elle se protège", insiste-t-il, affirmant que la responsabilité des autorités est "pleinement engagée" dans le contexte actuel.

Le candidat souligne également que le 7e arrondissement, qu’il décrit comme "vivant, populaire, étudiant, engagé", ne doit pas devenir "le théâtre d’affrontements entre groupes radicaux".

Il conclut en appelant à "l’apaisement, la justice et la dignité", estimant que "chaque rassemblement de cette nature, dans le contexte actuel, fait peser un risque réel sur la sécurité des habitants, sur nos commerces, sur la tranquillité publique".