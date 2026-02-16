L’enquête se poursuit après la mort de Quentin, tabassé jeudi soir rue Victor-Lagrange dans le 7e arrondissement. Le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, a tenu ce lundi après-midi une conférence de presse afin d’évoquer les investigations en cours dans le cadre de cette affaire survenue en marge d’une conférence de l’eurodéputée insoumise Rima Hassan à Sciences Po.

Tout commence lorsque des jeunes femmes du collectif Nemesis ont mené une action devant les locaux de l’établissement où se tenait la conférence en question. Plusieurs jeunes hommes chargés de les aider ont été "pris à partie, la plupart parvenaient à s’enfuir mais trois d’entre eux se sont retrouvés isolés", a précisé le procureur de Lyon. "Ils étaient immédiatement frappés par plusieurs individus. Ces trois jeunes hommes dont Quentin Deranque ont été jetés au sol puis frappés par de très nombreux individus, au moins 6 pour Quentin Deranque", a ajouté Thierry Dran.

Un des amis de la victime est ensuite arrivé sur place. "Il était encore conscient, pouvait s’exprimer, mais avait oublié le déroulé des faits", a expliqué le procureur de la République de Lyon. "Il a tenté de ramener Quentin Deranque chez lui, mais sur le chemin il s’est rendu compte que l’état de son ami se dégradait", a-t-il continué. Quentin a finalement été pris en charge au niveau du quai Fulchiron dans le 5e arrondissement. Son pronostic vital était alors "largement engagé".

Une quinzaine de témoins entendus

"L’autopsie pratiquée ce matin par des experts médicaux légaux sur Quentin Deranque a permis de déterminer qu’il présentait essentiellement des lésions à la tête, qu’il présentait un traumatisme cranio-encéphalique majeur en dehors de toute thérapie. Ce traumatisme était de surcroît associé à une fracture temporale droite. Les experts concluaient que ces lésions étaient au-delà de toutes ressources thérapeutiques et mortelles à brève échéance."

Face à la gravité des conclusions médico-légales, "une enquête criminelle des chefs d’homicide volontaire et une enquête délictuelle pour violence aggravée par trois circonstances (réunion, masqué, porteur d'armes par destination) et des chefs d'association de malfaiteurs en vue de commettre un délit punis de 5 ans d’emprisonnement a été confiée au service de police de la division criminelle territoriale de Lyon."

Les enquêteurs ont d’ores et déjà procédé à "l’audition de plus d'une quinzaine de témoins" et exploitent actuellement les vidéos récupérées, tandis que "les constatations techniques se poursuivent toujours très activement." À ce stade, l’objectif est d’identifier "l'ensemble des auteurs directs, des faits criminels, en se basant non pas sur des rumeurs, mais sur des éléments recueillis lors des investigations de police", avant d’éventuelles interpellations.

"Au moment où je vous parle, il n'y a pas eu d'interpellation", a précisé le magistrat, rappelant enfin que, "s'agissant de fait d'une nature criminelle, vous le savez, la loi imposera qu'une information judiciaire soit ouverte devant des juges d'instruction."