Lynchage de Quentin à Lyon : "Pas d’interpellations à ce stade" révèle le procureur de la République

Un point sur l’enquête a été fait ce lundi après-midi par le parquet de Lyon.

L’enquête se poursuit après la mort de Quentin, tabassé jeudi soir rue Victor-Lagrange dans le 7e arrondissement. Le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, a tenu ce lundi après-midi une conférence de presse afin d’évoquer les investigations en cours dans le cadre de cette affaire survenue en marge d’une conférence de l’eurodéputée insoumise Rima Hassan à Sciences Po.

Tout commence lorsque des jeunes femmes du collectif Nemesis ont mené une action devant les locaux de l’établissement où se tenait la conférence en question. Plusieurs jeunes hommes chargés de les aider ont été "pris à partie, la plupart parvenaient à s’enfuir mais trois d’entre eux se sont retrouvés isolés", a précisé le procureur de Lyon. "Ils étaient immédiatement frappés par plusieurs individus. Ces trois jeunes hommes dont Quentin Deranque ont été jetés au sol puis frappés par de très nombreux individus, au moins 6 pour Quentin Deranque", a ajouté Thierry Dran.

Un des amis de la victime est ensuite arrivé sur place. "Il était encore conscient, pouvait s’exprimer, mais avait oublié le déroulé des faits", a expliqué le procureur de la République de Lyon. "Il a tenté de ramener Quentin Deranque chez lui, mais sur le chemin il s’est rendu compte que l’état de son ami se dégradait", a-t-il continué. Quentin a finalement été pris en charge au niveau du quai Fulchiron dans le 5e arrondissement. Son pronostic vital était alors "largement engagé".

Une quinzaine de témoins entendus 

"L’autopsie pratiquée ce matin par des experts médicaux légaux sur Quentin Deranque a permis de déterminer qu’il présentait essentiellement des lésions à la tête, qu’il présentait un traumatisme cranio-encéphalique majeur en dehors de toute thérapie. Ce traumatisme était de surcroît associé à une fracture temporale droite. Les experts concluaient que ces lésions étaient au-delà de toutes ressources thérapeutiques et mortelles à brève échéance."

Face à la gravité des conclusions médico-légales, "une enquête criminelle des chefs d’homicide volontaire et une enquête délictuelle pour violence aggravée par trois circonstances (réunion, masqué, porteur d'armes par destination) et des chefs d'association de malfaiteurs en vue de commettre un délit punis de 5 ans d’emprisonnement a été confiée au service de police de la division criminelle territoriale de Lyon."
 
Les enquêteurs ont d’ores et déjà procédé à "l’audition de plus d'une quinzaine de témoins" et exploitent actuellement les vidéos récupérées, tandis que "les constatations techniques se poursuivent toujours très activement." À ce stade, l’objectif est d’identifier "l'ensemble des auteurs directs, des faits criminels, en se basant non pas sur des rumeurs, mais sur des éléments recueillis lors des investigations de police", avant d’éventuelles interpellations.
 
"Au moment où je vous parle, il n'y a pas eu d'interpellation", a précisé le magistrat, rappelant enfin que, "s'agissant de fait d'une nature criminelle, vous le savez, la loi imposera qu'une information judiciaire soit ouverte devant des juges d'instruction."

avatar
Cmoi le 16/02/2026 à 18:20

Le courage des gauchistes :à 6 contre 1!!

Signaler Répondre
avatar
Traveler le 16/02/2026 à 18:18

ducon de procureur !!! rien ne sera fait comme d’habitude dans ce pays !!!!!

Signaler Répondre
avatar
arkom le 16/02/2026 à 17:36

ce procureur ne sert à rien il a toutes les vidéos ca veut dire qu'il n'a pas de couilles

Signaler Répondre
avatar
Les Privilèges existent encore le 16/02/2026 à 17:29

Ça va plus vite quand sont enlevées une magistrate et sa mère !!!!

Signaler Répondre
avatar
le gone de Lyon le 16/02/2026 à 17:16

Le LFI a sa garde de révolutionnaires meurtriers, que font nos politiques ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 16/02/2026 à 17:12

Il n'a rien annoncé que l'on ne connaisse pas, je l'avais dit ça n'avancera pas avant les élections...

Signaler Répondre
avatar
Axelle H le 16/02/2026 à 17:12

J'espère que les juges rouges et gaucho-laxistes ne protégeront pas encore une fois ces terroristes d'extrême gauche.

Signaler Répondre
avatar
Un visage qui ne trahit pas... le 16/02/2026 à 17:11

Pas d’arrestation... un procureur qui avait un large sourire tout le long de sa conférence de presse. OK, on a tout compris... Les nostalgiques de la Sturmabteilung sont toujours là....

Signaler Répondre
avatar
Pas vraiment le 16/02/2026 à 17:10
Lyon8 a écrit le 16/02/2026 à 17h00

Le procureur confond 7eme et 5 arrdt

Le quai Fulchiron est dans le 5eme.
Le procureur ne confond rien du tout.

Signaler Répondre
avatar
Ribeld le 16/02/2026 à 17:08

Des enragés à tous les coins de rue, la France de demain.

Signaler Répondre
avatar
Rageux69 le 16/02/2026 à 17:04

Quelle surprise. n'oubliez pas que les juges francais vouent une haine sans fin à tous ceux qui ne sont pas dans le camp du bien. Ces mêmes juges chérissent et protègent plus que tout ces gauchistes.

Signaler Répondre
avatar
Lyon8 le 16/02/2026 à 17:00

Le procureur confond 7eme et 5 arrdt

Signaler Répondre
avatar
Je m'appelle Art le 16/02/2026 à 17:00
Hino a écrit le 16/02/2026 à 16h45

Ça leur laisse encore un peu de temps pour organiser leur fuite à l’étranger. Soit la police n’est pas très efficace, soit les coupables sont des enfants de personnalités connues et influentes.

Les Américains vont les aider à demander l'asile. Vous verrez.

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 16/02/2026 à 16:57

Je suis tres pessimiste pour qu'ils retrouve les auteurs des faits..
J'espère me tromper.

Signaler Répondre
avatar
Hino le 16/02/2026 à 16:45

Ça leur laisse encore un peu de temps pour organiser leur fuite à l’étranger. Soit la police n’est pas très efficace, soit les coupables sont des enfants de personnalités connues et influentes.

Signaler Répondre
avatar
fgsf le 16/02/2026 à 16:40

Les antifas sont dorénavant des meurtriers.

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 16/02/2026 à 16:36

"des lésions qui ne permettront pas de prise en charge médicale".

L'étendue des lésions crâniennes montre clairement la volonté de tuer...

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 16/02/2026 à 16:35

Si Quentin avait été dans la magistrature, ses agresseurs seraient déjà en tôle.....

Signaler Répondre
avatar
les sauvages le 16/02/2026 à 16:29

Bande de sauvages! J'espère qu'on les retrouvera, et pas de pitié! 30 ans de tôle sans remise de peine et stage poney!!!!

Signaler Répondre

