L’enquête se poursuit après la mort de Quentin, tabassé jeudi soir rue Victor-Lagrange dans le 7e arrondissement. Le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, a tenu ce lundi après-midi une conférence de presse afin d’évoquer les investigations en cours dans le cadre de cette affaire survenue en marge d’une conférence de l’eurodéputée insoumise Rima Hassan à Sciences Po.
Tout commence lorsque des jeunes femmes du collectif Nemesis ont mené une action devant les locaux de l’établissement où se tenait la conférence en question. Plusieurs jeunes hommes chargés de les aider ont été "pris à partie, la plupart parvenaient à s’enfuir mais trois d’entre eux se sont retrouvés isolés", a précisé le procureur de Lyon. "Ils étaient immédiatement frappés par plusieurs individus. Ces trois jeunes hommes dont Quentin Deranque ont été jetés au sol puis frappés par de très nombreux individus, au moins 6 pour Quentin Deranque", a ajouté Thierry Dran.
Un des amis de la victime est ensuite arrivé sur place. "Il était encore conscient, pouvait s’exprimer, mais avait oublié le déroulé des faits", a expliqué le procureur de la République de Lyon. "Il a tenté de ramener Quentin Deranque chez lui, mais sur le chemin il s’est rendu compte que l’état de son ami se dégradait", a-t-il continué. Quentin a finalement été pris en charge au niveau du quai Fulchiron dans le 5e arrondissement. Son pronostic vital était alors "largement engagé".
Une quinzaine de témoins entendus
"L’autopsie pratiquée ce matin par des experts médicaux légaux sur Quentin Deranque a permis de déterminer qu’il présentait essentiellement des lésions à la tête, qu’il présentait un traumatisme cranio-encéphalique majeur en dehors de toute thérapie. Ce traumatisme était de surcroît associé à une fracture temporale droite. Les experts concluaient que ces lésions étaient au-delà de toutes ressources thérapeutiques et mortelles à brève échéance."
Le courage des gauchistes :à 6 contre 1!!Signaler Répondre
ducon de procureur !!! rien ne sera fait comme d’habitude dans ce pays !!!!!Signaler Répondre
ce procureur ne sert à rien il a toutes les vidéos ca veut dire qu'il n'a pas de couillesSignaler Répondre
Ça va plus vite quand sont enlevées une magistrate et sa mère !!!!Signaler Répondre
Le LFI a sa garde de révolutionnaires meurtriers, que font nos politiques ?Signaler Répondre
Il n'a rien annoncé que l'on ne connaisse pas, je l'avais dit ça n'avancera pas avant les élections...Signaler Répondre
J'espère que les juges rouges et gaucho-laxistes ne protégeront pas encore une fois ces terroristes d'extrême gauche.Signaler Répondre
Pas d’arrestation... un procureur qui avait un large sourire tout le long de sa conférence de presse. OK, on a tout compris... Les nostalgiques de la Sturmabteilung sont toujours là....Signaler Répondre
Le quai Fulchiron est dans le 5eme.Signaler Répondre
Le procureur ne confond rien du tout.
Des enragés à tous les coins de rue, la France de demain.Signaler Répondre
Quelle surprise. n'oubliez pas que les juges francais vouent une haine sans fin à tous ceux qui ne sont pas dans le camp du bien. Ces mêmes juges chérissent et protègent plus que tout ces gauchistes.Signaler Répondre
Le procureur confond 7eme et 5 arrdtSignaler Répondre
Les Américains vont les aider à demander l'asile. Vous verrez.Signaler Répondre
Je suis tres pessimiste pour qu'ils retrouve les auteurs des faits..Signaler Répondre
J'espère me tromper.
Ça leur laisse encore un peu de temps pour organiser leur fuite à l’étranger. Soit la police n’est pas très efficace, soit les coupables sont des enfants de personnalités connues et influentes.Signaler Répondre
Les antifas sont dorénavant des meurtriers.Signaler Répondre
"des lésions qui ne permettront pas de prise en charge médicale".Signaler Répondre
L'étendue des lésions crâniennes montre clairement la volonté de tuer...
Si Quentin avait été dans la magistrature, ses agresseurs seraient déjà en tôle.....Signaler Répondre
Bande de sauvages! J'espère qu'on les retrouvera, et pas de pitié! 30 ans de tôle sans remise de peine et stage poney!!!!Signaler Répondre