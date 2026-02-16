Rénovation des ascenseurs et des escaliers mécaniques sur le réseau TCL : les travaux commenceront début mars

Les interventions débuteront le 2 mars prochain. "La priorité est donnée aux ascenseurs pour garantir l'accessibilité universelle du réseau sur les axes les plus structurants du réseau avec le remplacement de 24 ascenseurs", est-il précisé dans un communiqué.

Plusieurs stations seront concernées, notamment Bellecour, Hôtel de Ville ou encore Saxe-Gambetta.

"Le remplacement de l'ascenseur de la station Monplaisir-Lumière marque la concrétisation de ce programme de renouvellement d’ampleur pour renforcer la fiabilité et la sécurité du réseau TCL. Cette première opération sera suivie de deux autres interventions au mois de mars : à la station Bellecour puis à Gorge de Loup", indique Sytral Mobilités.

Pour chacune de ces opérations, comme pour les suivantes, des outils d'accompagnement spécifiques sont mis en oeuvre.

Ce n’est qu’à partir de 2027 que 23 escalators seront ensuite renouvelés, à Bellecour, Hôtel de Ville, Saxe-Gambetta mais aussi à Sans Souci, Laennec ou Vieux-Lyon.

Les travaux dureront deux ans. Le montant de ce vaste plan est estimé à 49 millions d’euros.