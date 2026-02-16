Transports

Rénovation des ascenseurs et des escaliers mécaniques sur le réseau TCL : les travaux commenceront début mars

Rénovation des ascenseurs et des escaliers mécaniques sur le réseau TCL : les travaux débutent début mars - LyonMag

Les TCL lancent leur plan de rénovation et de modernisation des ascenseurs et des escaliers mécaniques du réseau.

Les interventions débuteront le 2 mars prochain. "La priorité est donnée aux ascenseurs pour garantir l'accessibilité universelle du réseau sur les axes les plus structurants du réseau avec le remplacement de 24 ascenseurs", est-il précisé dans un communiqué. 

Plusieurs stations seront concernées, notamment Bellecour, Hôtel de Ville ou encore Saxe-Gambetta. 

"Le remplacement de l'ascenseur de la station Monplaisir-Lumière marque la concrétisation de ce programme de renouvellement d’ampleur pour renforcer la fiabilité et la sécurité du réseau TCL. Cette première opération sera suivie de deux autres interventions au mois de mars : à la station Bellecour puis à Gorge de Loup", indique Sytral Mobilités.

Pour chacune de ces opérations, comme pour les suivantes, des outils d'accompagnement spécifiques sont mis en oeuvre.

Ce n’est qu’à partir de 2027 que 23 escalators seront ensuite renouvelés, à Bellecour, Hôtel de Ville, Saxe-Gambetta mais aussi à Sans Souci, Laennec ou Vieux-Lyon.

Les travaux dureront deux ans. Le montant de ce vaste plan est estimé à 49 millions d’euros.

Saluons... le 16/02/2026 à 18:03

...l'abnégation de son Excellence Nanard le Suffisant, qui sait qu'il ne sera plus là le 22 mars pour triompher au sommet d'un escalator enfin réparé !

A cause du changement de prestataire le 16/02/2026 à 17:45
Ex Précisions a écrit le 16/02/2026 à 17h11

Incroyable le nanard commence les travaux moins de 2 semaines avant les élections alors que tout le monde gueule depuis 6 ans et qu'il n'en avait strictement rien à f.....
De toute façon il s'en tamponne les sous seront prélevés avec son successeur.

Tiens
Ils ne disent plus que c est à cause du changement de prestataire
C est heureux !
Les 2 societes en questions sont des leaders mondiaux, présents dans les aéroports, gares , buildings du monde entier . O____ ET S_____.
Difficiles de blâmer, sauf le donneur d ordre depuis 6 ans

GLOUGLOU 1er le 16/02/2026 à 17:42

Encore un petit effort Nanard, suppression des pistes cyclables ainsi que la ZFE/ZTL et il aura peut-être des voies en plus.

Ex Précisions le 16/02/2026 à 17:11

Incroyable le nanard commence les travaux moins de 2 semaines avant les élections alors que tout le monde gueule depuis 6 ans et qu'il n'en avait strictement rien à f.....
De toute façon il s'en tamponne les sous seront prélevés avec son successeur.

