Neige à Lyon : pourquoi le réseau TCL a-t-il autant galéré ce jeudi matin ? - LyonMag

L’épisode neigeux de ce jeudi matin a fortement perturbé le réseau de transports en commun lyonnais.

Dans un communiqué, TCL détaille le dispositif exceptionnel mis en place dès la veille au soir, face à des conditions de circulation jugées bien plus dégradées que prévu sur le terrain.

Conformément au plan de prévention hivernal, activé après l’annonce d’une vigilance jaune neige-verglas, les équipes TCL ont anticipé la prise de service du réseau de bus dès 3h30, contre 4h habituellement. Des agents ont été mobilisés pour effectuer un état des lieux des principaux axes, tandis que le déneigement des entrées de dépôts et des pôles majeurs était réalisé en complément de l’action des saleuses et déneigeuses de la Métropole de Lyon.

À 5 heures, les premières lignes de bus ont été mises en circulation, comme le prévoit la procédure en vigilance jaune. Mais très rapidement, les conditions se sont révélées particulièrement difficiles, avec de forts phénomènes de verglas. Pour TCL, la faute est à rejeter sur Météo-France, dont les prévisions étaient trop éloignées de la réalité du terrain.

Face à ces difficultés, la décision a été prise à 6 heures de stopper totalement la circulation du réseau de bus, afin de garantir la sécurité des usagers, du personnel et du matériel. La reprise s’est ensuite faite ligne par ligne, uniquement après reconnaissance préalable des itinéraires par les agents TCL à bord de véhicules de service.

À partir de 7h15, l’exploitation a pu reprendre sur certains secteurs, notamment le centre-ville de Lyon et Vaulx-en-Velin La Soie. Grâce à la mobilisation du poste de commandement bus, en lien avec les services métropolitains, 90% des lignes de bus des zones 1 et 2 étaient de nouveau en circulation dès 11 heures.

La matinée a aussi été marquée par une saturation des outils d’information. Le site tcl.fr a enregistré un pic record de 33 millions de requêtes autour de 7h20, entraînant son indisponibilité. Les équipes techniques sont intervenues immédiatement, permettant un retour à la normale à 8h30 pour le site internet et 8h50 pour l’application.

En début d’après-midi, le niveau de vigilance neige-verglas est repassé au vert dans le Rhône, avec un radoucissement des températures. Ces conditions ont permis la reprise de l’ensemble des lignes, y compris les lignes scolaires Junior Direct, dès 16 heures. Les équipes TCL indiquent rester mobilisées, les conditions météo annoncées pour le lendemain étant jugées favorables.

TCL

neige

ordrejuste le 08/01/2026 à 19:56
Mais parce que tous les ans c'est la même chose dès qu'il tombe 3 flocons!!!! Les pneus adaptés à la neige, les tcl savent que ça existe ? Ils n'ont pas honte d'accuser météo France! Cela fait des jours qu'on nous rabat les oreilles avec les probables chutes de neige. Comment diable font les pays d'Europe de l'est et d'ailleurs où ils ont de vraies couches de neige l'hiver ?

Je vous rejoints.
C'est quand même dingue. Il y a trente ans, jusqu'à 50 cms de neige était courant et pourtant ça deneigeait et les bus circulaient.
Aujourd'hui on est presque prêt à arrêter les métros à cause de trois centimètres de neige en surface.

Incompetence ! le 08/01/2026 à 19:55

Pourtant, c’est tonton Bernard qui est aux manettes !

Ex platiste le 08/01/2026 à 19:54
J'adore la neige et le froid !

On entend plus les idéologues débiles du réchauffement climatique.

Champion du monde 😅

FAKE NEWS !!! le 08/01/2026 à 19:47

Encore une fake news des gauchos aux responsabilités à Lyon.

Meteo France ne s'est pas du tout trompé, la neige était annoncée. Et ça roulait pas si mal ce matin à Lyon...

Leur décision de garder les bus au dépôt était mauvaise, un point c'est tout. C'est fou cette incapacité de nos responsables à reconnaître leurs erreurs !

raleur le 08/01/2026 à 19:26

oui bien sûr , c’est pour Cela que la voie de bus et ambulances de Gadagne aux hôpitaux Lyon sud et retour
n’a pas été dégagée bloquant le 88 !

Pourquoi ? le 08/01/2026 à 19:19

Mais parce que tous les ans c'est la même chose dès qu'il tombe 3 flocons!!!! Les pneus adaptés à la neige, les tcl savent que ça existe ? Ils n'ont pas honte d'accuser météo France! Cela fait des jours qu'on nous rabat les oreilles avec les probables chutes de neige. Comment diable font les pays d'Europe de l'est et d'ailleurs où ils ont de vraies couches de neige l'hiver ?

Ah, Ah, Ah... le 08/01/2026 à 19:11

J'adore la neige et le froid !

On entend plus les idéologues débiles du réchauffement climatique.

