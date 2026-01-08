Neige à Lyon : pourquoi le réseau TCL a-t-il autant galéré ce jeudi matin ?

Dans un communiqué, TCL détaille le dispositif exceptionnel mis en place dès la veille au soir, face à des conditions de circulation jugées bien plus dégradées que prévu sur le terrain.

Conformément au plan de prévention hivernal, activé après l’annonce d’une vigilance jaune neige-verglas, les équipes TCL ont anticipé la prise de service du réseau de bus dès 3h30, contre 4h habituellement. Des agents ont été mobilisés pour effectuer un état des lieux des principaux axes, tandis que le déneigement des entrées de dépôts et des pôles majeurs était réalisé en complément de l’action des saleuses et déneigeuses de la Métropole de Lyon.

À 5 heures, les premières lignes de bus ont été mises en circulation, comme le prévoit la procédure en vigilance jaune. Mais très rapidement, les conditions se sont révélées particulièrement difficiles, avec de forts phénomènes de verglas. Pour TCL, la faute est à rejeter sur Météo-France, dont les prévisions étaient trop éloignées de la réalité du terrain.

Face à ces difficultés, la décision a été prise à 6 heures de stopper totalement la circulation du réseau de bus, afin de garantir la sécurité des usagers, du personnel et du matériel. La reprise s’est ensuite faite ligne par ligne, uniquement après reconnaissance préalable des itinéraires par les agents TCL à bord de véhicules de service.

À partir de 7h15, l’exploitation a pu reprendre sur certains secteurs, notamment le centre-ville de Lyon et Vaulx-en-Velin La Soie. Grâce à la mobilisation du poste de commandement bus, en lien avec les services métropolitains, 90% des lignes de bus des zones 1 et 2 étaient de nouveau en circulation dès 11 heures.

La matinée a aussi été marquée par une saturation des outils d’information. Le site tcl.fr a enregistré un pic record de 33 millions de requêtes autour de 7h20, entraînant son indisponibilité. Les équipes techniques sont intervenues immédiatement, permettant un retour à la normale à 8h30 pour le site internet et 8h50 pour l’application.

En début d’après-midi, le niveau de vigilance neige-verglas est repassé au vert dans le Rhône, avec un radoucissement des températures. Ces conditions ont permis la reprise de l’ensemble des lignes, y compris les lignes scolaires Junior Direct, dès 16 heures. Les équipes TCL indiquent rester mobilisées, les conditions météo annoncées pour le lendemain étant jugées favorables.