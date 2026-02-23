TCL : entre Gorge de Loup et Oullins, la ligne 14 gagne en régularité et en vitesse

Le Sytral en service un nouvel "axe majeur" sur la ligne de bus 14, reliant Gorge de Loup à la gare d’Oullins. Avec la volonté de renforcer les connexions avec les métros D et B et améliorer la fiabilité du service.

Chaque jour, 6500 voyageurs empruntent cette ligne qui dessert Lyon, Tassin-la-Demi-Lune, Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon et Oullins-Pierre-Bénite, avec une fréquence de 13 minutes en heures de pointe. Depuis septembre dernier, son amplitude horaire a déjà été étendue de 5h à 23h35 pour faciliter les correspondances avec le métro.

Les nouveaux aménagements concernent l’intégralité du parcours. La priorité aux feux est désormais accordée aux bus sur 21 carrefours. Selon le Sytral, ces dispositifs permettent d’augmenter la vitesse commerciale jusqu’à 15% et d’améliorer la régularité de 25%.

Au total, 850 mètres de couloirs mixtes bus-vélos ont été créés entre le carrefour d’Alaï et Francheville, via l’avenue du Chater et l’avenue du Taffignon. L’itinéraire a également été modifié à Francheville pour gagner en lisibilité, avec le déplacement et la mise en accessibilité de certains arrêts. Quatre arrêts ont été réaménagés sur l’avenue du Chater afin d’améliorer confort et accessibilité.

Ce qui pourrait entraîner un gain estimé à quatre minutes en heures de pointe dans les deux sens entre la gare du 9e arrondissement de Lyon et Oullins.

Un investissement soutenu par l’État

Ce chantier s’inscrit dans un programme plus large d’amélioration des lignes de bus structurantes. L’optimisation de la ligne 14 bénéficie d’une subvention de l’État de 1,94 million d’euros dans le cadre du 4e appel à projets de transports collectifs en site propre. Le coût global du projet atteindra 2,2 millions d’euros à l’horizon 2027 pour le Sytral.

La ligne 14 rejoint ainsi d’autres axes déjà optimisés, comme les lignes C20, C5 ou encore 67, qui ont également bénéficié de couloirs réservés et de priorités aux feux pour améliorer rapidité et régularité.